Así se puede encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el celular

Cada vez más personas utilizan WhatsApp y por la cantidad de chats diarios que tienen, suelen acumular una gran cantidad de fotos, videos, documentos y audios que ocupan espacio sin que muchas personas lo noten.

En este sentido, es clave revisar y vaciar la sección de administración de almacenamiento de la aplicación para recuperar memoria, ya que allí se concentran archivos que ya no son necesarios y que pueden eliminarse para optimizar el funcionamiento del dispositivo, tanto en celulares Android como en iPhone.

Con el paso del tiempo, este tipo de archivos suele acumularse sin que las personas lo adviertan, ocupando cada vez más espacio en la memoria del celular. Teniendo esto en cuenta, realizar una limpieza de manera regular permite liberar almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil y eficiente del dispositivo.

Dónde está la “papelera” de WhatsApp y cómo usarla

La función de WhatsApp que deberías usar para recuperar espacio de almacenamiento Foto: Pixabay

Aunque muchos usuarios lo desconocen, acceder a la sección de Administración de almacenamiento de WhatsApp es un proceso sencillo que permite revisar los archivos que más espacio ocupan y eliminar aquellos que ya no son necesarios. Estos son los pasos para encontrar esta herramienta y liberar memoria en el celular:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.

Ingresar a “Ajustes”.

Seleccionar “Almacenamiento y datos” y, luego, “Administración de almacenamiento”.

Desplazarse hasta el apartado “Revisa y elimina elementos”, donde se muestran los archivos almacenados.

Para borrar contenido, presionar “Seleccionar”, elegir los archivos que se desean eliminar y, por último, tocar el ícono de la papelera.

La sección de Administración de almacenamiento de WhatsApp resulta especialmente útil porque permite revisar con mayor facilidad los archivos guardados en la aplicación y decidir cuáles conservar y cuáles eliminar. De esta manera, las personas pueden recuperar contenido que borraron por error o, si ya no lo necesitan, eliminarlo de forma definitiva para liberar espacio.

Realizar una limpieza de manera regular permite liberar almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil y eficiente del dispositivo (Pexels/Lisa from Pexels)

Además de ofrecer un mayor control sobre el almacenamiento interno del celular, esta herramienta facilita la identificación de fotos, videos, documentos y audios que ocupan memoria sin aportar utilidad. Así, es posible realizar una limpieza más ordenada y evitar que se acumulen archivos innecesarios con el paso del tiempo.

Realizar esta revisión de manera periódica ayuda a mantener disponible una mayor capacidad de almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil tanto de WhatsApp como del dispositivo en general. Por eso, dedicar unos minutos a eliminar el contenido que ya no se utiliza puede marcar una diferencia en el rendimiento del celular.

La alternativa para liberar espacio: vaciar chats

En el escenario opuesto, cuando el objetivo es eliminar contenido para optimizar el rendimiento del teléfono, la aplicación ofrece herramientas específicas. La acumulación de archivos multimedia es una de las principales causas de la falta de espacio en los celulares.

Para ello, los usuarios pueden vaciar el contenido de las conversaciones sin eliminarlas de la pestaña de chats ni salir de los grupos. El procedimiento varía ligeramente si se desea limpiar un chat individual o todos a la vez.

Para vaciar un chat individual o grupal:

En la pestaña “Chats”, abrir la conversación que se quiera vaciar.

Tocar el ícono de tres puntos o la opción “Más” y seleccionar “Vaciar chat”.

El sistema ofrece la posibilidad de marcar o desmarcar la casilla para eliminar los archivos multimedia también de la galería del dispositivo.

Hacer clic en “Vaciar chat”.

No borrar el caché puede llevar a ralentizar el dispositivo (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Para vaciar todos los chats simultáneamente:

Ir a > Ajustes > Chats > Historial de chats.

Tocar la opción “Vaciar todos los chats”.

Al igual que en el método anterior, se puede elegir si se eliminan los archivos de la galería y también los mensajes destacados.

Finalmente, presionar “Vaciar chats”.

Este procedimiento no eliminará a ningún usuario de los grupos. Los mensajes vaciados solo podrán recuperarse si se restaura una copia de seguridad anterior al vaciado; una vez que el respaldo se actualiza, el historial previo se pierde.