Así es Muse Code, el nuevo agente para crear software impulsado por el nuevo modelo actualizado Muse Spark 1.2

Meta ha presentado su nuevo agente de codificación Muse Code junto al nuevo modelo actualizado Muse Spark 1.2, que ofrece capacidades para encargarse de tareas complejas de ingeniería de software, coordinación de múltiples subagentes para cada tarea y resolución de problemas de forma “más rápida, precisa y con menor intervención”.

La tecnológica presentó su nueva familia de modelos de IA Muse en abril de este año, debutando con el modelo Spark y continuando con la llegada de Spark 1.1 el pasado mes de julio, con capacidades que se acercan a la superinteligencia artificial.

Introducing Muse Code (beta), a terminal coding agent built for long-horizon software engineering, powered by our new Muse Spark 1.2 model.



Muse Code plans, implements, and validates complex, multi-file changes across large repositories with persistent sub-agents that solve… pic.twitter.com/uEMb1XL9Y0 — AI at Meta (@AIatMeta) August 5, 2026

Ahora, ha presentado su nueva actualización Muse Spark 1.2, que en este caso está centrada en la programación, con mejoras en la generación de código, la depuración compleja, la comprensión del código fuente y los flujos de trabajo de desarrollo integrales.

Junto a este nuevo modelo, Meta ha dado a conocer Muse Code, un nuevo agente de codificación que está disponible en versión beta y ha sido diseñado para encargarse de “tareas complejas de ingeniería de software en grandes repositorios”.

Un ejemplo de Muse Code tomando un video para transformarlo en un sitio web

Esto incluye tareas como la planificación de cambios, la escritura de código y la validación de resultados. Además, puede coordinar múltiples subagentes persistentes para cada tarea y resolver problemas complejos “de forma más rápida, precisa y con menor intervención”.

Así lo ha compartido en un comunicado en su blog, donde ha matizado que han entrenado conjuntamente Muse Spark 1.2 con Muse Code para garantizar que ofrezca “el mejor rendimiento y facilidad de uso en la codificación cuando se utilizan juntos”.

Como resultado de todo ello, este nuevo agente de codificación, que pretende posicionarse como otra opción ante servicios como Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI, funciona con un bucle de agente simple junto con otro conjunto de subagentes en segundo plano, que mejoran las capacidades del agente principal.

Además, según ha detallado Meta, para optimizar su funcionamiento, los agentes especializados se mantienen activos durante toda la sesión, en lugar de crearse para tareas concretas, esto ayuda a “evitar la recopilación redundante de información”. También facilita reducir la latencia y la necesidad de control en tareas complejas de varios pasos, como conocen el entorno, actúan de forma autónoma.

Con las capacidades de Muse Spark 1.2, los usuarios podrán utilizar Muse Code para generar repositorios completos, grandes proyectos integrales y tareas de investigación automatizada, como ha asegurado Meta.

Con todo, Muse Spark 1.2 ya está disponible en la beta de Muse Code y en la API Meta Model. En cuanto a sus precios, se puede utilizar por 1,25 dólares por millón de tokens de entrada y 4,25 dólares por millón de tokens de salida.