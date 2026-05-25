YouTube tiene un problema con la piratería de audiolibros

Según el consenso, el reciente thriller legal de John Grisham, La viuda, fue un éxito rotundo. Vendió más de 1,3 millones de ejemplares desde su lanzamiento el otoño pasado y obtuvo críticas muy favorables en Goodreads, Amazon y Audible, donde los oyentes elogiaron tanto la historia de Grisham como la narración de Michael Beck.

Pero en YouTube, una versión gratuita en audiolibro de La viuda, que cuenta con casi 80.000 visitas, suscitó un aluvión de quejas.

Los oyentes se mostraron consternados por la narración robótica y emocionalmente plana y confundidos por los videos discordantes que se reproducían de fondo. Las escenas —que mostraban una cascada, una familia de picnic en una playa tropical, gente que buceaba alrededor de un arrecife de coral y un hombre que trabajaba en un arrozal— no tenían nada que ver con la historia de Grisham sobre un abogado de un pequeño pueblo rural de Virginia que acaba involucrado en un juicio por asesinato.

“La voz de inteligencia artificial la hace difícil de seguir y aburrida”, se quejaba un comentarista. “La historia parece genial. Sin embargo, la narración la hace horrible”.

“Tuve una reacción similar, pero luego recordé que era gratis”, dijo otro oyente.

La viuda es uno de los innumerables audiolibros pirata que aparecen como videos en YouTube y que reproducen desde Harry Potter y Los juegos del hambre hasta la ficción literaria sobresaliente y los libros de negocios más vendidos. Los videos atraen a veces a decenas de miles de oyentes.

Aunque la piratería ha sido durante mucho tiempo un problema para el negocio del libro, el rápido aumento de audiolibros no autorizados en YouTube, que los editores y autores creen que erosiona las ventas de sus libros, plantea un nuevo reto para la industria.

La popularidad de los audiolibros se ha disparado en los últimos años, impulsada por el uso generalizado de los celulares y el consiguiente auge de los servicios de transmisión en directo de audio, y estas obras se han convertido en una fuente de ingresos fundamental para las editoriales. Estas y los productores de audiolibros están invirtiendo mucho en ellos, grabando producciones ostentosas con reparto completo, repletas de efectos sonoros y partituras musicales, en un impulso por redefinir los audiolibros como una forma de arte narrativo propia y no como un formato editorial más.

El rol de la IA en la piratería de audiolibros

Al mismo tiempo, los programas de inteligencia artificial les han proporcionado a los piratas nuevas herramientas para reproducir audiolibros con rapidez y obtener ganancias ilegales de ellos mediante la publicación de anuncios.

La IA ha facilitado la creación rápida de audiolibros utilizando narración sintética. Dado que la mayor parte de la tecnología antipiratería está diseñada para detectar archivos idénticos, no alterados, muchos de ellos evitan ser detectados por los programas utilizados para identificar las infracciones de los derechos de autor. Las versiones IA de títulos muy esperados suelen aparecer en YouTube horas después de su lanzamiento.

Grisham dijo que YouTube debería asumir cierta responsabilidad por la difusión de audiolibros copiados ilegalmente en su sitio.

“Los ladrones y piratas que roban mi obra y tratan de lucrar con ella, en cualquier formato, deberían ser castigados civil y penalmente”, escribió en un correo electrónico al Times. “Y en este ejemplo concreto, YouTube es cómplice porque está claro que saben lo que está pasando y se niegan a detenerlo”.

Un representante de YouTube dijo que la empresa no está en condiciones de examinar todos los videos publicados en su plataforma para detectar posibles infracciones de los derechos de autor, y sugirió que los editores eran los responsables últimos de tratar con ellos.

“Durante más de dos décadas, hemos construido sistemas que ayudan a los titulares de derechos a gestionar y controlar sus contenidos protegidos por derechos de autor, invirtiendo continuamente para asegurarnos de que esos sistemas evolucionan a medida que surgen nuevas amenazas”, dijo un portavoz de YouTube, Jack Malon, en un comunicado. “La IA es la última frontera y nuestro enfoque sigue siendo el mismo”.

Los audiolibros copiados ilegalmente también han aparecido en otras plataformas, donde los piratas a veces los disfrazan de podcasts al dividirlos en capítulos. Pero los editores dicen que YouTube presenta el mayor desafío, tanto porque la plataforma es muy popular como porque YouTube tiene pocos incentivos para solucionar el problema, a diferencia de plataformas como Apple Books y Spotify, que tienen acuerdos financieros con los editores para licenciar o vender sus contenidos.

YouTube atrae a unos 2000 millones de espectadores cada día. Una encuesta realizada en 2025 a consumidores de audiolibros por encargo de la Asociación de Editores de Audio reveló que el 35 por ciento de ellos había escuchado un audiolibro en la plataforma.

Es difícil determinar cuántos audiolibros pirateados están disponibles en YouTube. Las personas que los suben a menudo intentan eludir la detección modificando los archivos, añadiendo pausas o música o incluso alterando ligeramente el texto. A veces, los piratas ponen contenido no relacionado al principio para despistar la detección. Y cuando se retira un canal con contenidos pirateados, otro suele ocupar su lugar.

Los directivos de editoriales y audiolibros afirman que no están bien equipados para abordar el problema con el protocolo de retiro de YouTube, que obliga a los editores a cargar manualmente cada lote de solicitudes de retiro.

“El proceso actual es engorroso, lento y, en última instancia, ineficaz, ya que los malos actores a menudo vuelven a publicar rápidamente bajo un alias diferente”, dijo Ana Maria Allessi, presidenta y editora de Hachette Audio.

Un negocio floreciente

Los audiolibros se han convertido en una fuente fundamental de crecimiento para las editoriales. Los ingresos por ventas de audiolibros digitales alcanzaron el año pasado los 1100 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 310 por ciento respecto a 2016, según la Asociación de Editores Estadounidenses, un grupo comercial. La parte de los ingresos de las editoriales que procedió del audio digital fue de más del 11 por ciento el año pasado, frente al 3,5 por ciento en 2016.

“La combinación de una forma adicional de piratería de audiolibros, junto con el creciente número de lectores de audiolibros, ha convertido la piratería en YouTube en un verdadero problema”, dijo Mary Rasenberger, directora ejecutiva del Sindicato de Autores. “Si buscas cualquier superventas, encontrarás un audiolibro gratuito en YouTube”.

Las principales editoriales están contratando a empresas tecnológicas para que les ayuden a identificar y perseguir los audiolibros generados por la IA. La Asociación de Editores Estadounidenses, que actúa como defensora legal y política de la industria editorial, contrató recientemente a Vermillio, una plataforma de protección y concesión de licencias de IA que rastrea y protege la propiedad intelectual. Vermillio rastrea actualmente decenas de miles de audiolibros en YouTube y otras plataformas en busca de infracciones de derechos de autor, incluyendo archivos que han sido manipulados con IA.

En el mes que le sigue a la publicación de un nuevo superventas, la empresa encuentra, en promedio, más de 5000 casos individuales de versiones pirata con IA en diversas plataformas en línea, dijo un portavoz de Vermillio. Esas ediciones ilegales de AI, según descubrió la empresa, pueden atraer colectivamente más de 200.000 descargas, lo que significa que una importante audiencia en línea está consumiendo los audiolibros de forma gratuita.

“Lo que queremos en la industria editorial es que YouTube sea un socio y no deje pasivamente que proliferen los contenidos ilegales”, dijo Maria Pallante, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Editores Estadounidenses. “Esto no es la web oscura. Estamos hablando de una marca estadounidense muy popular”.

Las principales editoriales y Audible, el mayor productor y minorista de audiolibros del mundo, propiedad de Amazon, han intensificado sus esfuerzos contra la piratería, que incluyen el escaneado de las plataformas en busca de contenidos infractores.

“Estamos invirtiendo significativamente en la identificación y eliminación activa de contenidos pirateados de audiolibros en sitios y lugares como YouTube y estamos trabajando estrechamente con nuestros socios creativos para abordar el reto de hacer frente y acabar con la piratería”, dijo Rachel Ghiazza, directora de contenidos de Audible.

Los editores y las organizaciones de audiolibros afirman que YouTube, propiedad de Google, no ha hecho lo suficiente para abordar el problema, a pesar de haber desarrollado sofisticadas herramientas para hacer frente a la música y las películas ilegales. A través de su programa Content ID, YouTube puede escanear automáticamente videos en busca de contenido protegido por derechos de autor. Los titulares de los derechos de autor reciben una alerta cuando encuentra una coincidencia, y pueden optar por bloquear el contenido pirateado o monetizarlo.

Pero los editores dicen que Content ID, que se creó para la música y funciona cotejando el contenido subido con una “huella digital” de audio exacta de un archivo de referencia, no es tan eficaz para los audiolibros como lo es para las canciones. En el caso de los audiolibros, incluso ligeros cambios —como cambios en la velocidad, el tono o la voz, o la adición de ruido de fondo o música— pueden impedir una coincidencia.

Si hay un resquicio de esperanza en el aumento de la piratería en YouTube, es que el formato en audio ha encontrado claramente un público creciente en la mayor plataforma del mundo.

“La gente se toma muchas molestias para piratear nuestros libros, lo que significa que ahí hay una base de oyentes y un público”, dijo Amanda D’Acierno, presidenta de Penguin Random House Audio Global. “Solo tenemos que encontrar una forma legítima de hacerles llegar el contenido”.