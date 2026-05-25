Así funcionan los autos que se manejan solos y que podés pedir como taxi en varias ciudades

“Dentro de cinco años y, sin duda, dentro de diez... probablemente el 90% de la distancia recorrida será conducida por la IA en un auto autónomo”, aseguró Elon Musk durante la cumbre tecnológica Samson International Smart Mobility Summit, que tuvo lugar la semana pasada en Tel Aviv, Israel, y agregó: “Así que, en general, dentro de diez años será algo bastante inusual conducir tu propio auto”. Esta tecnología, mencionada por el CEO de Tesla, parece futurista, lejana y algo que llegará a la vida diaria dentro de varios años; sin embargo, se trata de una realidad que ya funciona en Estados Unidos, entre otros ámbitos, al pedir un taxi.

Efectivamente, en varias ciudades de la nación estadounidense ya circulan con normalidad este tipo de vehículos. El paisaje típico de las calles de San Francisco, Los Ángeles, Austin, Phoenix, Miami y Atlanta ahora incluye autos Jaguar blancos, equipados con cámaras y sensores en el techo y en los costados, que pintan un escenario futurista, ya que se mueven el volante y los pedales, pero sin un chofer en el frente.

En estos lugares, al solicitar un Uber, la aplicación puede enviar “un Waymo” -autos autónomos de la empresa filial de Google que lleva el mismo nombre-, aunque brinda unos segundos para rechazar la posibilidad de que el auto sea autónomo y se reemplace por una persona real.

Vehículos autónomos Waymo

Y parecería que esta tecnología podría convertirse en tendencia, especialmente luego del anuncio de Nvidia, que dio a conocer hace poco más de un mes un acuerdo con Uber, para desplegar 100.000 robotaxis a partir de 2027. Además, los directores ejecutivos de Uber, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, hablaron en febrero pasado de sus planes de expansión dentro de Estados Unidos y a otros países: “Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres”.

“Creo que el futuro es el de los robots y la IA. Ya estamos viendo robots en la producción industrial, en las líneas de producción de automovilismo, por ejemplo. Los autos autónomos llegarán pronto a la Argentina”, explicó David Farrell a LA NACION, senior vice president, líder del negocio de Red Hat para todo América.

En línea con esto, recientemente, Dara Khosrowshahi, el CEO global de Uber, adelantó en una entrevista exclusiva con LA NACION cómo será el futuro de la movilidad: “El mundo va a cambiar muchísimo entre hoy y el 2035. Creo que tarde o temprano el delivery de comida a través de drones será una realidad”. Además, al preguntarle si llegará a la Argentina, aseguró que eventualmente cree que sí.

¿Cómo funcionan los taxis sin chofer?

Según la página web de Waymo, sus vehículos sin chofer tuvieron mejores resultados que los de un conductor humano promedio, que recorrió la misma distancia en las ciudades en las que opera la firma. Entre los números, muestran que registró un 92% menos de accidentes con lesiones graves o peores, un 83% menos de activaciones de airbags en cualquier accidente automovilístico y un 82% menos de accidentes automovilísticos que causan lesiones.

Vehículos autónomos Waymo 3

Las ventajas no se terminan ahí, ya que se habla de que podría generar una optimización del tráfico, reducir las emisiones de carbono al lograr una conducción más eficiente e incluso ampliar el acceso de movilidad a personas con dificultades.

Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? Con una combinación de entrenamiento de miles de millones de kilómetros recorridos en entornos de simulación, millones en calles reales, inteligencia artificial e información de GPS. Pero no solo usan datos externos como los del sistema de geolocalización, que pueden perder intensidad, sino que, antes de que estos autos operen en una nueva zona, se genera un mapa del lugar, que incluye desde marcadores de carriles hasta señales de alto y pasos peatonales. De esta forma, los Waymo hacen uso de estos mapas detallados, los combinan con inteligencia artificial y con datos de sensores en tiempo real, para determinar su posición exacta en el camino en todo momento.

Su sistema de percepción lee los datos del entorno y, con la ayuda de la IA, descifra qué es lo que lo rodea: peatones, ciclistas, vehículos detenidos, etc. La IA también lo ayuda a anticipar el comportamiento potencial de otros conductores.

Más allá de estas bondades, la tecnología plantea varios dilemas, no solo por accidentes que ha provocado -como el caso de uno de los vehículos Tesla que tuvo una falla en su piloto automático (Autopilot), impactó contra una pareja y provocó la muerte de dos personas-, sino también por los posibles impactos en otros ámbitos: desde un aumento en la demanda de autos y en el tráfico, a la incógnita de quién tendrá la responsabilidad civil de posibles accidentes y las consecuencias en el ecosistema laboral y en los profesionales que hoy llevan adelante estos trabajos.