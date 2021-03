Bicicleta sin pinchazos: así es METL, la rueda sin aire creada con tecnología de la NASA

Las bicicletas con ruedas a prueba de pinchazos existen hace tiempo, e incluso existen mecanismos para salir del paso con selladores portátiles para un arreglo de emergencia. Ahora, una empresa estadounidense acaba de lanzar un modelo equipado con un sistema sin aire, metálico, elástico y resistente a todo tipo de terrenos. Todo esto gracias a una tecnología creada por la NASA para los futuros rovers que se utilizarán en futuras misiones.

De esta forma, la start-up SMART desarrolló METL, una rueda indestructible sin aire cuyo desarrollo contó con la asistencia del Centro de Investigaciones Glenn de la NASA. La tecnología, denominada aleación de memoria de forma Shape Memory Alloy (SMA) permite que un tejido metálico pueda ser utilizado en una estructura elástica y resistente a todo tipo de terrenos, pero con prestaciones similares a una rueda inflable.

Una prueba de la rueda que no se pincha de la Nasa en la Tierra

Gracias a un acuerdo que le permitió acceder a las innovaciones desarrolladas por la agencia espacial estadounidense, SMART logró desarrollar la rueda sin aire para su bicicleta, basado en la experiencia y la patente de la NASA en el desarrollo de vehículos de exploración para las futuras misiones a la Luna y Marte.

Este revolucionario neumático elástico pueden tomar la forma del entorno sin perder su forma, y con las ventajas de evitar las pinchazos de los modelos tradicionales. Diseñada en una aleación de níquel y titanio, la rueda de la NASA fue desarrollada de forma conjunta con Goodyear, es hueca y está formada por una especie de malla que recuerda a la de los caballeros de la Edad Media. El material tiene “memoria”, de manera que puede adaptarse a cualquier superficie, sin importar el tipo de irregularidad, y volver a su estado natural.

Calvin Young, uno de los ingenieros que participaron del desarrollo de METL, junto a los diferentes modelos de ruedas sin aire creados por la NASA

Según la patente de la nueva rueda de la NASA es segura y fuerte, ya que no sufre de pinchaduras y no sufre una deformación excesiva. A su vez, en las pruebas realizadas demostraron su robustez y facilidad de uso, ya que no requiere de aire. A su vez, dado su diseño, esta rueda no requiere de llantas.

SMART prevé lanzar la primera bicicleta equipada con esta rueda sin aire resistente a pinchazos para 2022 en una primera etapa, para luego desarrollar los modelos que puedan ser utilizado en vehículos de mayor envergadura, como autos o camionetas.

