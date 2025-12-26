WhatsApp: la lista completa de celulares que se quedarán sin la aplicación en 2026

WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de modelos de teléfonos a partir del 1° de enero de 2026.

Esta medida impactará a millones de usuarios cuyos dispositivos no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de sistema operativo. La decisión afecta principalmente a smartphones de antigua data de marcas líderes como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC, obligando a sus propietarios a considerar opciones para mantener el servicio.

La actualización responde a la necesidad de WhatsApp de optimizar la seguridad, el rendimiento y la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades.

Estas mejoras requieren versiones recientes de sistemas operativos como Android o iOS, lo cual representa una barrera insuperable para los modelos más antiguos.

La mayoría de estos dispositivos fueron lanzados hace más de una década y, por consiguiente, ya no reciben las actualizaciones de software necesarias por parte de sus fabricantes para adaptarse a las exigencias actuales de la aplicación. Esta incompatibilidad es el principal motivo del cese de soporte.

Qué hacer ante esta situación

Ante este panorama, los usuarios cuyos teléfonos se encuentren en la lista de dispositivos afectados dispondrán de opciones para no perder el acceso a la aplicación.

La primera recomendación es verificar si es posible actualizar el sistema operativo del teléfono. En caso de que esto no sea viable, los usuarios deberán migrar sus chats y datos a un dispositivo más moderno o, alternativamente, adquirir un nuevo teléfono que sea compatible con los requisitos actuales de WhatsApp para continuar utilizando la aplicación sin interrupciones.

La plataforma y su empresa matriz, Meta, aseguraron que notificarán a los usuarios afectados directamente dentro de la aplicación con varios meses de anticipación antes de la fecha límite del 1° de enero de 2026, dando un margen suficiente para que tomen las acciones pertinentes.

Uno por uno: los celulares que se quedan sin actualización de WhatsApp

La nómina de dispositivos que quedarán excluidos es extensa y abarca una variedad de marcas y modelos populares en su momento.

En cuanto a Apple , los modelos afectados incluyen el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

, los modelos afectados incluyen el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. La línea Samsung también verá varios de sus clásicos quedar fuera: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2.

también verá varios de sus clásicos quedar fuera: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2. Los usuarios de LG también deberán revisar sus equipos, ya que no tendrán soporte para los modelos Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual y Optimus L5 II.

también deberán revisar sus equipos, ya que no tendrán soporte para los modelos Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual y Optimus L5 II. Otros fabricantes igualmente suman modelos a esta lista. Se incluyen el Motorola Moto G y Moto E (1.ª generación), los Sony Xperia Z2 y Z3, y varios de la línea Huawei como el Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2. Además, varios modelos antiguos de HTC completan este grupo de dispositivos que perderán la compatibilidad con WhatsApp. La mayoría de estos terminales salieron al mercado hace más de diez años.

Para evitar la potencial pérdida de información valiosa, WhatsApp enfatiza la importancia de realizar una copia de seguridad de todos los chats y archivos multimedia antes de la fecha límite establecida.

Esta precaución facilitará enormemente la migración de la información a un nuevo dispositivo, asegurando que el historial de conversaciones y contenido compartido se conserve íntegro al cambiar de teléfono. Esta acción preventiva es fundamental para los usuarios que deseen mantener su historial de conversaciones. La compañía busca así garantizar un entorno de comunicación seguro y eficiente para la mayoría de sus millones de usuarios a nivel global, priorizando la evolución tecnológica sobre la compatibilidad con hardware obsoleto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA