Google anuncia Wear OS 7, para poner al nuevo Gemini en tu muñeca

Google ha anunciado Wear OS 7, la nueva iteración de su sistema operativo para relojes inteligentes, que será compatible con Gemini Intelligence e introducirá nuevos controles multimedia y la posibilidad de recibir actualizaciones de aplicaciones en tiempo real.

La compañía tecnológica ha compartido las novedades de Wear OS 7 con los desarrolladores en el marco de su evento anual Google I/O 2026, para que vean de primera mano la manera en que pueden integrar sus aplicaciones para crear nuevas experiencias.

Una de ellas son las actualizaciones en tiempo real (Live updates), que muestran información importante tanto de aplicaciones del reloj como del teléfono móvil, incluso con actualizaciones periódicas, como informa en el blog para desarrolladores.

Dos ejemplos de cómo se integra Gemini en Wear OS 7

También se pueden integrar agentes y asistentes de IA, como Gemini, para que sustituyan la navegación manual en el sistema del reloj por un control de voz más directo. En lugar de buscar y activar la función que permite monitorizar una carrera, se le puede pedir a la IA que lo haga, sin tocar el dispositivo.

Los usuarios también podrán hacer un seguimiento desde el reloj de tareas automatizadas en aplicaciones compatibles, y tendrán a su disposición una nueva experiencia de seguimiento de la actividad física para determinadas aplicaciones de actividad, que llegará a finales de año.

Por otra parte, también se han incorporado novedades para los archivos multimedia. Así, se pueden configurar los controles de inicio automático de contenido multimedia por aplicación y seleccionar de manera más sencilla el dispositivo para la salida del audio.

Además, Wear OS 7 está basado en Android 17 y eso significa que algunos relojes inteligentes seleccionados podrán incorporar las nuevas funciones de Gemini Intelligence, incluida la ayuda proactiva y personalizada de la IA.

Google también asegura que los usuarios que actualicen su reloj de Wear OS 6 a Wear OS 7 notarán una mejora en la batería del 10 por ciento.