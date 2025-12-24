No todo son consolas y videojuegos: productos gamers que no son para jugar, pero que se integran en los hogares

Más allá de las videoconsolas, los juegos y los dispositivos periféricos que acompañan las experiencias gamer, las compañías de videojuegos como Xbox y Nintendo también forman parte del día a día de los usuarios con otros productos que no tienen nada que ver con jugar, sino que se integran en la cotidianidad de los hogares ya sea para enfriar refrescos o para despertar cada mañana.

Estas opciones ofertadas por empresas del sector del gaming no son para jugar ni forman parte del merchandising más conocido, al puro estilo de remeras o figuras de los personajes favoritos de videojuegos, sino que son dispositivos que se pueden usar de forma cotidiana y que, además de curiosos, resultan realmente útiles.

Comenzando por el momento de despertarse, Nintendo ha querido poner su granito de arena para empezar el día con buen pie gracias a su despertador interactivo Nintendo Sound Clock: Alarmo, que da los buenos días con sonidos y música de videojuegos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 o Ring Fit Adventure.

Nintendo Sound Clock Alarmo – Announcement Trailer

Este despertador no es como cualquiera, ya que integra un sensor capaz de reaccionar a los movimientos de los usuarios e interpreta los gestos para saber si tiene que posponer la alarma o detenerla. Por ejemplo, si detecta que los usuarios salen de la cama, la alarma se suspende automáticamente, pero si se estiran o se giran sin salir, continúa reproduciéndola.

Además, este sensor también ofrece otras opciones como registrar los movimientos durante el periodo de descanso para llevar un seguimiento de los hábitos de sueño.

Igualmente, la experiencia personalizada se completa como un modo de alarma enérgico que intensifica el sonido gradualmente a medida que los usuarios permanecen más tiempo en la cama o una opción de sonidos plácidos para ayudar a conciliar el sueño. Igualmente, también permite configurar un sonido de buenas noches para que los usuarios tengan en cuenta que es el momento de descansar.

Todo ello está recogido en un despertador con un diseño redondo y el característico color rojo de la compañía, con un botón blanco de gran tamaño en la parte superior y una pantalla a color que muestra, además de la hora en distintos estilos, los personajes de juegos e imágenes preferidos durante el día.

Así, está actualmente disponible para su compra en España por 99,99 euros desde la web oficial de Nintendo.

Un reloj pulsera en homenaje a PlayStation

Anicorn presentó un reloj mecánico de edición limitada que es un tributo a la PlayStation original de 1994, celebrando los 30 años de PlayStation con un reloj que tiene los botones geométricos clásicos de la plataforma en su dial.

La firma Anicorn presentó unos relojes mecánicos con los elementos clásicos de PlayStation

Productos para la cocina

Nintendo no es la única compañía de videojuegos que ofrece opciones para el hogar, ya que Xbox también ha pensado en algunos dispositivos que se integran en el hogar de los usuarios y no precisamente para jugar. Sin embargo, en su caso, el foco se traslada de la habitación a la cocina.

Esto se debe a que la compañía propiedad de Microsoft dispone de productos como la miniheladera Xbox, un pequeño dispositivo frigorífico inspirado en el diseño de su consola Xbox Series X, que fue anunciado en el año 2021.

Esta mininevera tiene una forma rectangular y vertical, con una puerta de apertura lateral. Así, es de color negro, pero destaca con el característico color verde de Xbox en el interior. Igualmente, la parte superior cuenta con un acabado de rejilla, también con un led de luz verde con el tono de la compañía.

La nevera, cuenta además con una arquitectura de enfriamiento con “velocidad Xbox”. Sin embargo, se trata de un dispositivo con un tamaño reducido de 10 litros, por lo que es equivalente a la capacidad de unas doce latas de refresco en los estantes interiores, junto a unos pequeños estantes en el interior de la puerta.

Actualmente, esta mini heladera de Xbox está disponible a través de canales de venta como Game, por 89,99 euros y, además, cuenta con un puerto USB 2.1A en la parte frontal para poder cargar cualquier dispositivo.

Acorde con la mininevera de Xbox, la compañía de juegos también dispone de otros productos para cocina, como es el caso de la jarra para leche en forma de consolas Xbox Series X, que fue presentada en junio de este año.

El porta sachet de leche de Xbox Canada

Esta jarra está pensada para servir leche que viene en sachet y, concretamente, se dio a conocer por Xbox Canadá, dado que es un formato habitual en dicha región, en lugar de los tetrabricks. Así, la jarra tiene un diseño idéntico al de la consola Xbox Series X y se ha mostrado en color negro y blanco, con un asa en la parte trasera.

La jarra tiene capacidad para 1,3 litros. De esta forma, basta con introducir el sachet en la apertura central y abrirla por una esquina para comenzar a servir. No obstante, se trata de un producto limitado para la región canadiense.

Siguiendo esta línea, los usuarios pueden terminar de equipar su cocina con la experiencia Xbox de la mano de la tostadora con diseño de consola Xbox Series S.

La tostadora que homenajea a la consola Xbox Series S

Esta versión del pequeño electrodoméstico cuenta con una apariencia fiel a la consola en color blanco y es capaz de tostar desde pan hasta muffins, bagels o waffles con funciones específicas para ello y hasta seis niveles de temperatura, además de un modo de descongelación.

Destaca especialmente que, una vez tostado, el pan muestra el icónico logotipo esférico de Xbox marcado. Así, esta tostadora está disponible por unos 30 dólares.

Comodidad en los pies en forma de mando

Más allá de todo ello, para asegurar la comodidad de los usuarios en el día a día, el catálogo de curiosos productos de Xbox se completa con unas zapatillas de Crocs diseñadas en colaboración con Xbox.

Zuecos Crocs de una edición especial hecha con Xbox

Estos zuecos de edición limitada disponen de un diseño que imita el mando original de Xbox, con los botones fijos (A, B, X, Y), las crucetas y ‘joysticks’ integrados en el zapato, sobre un fondo negro. Asimismo, cuentan con plantillas acolchadas adornadas con Jugador izquierdo y Jugador derecho y el logo de Xbox.

Además, las zapatillas se pueden adornar con un total de cinco amuletos de personajes de juegos como Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft y Sea of Thieves. Como ha detallado Xbox en su blog, están disponibles a través del sitio web de Crocs por 80 dólares.