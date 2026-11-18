A fines de octubre, Binance, la exchange más grande del mundo cripto, sufrió un robo de casi US$6300 millones en 20 minutos, un hecho que se convirtió en el mayor hackeo de la historia en términos monetarios. Hoy, a 20 días del incidente, Binance anunció que obtuvo una orden judicial en los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM), en lo que son esfuerzos por por intentar rastrear, congelar o recuperar fondos robados.

Aunque los activos afectados por el incidente de seguridad fueron repuestos en su totalidad, y Binance asumió el impacto financiero, los esfuerzos de recuperación de la compañía continúan. “Los usuarios están protegidos y Binance asumió el impacto financiero, pero nuestra responsabilidad no termina ahí”, señaló Dugan Bliss, deputy general counsel de la empresa, y agregó: “Seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para rastrear, congelar y recuperar los activos robados, apoyar a nuestros socios en la devolución de fondos cuando sea posible y mantener esos activos fuera del alcance de los atacantes”.

Hoy, los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM), con el juez William Stone SBS KC, dictaron una orden de congelamiento de alcance mundial contra determinadas personas desconocidas, identificadas como los perpetradores del fraude. El monto de la orden asciende a US$6500 millones, lo que la convierte quizá en la mayor orden de este tipo públicamente conocida.

Binance también obtuvo medidas cautelares patrimoniales provisionales y órdenes de restitución contra distintas categorías de personas desconocidas JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Binance también obtuvo medidas cautelares patrimoniales provisionales y órdenes de restitución contra distintas categorías de personas desconocidas, así como órdenes patrimoniales provisionales contra ciertos demandados identificados que congelaron parte de los activos robados, pero a quienes no se les imputa ninguna conducta ilícita.

“Esta mega medida cautelar de US$6500 millones es, si no la mayor, una de las mayores órdenes de congelamiento públicamente conocidas jamás dictadas”, explicó M. Kendall Day, de Gibson Dunn, quien representa a Binance en sus esfuerzos por recuperar los criptoactivos robados, y agregó: “Igual de relevante es cómo funcionarán estas órdenes en la práctica: pueden notificarse a través de la blockchain, y el mercado será notificado de una ‘lista viva’ en actualización permanente con 26.000 direcciones de wallet identificadas como poseedoras de activos robados, lo que permite congelar esos activos rápidamente incluso mientras se blanquean a gran velocidad. La disposición del tribunal del ADGM a dictar órdenes de esta magnitud y novedad, con tal rapidez, da cuenta de su eficiencia y de su disposición a innovar en apoyo de los litigantes”.