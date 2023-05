Así sonaría “Yesterday” de los Beatles si la cantara Freddie Mercury, según la inteligencia artificial

escuchar

Gracias a la inteligencia artificial, se generó una versión de “Yesterday”, la icónica canción de los Beatles, interpretada por Freddie Mercury. El audio se difundió en las redes sociales y sorprendió a los usuarios por su gran verosimilitud y por las habilidades que tienen las herramientas digitales. Este fue un ejemplo más de varios temas que fueron creados con el uso de la tecnología.

Desde hace meses, el avance de las herramientas que utilizan inteligencia artificial se puso en debate entre los usuarios. El lanzamiento del ChatGPT, el bot de conversación de OpenAI que ahora usa GPT-4, generó consciencia sobre el alcance que tiene.

Aunque su uso más difundido es el de generar conversaciones realistas, ya sea mediante el mencionado bot o con el uso de la herramienta de Google Bard, lo cierto es que la IA tiene infinidad de recursos y posibilidades para crear todo tipo de contenidos y acciones.

En ese contexto, uno de los que también se utiliza masivamente es el de la música. Ya sea tanto para crear nuevas canciones o bases o para dar lugar a interpretaciones que nunca sucedieron, las herramientas permiten hacerlo sin problema. Este fue el caso del cantante de Queen con “Yesterday”, en un video que se viralizó.

"Yesterday" interpretada por Freddie Mercury

El contenido fue subido por el usuario Hassiel Casañas en YouTube y ya superó las 307.000 reproducciones desde su publicación. Con simplemente una imagen de Mercury y Brian May durante una presentación de la banda británica, el instrumental del tema de los Beatles acompaña a una supuesta interpretación del cantante que suena sumamente realista.

Aunque este fue uno de los covers más destacados dentro de la plataforma, lo cierto es que no es inusual ver y escuchar estas curiosas versiones. De hecho, al realizar una búsqueda de YouTube, se pueden encontrar decenas de canciones con la voz del líder de Queen. Entre las que tienen más vistas, aparecen temas como “Don’t Look Back in Anger” de Oasis, “The Final Countdown” de Europe y “Billie Jean” de Michael Jackson, entre muchos otros.

"The Final Countdown" intepretada por Freddie Mercury

El “rey del pop” es otro artista que también cuenta con su voz aplicada a varias canciones. De hecho, Queen, los Beatles y Michael Jackson son los que más interacciones tienen entre ellos, al punto que hasta existe un cover de IA que simula una interpretación de “Bohemian Rhapsody” hecha por la banda de Liverpool.

Cada una de las canciones tiene su grado de detalle y realismo, y en algunas se evidencia más que en otras algunas imprecisiones que denotan el origen. Para llevar a cabo estos covers, se les pone un filtro con las características de las voces a las canciones y así se las modifica. A pesar de la amplia oferta de interpretaciones que existen en las redes, la creación de las mismas no está a disposición de cualquiera y se debe tener cierto nivel de conocimiento.

De una manera similar, funcionan los sitios de filtros de voz para mensajes de WhatsApp. En estos, se introduce un texto y se elige el personaje o celebridad que “pone la voz” para lo que escribió el usuario.

LA NACION