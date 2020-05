Qué se sabe de la Xbox SX, la PlayStation 5, y la hipotética apuesta de Nintendo; en la foto, el nuevo diseño de la Xbox (spoiler: se parece a una PC de escritorio)

Franco Rivero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 00:24

Durante los meses de la pandemia, la infraestructura de Internet fue puesta a prueba, con una inversión de los roles, en el que las conexiones hogareñas pasaron a usarse como corporativas, a lo que se sumó la presencia de más personas conectadas durante más tiempo (y a veces con mucho tiempo libre). En esa circunstancia, el tráfico que más aumentó no fue el de las series o películas, sino el de los videojuegos. Por eso, después de casi siete años desde el lanzamiento de las consolas más populares de la actualidad, los dos colosos del rubro, Microsoft y Sony, siguen adelante con sus anuncios, aunque no sin obstáculos.

Así es, faltan solo meses para que tanto la PlayStation 5 (PS5) como la Xbox Series X (Xbox SX) inauguren una nueva generación. Si bien los lanzamientos se preveían para fin de año, por la pandemia podrían verse afectados. Aún no se habla de fechas, pero ya sabemos cómo serán los nuevos equipos, y sus títulos exclusivos ya fueron confirmados.

Xbox Series X

Microsoft ha sido la empresa que mas alternativas de equipos lanzó. Comenzó hace casi siete años con la Xbox One, para luego proponer la Xbox One X y la One S, ambas preparadas para alta resolución, pero siendo la X más potente que la S. Hace poco más de un año, la compañía lanzó una One S llamada All-Digital, que carece de lectora de Blu-Ray y cuyos juegos se compran online.

La apuesta de Microsoft para la nueva generación de consolas es importante. Se llama Xbox Series X y plantea un cambio bastante radical en su diseño, que se parece a un gabinete de PC. Sobre este tema, la nacion habló con Bernardo Camacho, gerente de Xbox para América latina. "El diseño de la nueva Xbox responde a que los desarrolladores encontraban que con él se lograba la mejor performance de la máquina y así poder refrigerar correctamente el procesador general y el de gráficos (GPU), que arroja hasta 12 billones de operaciones de coma flotante por segundo (o teraflops; Tflops)". Si bien la Series X está pensada para ser usada en forma vertical, Camacho aseguró que la consola también podrá utilizarse acostada.

El equipo incluirá un procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz, 16 GB de RAM y un disco de estado sólido (SSD, por sus siglas en inglés) de 1 TB, Camacho indicó que "esta configuración permitirá juegos y mundos más grandes. Además, ya no habrá que esperar para que se cargue un nuevo nivel. Al iniciar un juego, este se cargará de forma inmediata desde donde estabas".

Aparte de que se podrán correr juegos de Xbox 360 y Xbox One, la Series X permitirá utilizar hardware de la generación anterior. "Podrá usarse el control de la Xbox One. Además, el nuevo mando se podrá usar en Windows 10, iOS y Android".

La Series X y su mando

Con la actual Xbox One es posible suscribirse al servicio Game Pass (que se paga en pesos), con lo que se accede a un catálogo de más de 100 juegos. Según Camacho, el servicio estará asimismo disponible con la nueva consola.

La salida de la Xbox Series X vendrá acompañada de una versión mejorada del Flight Simulator, además de Halo: Infinite, Hellblade 2 y Assassin's Creed Valhalla; y seguramente no tardarán en aparecer algunas sagas exclusivas, como Forza y Gears of War.

PlayStation 5

Sony ha decidido ser más hermético a la hora de brindar detalles sobre su nuevo equipo. Por ahora solo se saben las especificaciones técnicas y cómo será el mando, pero aún no se conoce el diseño definitivo de la consola. Lo que sí podemos decir es que (aunque también vendrá en negro), el color elegido para la presentación del mando fue el blanco.

Según se sabe, vendrá con un procesador de AMD Zen 2 con 8 núcleos a 3,5 GHz y frecuencia variable, mientras que los gráficos estarían a cargo de una GPU a 2,23 GHz que podría llegar a los 10,28 Tflops. Por su parte, la memoria RAM sería de 16 GB e incluiría un SSD de 825 GB. Esta combinación permitiría cargar los juegos en solo 2 segundos. Hay rumores que indican que se lanzaría otra versión con un SSD de mayor capacidad.

El control que mostró Sony cambia por primera vez su nombre. Ahora se llama DualSense. Proviene, en parte, de las nuevas funciones de sus gatillos, que ahora son adaptativos y sensibles a la presión. Por ejemplo, al disparar una flecha, podemos tensar el arco ejerciendo diferente presión sobre el botón correspondiente. Otra novedad es el reemplazo del botón Share por el de Créate, para los generadores de contenido. También se incluye un micrófono en el mando para comunicarse sin necesidad de utilizar un headset.

El control de la PS5. Ahora se llama DualSense y sus gatillos son sensibles a la presión

Como decíamos antes, más allá de las características del hardware, lo que siempre termina cautivando a los usuarios es el catálogo de juegos disponible. Por ahora sabemos que títulos como Godfall, un juego de acción en tercera persona; Rainbow Six Quarantine; Watch Dogs: Legion, y Cyberpunk 2077 estarán disponibles para la PS5. Aunque, a la vez, muchos serán intergeneracionales; es decir, estarán disponible también para la PS4.

Las ultimas novedades dan cuenta de un nuevo servicio de streaming de videojuegos en el que Sony estaría trabajando y de una nueva versión de su popular sistema de realidad virtual.

¿Y Nintendo?

La empresa japonesa ha sabido encontrar un lugar en la industria, con una propuesta diferente de las de Microsoft y Sony. La Nintendo Switch (y antes la Wii y la Wii U) está dirigida al jugador casual que gusta de títulos más familiares. Haciéndose fuerte con sus franquicias Super Mario, Super Smash Bros., Zelda y Pokémon, la Switch trajo aparejado un cambio radical en la forma ´de jugar, gracias a sus dos controles inalámbricos que también pueden usarse conectados al equipo.

La Switch, al igual que la Xbox y la PS4, tuvo una nueva versión hace un tiempo, con el lanzamiento de un equipo con características recortadas respecto de la consola original. Pero poco se sabe sobre el siguiente paso de Nintendo, aunque se da por descontado el lanzamiento de la Switch 2. Según los últimos rumores en el ambiente, la nueva consola estaría potenciada por un chip Exynos con GPU de AMD en reemplazo del Tegra X1 de Nvidia que utiliza la Switch actual. El resto, por ahora, sigue siendo un misterio.