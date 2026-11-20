La aventura de la pareja de delincuentes Lucia y Jason por Vice City en Grand Theft Auto VI (GTA 6) ayudará a Take-Two Interactive, ‌la editorial del juego superventas que ‌se ⁠ha convertido en un fenómeno cultural mundial, a recaudar más de 2000 millones de dólares en ventas estimadas durante el primer día.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, desarrolladora de GTA, no es ​un nombre ⁠conocido por el gran ⁠público pese a contar con grandes éxitos como la franquicia Red Dead Redemption y la serie de baloncesto NBA ​2K.

El hotel The Clevelander, en Miami Beach, presente en el Grand Theft Auto VI, se vistió de fiesta para el debut mundial del GTA 6 este jueves Rebecca Blackwell - AP

La firma de análisis Sensor Tower estima que hasta la tarde del jueves se habían vendido 24,58 millones ‌de unidades, lo que se traduce en unos ingresos de 2360 millones ​de dólares para Take-Two. Esa cifra casi triplica ​los aproximadamente 800 millones de dólares en copias que GTA V vendió en su primer día en 2013, considerado ampliamente el videojuego más vendido en sus primeras 24 horas (llegó a los US$1000 millones en tres días, a US$6000 millones en un lustro, y a los US$10.000 millones acumulados este año).

Mientras tanto, Take-Two no ha revelado cifras sobre la demanda de GTA VI desde que abrió las reservas en junio y se ha limitado a decir que ha sido “sin precedentes” o que ha “superado con creces las expectativas”.

“La ​expectativa por el título es enorme, los consumidores parecen muy, muy entusiasmados y toda la cobertura de prensa hasta ahora ha sido positiva de forma unánime, pero aún ⁠no estamos preparados para cantar victoria”, dijo el director ejecutivo Strauss Zelnick en la conferencia de resultados de Take-Two a principios de este mes.

“Solemos evitar ‌proclamar el éxito antes de que ocurra”.

Para promocionar el Grand Theft Auto VI, las tiendas de ropa de Miami Heat, el equipo local de basketball, cambiaron su diseño por Vice City, la ciudad del GTA 6 Marta Lavandier - AP

Ofensiva promocional del GTA 6

Take-Two ha desembolsado unos 1000 millones de dólares o más en costos de producción de GTA 6, lo que lo convierte en uno de los proyectos de entretenimiento más caros.

Sensor Tower estima que el tráiler promocional del juego, GTA 6 “Extended Look”, difundido en Netflix en agosto, contribuyó a multiplicar por seis las reservas.

En Miami, la ciudad en la que se inspira Vice City, el equipo local de la NBA celebró el lanzamiento ‌el miércoles con un partido ambientado en Vice City.

Los artistas que participan en el show que celebra el debut del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Durante el fin de semana, la empresa organizará Grand Theft Auto VI: The Festival, un espectáculo ⁠musical con un cartel repleto de estrellas que incluye a la rapera ganadora del Grammy Cardi B, el productor ‌de hiphop Metro Boomin y el rapero Travis Scott.

¿Qué le espera a Take-Two?

Los inversionistas llevan ⁠tiempo esperando que Take-Two dé a conocer sus planes para lanzar GTA 6 en ⁠PC y desplegar una versión en línea. El componente multijugador en línea de un videojuego es crucial para convertirlo en una fuente de ingresos recurrentes.

Algunos analistas del sector esperan el lanzamiento para PC y el modo en línea en 2027.

La firma TD Cowen incluyó a Take-Two entre sus “mejores ideas de inversión” para 2027, y su analista Doug Creutz se ‌mostró optimista sobre las perspectivas financieras de la empresa ​cuando se lance la versión en línea del juego.

“El potencial de gasto recurrente de los consumidores en GTA 6 a largo plazo es muy elevado. (...) ‘Cuándo’ llegará y ‘qué magnitud’ tendrá el próximo GTA Online es la cuestión más importante para la acción, por encima de las ventas de unidades de GTA VI”.

Reuters