Así es Seller, la app con IA de Meta para vender más en Facebook Marketplace

En el marco del décimo aniversario de Facebook Marketplace, Meta decidió dar un paso firme para profesionalizar el comercio dentro de su ecosistema. La compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó oficialmente Seller, una aplicación independiente diseñada para que los vendedores gestionen su inventario en la plataforma, las finanzas y la comunicación con sus clientes de manera centralizada.

Lo que comenzó hace una década como una simple función para comprar y vender en grupos de Facebook, hoy procesa 430 millones de artículos publicados mensualmente a nivel global. Para muchos usuarios, la plataforma pasó de ser un espacio de ventas ocasionales a un negocio estable que genera ingresos reales, y es precisamente a este segmento al que apunta la nueva herramienta.

¿Qué es Seller y para quién está pensada?

Seller es una aplicación gratuita que funciona de manera separada a la app principal de Facebook, ofreciendo una experiencia de venta dedicada y sin distracciones. El objetivo principal de Meta es simplificar el flujo de trabajo tanto de vendedores particulares frecuentes como de pequeños emprendedores que utilizan el Marketplace como su principal canal de ingresos.

A diferencia de la plataforma tradicional, donde las funciones de venta están integradas en la red social, Seller ofrece un espacio exclusivo para quienes necesitan herramientas más robustas de gestión. Esta app es exclusivamente para vender: los usuarios que deseen buscar o comprar artículos deberán seguir utilizando la aplicación de Facebook convencional.

Una vista de Seller, la app que Meta está probando para vendedores de Facebook Marketplace

Con la IA al servicio del vendedor

Una de las grandes ventajas competitivas de Seller es la integración de Meta AI, lo que permite que la creación de avisos sea casi instantánea. El proceso funciona de la siguiente manera: el vendedor sube las fotos del producto y la inteligencia artificial se encarga de completar automáticamente el título, la descripción, la categoría y hasta sugerir un precio competitivo basado en el mercado.

Además, para aquellos que manejan grandes volúmenes de mercadería, la aplicación incluye una función de publicación masiva, lo que permite cargar varios productos al mismo tiempo, ahorrando horas de carga manual de datos.

Un panel de control para el negocio

La estructura de Seller está pensada para que el usuario tenga el control total de su actividad apenas abre la app:

Página de inicio dedicada: Funciona como un tablero operativo que destaca lo urgente, como artículos pendientes de envío, mensajes de compradores sin responder o anuncios que necesitan un ajuste de precio.

Funciona como un tablero operativo que destaca lo urgente, como artículos pendientes de envío, mensajes de compradores sin responder o anuncios que necesitan un ajuste de precio. Bandeja de entrada unificada: Organiza todas las conversaciones con los compradores agrupándolas por artículo. De esta forma, el vendedor puede ver todos los chats vinculados a un producto específico en un solo lugar.

Organiza todas las conversaciones con los compradores agrupándolas por artículo. De esta forma, el vendedor puede ver todos los chats vinculados a un producto específico en un solo lugar. Análisis de rendimiento: La app ofrece métricas detalladas como visualizaciones, clics e interacciones. Estos datos son vitales para que los vendedores tomen decisiones inteligentes sobre qué artículos reponer o cómo ajustar sus estrategias de precios.

Sincronización y disponibilidad

Seller tiene una sincronización bidireccional automática con Facebook Marketplace. Esto significa que cualquier anuncio creado, editado o vendido en Seller se reflejará inmediatamente en Facebook, donde los compradores ya están navegando habitualmente. Al iniciar sesión con las credenciales de Facebook, todo el historial de ventas y los chats previos se transfieren sin necesidad de configuraciones extra.

Actualmente, Seller ya está disponible en la App Store para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos. Sin embargo, Meta ya se encuentra realizando pruebas para una versión web y una versión para dispositivos Android, las cuales se esperan para las próximas semanas. Aunque el despliegue es inicial en territorio estadounidense, el potencial de esta herramienta para los emprendedores argentinos que utilizan Marketplace a diario es inmenso.