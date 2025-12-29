Tarjetas de Año Nuevo 2026: las cinco mejores y cómo crear una personalizada

En Año Nuevo, está la tradición de mandar alguna tarjeta para dedicar buenos deseos a los seres queridos. Este formato clásico se modernizó y hoy en día existen diversas formas de saludar por la llegada del 2026.

Si bien las tarjetas físicas conservan su encanto, en la era digital el formato ideal es el que se puede compartir de forma instantánea a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Una tarjeta digital es una forma de desear un nuevo año con mayor llegada (imagen ilustrativa) FaustFoto

Hoy en día, las mejores tarjetas de año nuevo 2026 no solo son visualmente atractivas, sino también rápidas de consumir y personalizables. Dominar el arte de la tarjeta digital es esencial para enviar un saludo memorable que destaque entre la avalancha de mensajes genéricos que se reciben a la medianoche.

A continuación, las cinco mejores tarjetas de año nuevo 2026 y cómo crear personalizadas.

Las cinco mejores tipos de tarjetas de año nuevo 2026

El formato de tarjeta más efectivo es aquel que combina dinamismo, música y un toque personal. Estos son los cinco tipos más populares para recibir el 2026:

1 Reel con recuento anual

Es el formato más viral. Consiste en un video corto (máximo 15 segundos) con una recopilación de fotos que reflejen los mejores momentos de 2025, musicalizado y con una animación de texto que dicen ¡Feliz 2026!.

2 GIF personalizado

Tarjeta de Año nuevo 2026

Más allá de los GIF preestablecidos, el más popular es aquel donde se sube una foto o boomerang propio al generador de GIF y se le añaden stickers de “Feliz Año Nuevo”. Es corto y altamente dinámico, ideal para mandar por WhastApp.

3 Tarjeta con foto

Se trata de un clásico renovado. Se utiliza una foto de la persona (o familia) con un filtro festivo sutil y se añade una firma digital o escrita a mano para darle autenticidad.

4 Tarjeta minimalista

Una tarjeta estática con un diseño limpio, que utiliza una tipografía elegante sobre un fondo de color sólido (como dorado o azul oscuro). Esto hace que se enfoque toda la atención en un mensaje de texto profundo y personal.

Así se ve una Ecard minimalista para mandar en Año Nuevo Canva

5 Story interactiva

Diseñada específicamente para Instagram o WhatsApp, esta tarjeta utiliza stickers interactivos (como la cuenta regresiva o la encuesta) que invitan al destinatario a interactuar con el saludo de Año Nuevo 2026.

Guía para crear una tarjeta personalizada

Crear una tarjeta de Año Nuevo 2026 personalizada no requiere ser un experto en diseño gráfico. Herramientas de fácil acceso como Canva democratizaron este proceso y ofrecen resultados profesionales en pocos minutos.

Canvas es la herramienta colaborativa de ChatGPT

A continuación, este es el paso a paso para hacer una tarjeta de Año Nuevo con Canva:

1 Selección del formato

Iniciar sesión en Canva y buscar una plantilla con las palabras clave “tarjeta año nuevo” o “Felicitación 2026” para ver opciones de tarjetas de esta temática. Elegir un formato de Story o Post cuadrado.

2 Elección de template

Seleccionar una de las plantillas gratuitas que ofrezcan un buen diseño base e incluyan elementos típicos de Año Nuevo, como luces, fuegos artificiales y glitter. Tomar en cuenta que, si no se cuenta con una cuenta premium, habrá algunos templates a los que no se podrán acceder.

3 Dar un toque personal

Se puede personalizar la tarjeta al reemplazar la imagen de fondo con una foto personal que refleje un momento feliz. Si no se quiere usar una foto, es aconsejable cambiar el fondo por un color temático, como puede ser dorado, rojo y azul medianoche.

Todo lo que hay que saber para hacer una tarjeta de Año Nuevo con Canva Canva

4 Incluir un mensaje personal

Modificar el texto preestablecido por un mensaje breve y único. Usar tipografías legibles y jugar con los colores que, según el Feng Shui, atraen la suerte que desea enviar (por ejemplo, dorado para la prosperidad).

5 Descarga final

Bajar el diseño en el formato PNG o JPG si se desea enviar una imagen estática. También existe la opción de descargar en formato MP4 o GIF para compartir un video o animación.