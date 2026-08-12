Un alto ejecutivo de OpenAI abandona la compañía

Brad Lightcap, un histórico ejecutivo de OpenAI, anunció el martes que dejaría la compañía después de ocho años para iniciar un nuevo proyecto, en la última de una serie de salidas de la startup de inteligencia artificial.

Lightcap dio pocos detalles sobre su nuevo emprendimiento. Se incorporó a OpenAI en 2018 y se convirtió en su director financiero. En 2022 fue designado director de operaciones. Ocupó ese cargo hasta abril, cuando pasó a desempeñar una nueva función enfocada en “proyectos especiales”.

“Es agridulce compartir que dejaré OpenAI para comenzar algo nuevo”, escribió en una nota dirigida a los empleados que también publicó en redes sociales.

i shared the message below with the openai team this morning. these decisions are never easy, but the talent and mission orientation of the openai team make me more optimistic than ever. 🤍



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Team, it is bittersweet to share that I’ll be moving on from OpenAI to start… — Brad Lightcap (@bradlightcap) August 11, 2026

La salida de Lightcap es la más reciente de una serie de renuncias entre los altos ejecutivos de OpenAI. Fidji Simo, quien se desempeñaba como segunda al mando del CEO de OpenAI, Sam Altman, dejó su cargo el mes pasado por problemas de salud. Kate Rouch, directora de marketing, anunció en abril que dejaría la compañía para enfocarse en su recuperación del cáncer. Kevin Weil, quien supervisaba la investigación científica después de haber sido director de producto, también abandonó la empresa ese mismo mes.

La rotación se produce mientras OpenAI se prepara para salir a bolsa. En junio, la compañía con sede en San Francisco presentó de manera confidencial una solicitud para realizar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), aunque se inclina por postergar la operación hasta el próximo año.

Lightcap y OpenAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft en 2023 por una presunta violación de derechos de autor relacionada con contenido periodístico utilizado en sistemas de inteligencia artificial. Ambas compañías han negado esas acusaciones.

Crisis ética

A principios de este año, Zoë Hitzig, investigadora de OpenAI, también decidió abandonar la compañía. ¿El motivo? Una desilusión con el rumbo de la empresa. Su anuncio fue luego de que OpenAI diera inicio a las pruebas de publicidad dentro de ChatGPT.

“Esta semana confirmó mi lenta comprensión de que OpenAI parece haber dejado de hacerse las preguntas que yo me uní para ayudar a responder“, afirmó la investigadora en una columna publicada en The New York Times.

La mayor preocupación de Hitzig —quien pasó dos años moldeando las políticas de seguridad de la firma— radica en el “archivo de franqueza humana sin precedentes” que OpenAI ha acumulado a través de las interacciones íntimas de los usuarios con ChatGPT. “OpenAI posee el registro más detallado del pensamiento humano privado jamás reunido. ¿Podemos confiar en que resistan las fuerzas arrolladoras que los empujan a abusar de él?“, planteó en X.

Today is my last day at Anthropic. I resigned.



Here is the letter I shared with my colleagues, explaining my decision. pic.twitter.com/Qe4QyAFmxL — mrinank (@MrinankSharma) February 9, 2026

Para Hitzig, la introducción de publicidad en este espacio es peligrosa: “La publicidad construida sobre ese archivo crea un potencial para manipular a los usuarios de formas que no tenemos las herramientas para entender, y mucho menos para prevenir“. En ese sentido, sostuvo que OpenAI ha priorizado un motor económico que genera fuertes incentivos para “anular sus propias reglas”.

Algo similar vivió Mrinank Sharma, quien renunció a Anthropic en febrero de 2025. Sharma es doctor en aprendizaje automático por la Universidad de Oxford y fue una pieza clave en el desarrollo de defensas contra el bioterrorismo y la manipulación en modelos de IA.

Zöe Hitzig (exOpenAI) y Mrinank Sharma (exAnthropic)

“El mundo está en peligro. Y no solo por la IA... sino por una serie de crisis interconectadas que se desarrollan en este mismo momento“, escribió el investigador en una carta publicada en X. Sharma señaló que la capacidad tecnológica de la humanidad está superando su madurez ética: ”Parece que nos acercamos a un umbral en el que nuestra sabiduría debe crecer en igual medida que nuestra capacidad para afectar al mundo“.

Tras su salida, planea regresar al Reino Unido para estudiar una licenciatura en poesía y practicar el “habla valiente”.