Sting opinó del uso de inteligencia artificial en la música y dio un pronóstico poco alentador: “Una batalla”

En medio del estallido de popularidad del uso de Inteligencia Artificial (IA) para la creación de obras de arte, especialmente canciones, Sting dio una nota para la BBC en la que vaticinó “una batalla” entre los músicos y la tecnología.

Tanto para la alegría de algunos como para el terror de otros, la Inteligencia Artificial llegó para quedarse y, accesible para cualquiera con una computadora y deseos de aprender, ofrece una capacidad de creación ilimitada que es utilizada no solo para escribir ensayos, artículos o realizar investigaciones de cualquier tipo, sino que también puede aplicarse a todos los rubros artísticos: desde pintar un cuadro hasta realizar una canción con “la voz” de un artista en particular.

Es así como las redes sociales se vieron invadidas por “colaboraciones” y covers nunca antes pensados, como “Luna de Miel” de Virus interpretada por Miley Cyrus o I Will Always Love You de Whitney Houston entonada por Michael Jackson.

Sin ir más lejos, días atrás fue noticia una banda británica que, cansada de esperar el regreso de Oasis -quienes se separaron en el 2009 por las constantes peleas y tensiones entre los hermanos Noel Gallagher y Liam Gallagher-, utilizaron la IA para lanzar un nuevo álbum con la voz del cantante principal.

The Lost Tapes Vol. 1 está compuesto por ocho canciones “originales” entonadas por una simulación de Liam Gallagher, acompañada por pistas creadas por Breezer, el conjunto independiente que se encargó del proyecto futurista. “Simplemente nos aburrimos de esperar a que Oasis volviera a formarse”, justificó el cantante y productor Bobby Geraghty.

Pero no todo el mundo (y mucho menos los artistas) se mostró tan entusiasta ante el avance de la tecnología y las opiniones se dividieron entre quienes celebran las nuevas formas de hacer arte y quienes lo consideran una total aberración y que, incluso, lo tildan de peligroso.

Uno de ellos es Sting quien, en una reciente entrevista para BBC, emitió su tajante postura al respecto. “Los cimientos de la música nos pertenecen a nosotros, los humanos”, expresó. Y sumó: “Esto va a ser una batalla que todos vamos a tener que luchar durante el próximo par de años: defender el capital humano frente a la IA”.

Sobre los artistas que, como lo hizo recientemente David Guetta al lanzar un tema con la voz de Eminem, se sumaron a explorar las posibilidades de la IA, dijo: “No me impresiona en absoluto. Me aburro enseguida cuando veo una película creada con CGI (imágenes generadas por una computadora). Creo que me pasará lo mismo con la Inteligencia Artificial”.

A modo de cierre de la nota, dijo: “Quizás funcione para la música dance electrónica. Pero en cuanto a canciones que expresen emociones... no creo que logre conmoverme”.

La IA no solo se detiene en las imitaciones de las voces, sino que recientemente fue lanzada una señal de radio completamente manejada por un algoritmo, incluyendo la locución. Se trata de RadioGPT, una plataforma de streaming creada por la empresa estadounidense Futuri que emite música y hasta interactúa con los oyentes a través de tecnología GPT-3.

