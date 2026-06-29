Australia duplica las multas a las plataformas que permiten a los menores de 16 años acceder a redes sociales

El gobierno australiano anunció este sábado que duplicará las multas a las plataformas que incumplan la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, con el objetivo de frenar la evasión generalizada de las restricciones.

Una nueva legislación elevará la multa máxima a 99 millones de dólares australianos (unos US$68 millones) por infracciones sistémicas de la normativa, y otorgará al organismo de control en línea eSafety mayores poderes para sancionar a las plataformas.

El regulador independiente estaba “investigando activamente” posibles incumplimientos por parte de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, según indicó el gobierno en un comunicado.

“Está claro que las grandes [empresas] tecnológicas no están haciendo lo suficiente para cumplir la ley. Todavía hay demasiados niños en las redes sociales”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.

“Estos cambios reflejan la seriedad con la que afrontamos cualquier incumplimiento por parte de las empresas de redes sociales”.

El éxito de la restricción australiana despierta un intenso interés en un número creciente de países que han introducido o están sopesando prohibiciones similares, entre ellos Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.

Una de las primeras evaluaciones, publicada este mes en la revista British Medical Journal, concluyó que había “pruebas insuficientes” de que hubiera tenido un impacto significativo en el uso de redes sociales por parte de los jóvenes.

Los investigadores encuestaron a más de 400 jóvenes inmediatamente antes de que las restricciones entraran en vigor y de nuevo tres meses después, y constataron una “evasión sustancial” de las normas.

Se observaron pocos cambios entre los usuarios de 12 y 13 años, un ligero descenso en el grupo de 14 a 15 años y un aumento del uso entre los de 16 años o más.

El gobierno sostiene que es evidente que el regulador necesita más poderes, a pesar de que más de 5.000.000 de cuentas pertenecientes a menores de 16 años fueron bloqueadas desde que la prohibición entró en vigor el 10 de diciembre.

El gobierno australiano señaló que las nuevas facultades también incluirán información de terceros, como proveedores de tecnología de verificación de edad, para poner a prueba las afirmaciones de las plataformas sobre cómo los menores de 16 años siguen eludiendo la prohibición.

La legisladora opositora de alto rango Jane Hume afirmó que su partido considerará votar a favor de las reformas, al señalar que la “prohibición de redes sociales no estaba funcionando” debido a leyes deficientes.

“La ley estaba claramente mal elaborada desde el principio. A la comisionada de eSafety no se le otorgaron las facultades para poder perseguir a estas grandes tecnológicas”, sostuvo Hume.

AP y Reuters