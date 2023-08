escuchar

En las últimas horas, sorprendió a muchos la historia de una oveja de Quilmes que se divierte con una pelota de fútbol. Junto a su dueño, cabecea un balón de forma repetida. Detrás de su simpático aspecto y esta costumbre, hay una historia emotiva de cómo fue rescatada de una muerte segura por causas climáticas.

Día a día, se conocen todo tipo de historias a través de las redes sociales. Las plataformas tienen una capacidad de difusión que hace que cualquier situación pueda llegar a muchos usuarios en poco tiempo. Dentro de ellas, circula todo tipo de contenido que, en ciertas ocasiones, puede alcanzar difusión masiva.

Más allá de que todos los contenidos varían en sus características y que no hay relatos completamente iguales, algunas cuestiones suelen destacarse por sobre el resto y llamar la atención de los usuarios. Una de ellas es la relacionada con los animales. Sean domésticos, como los perros o los gatos, o cualquier tipo de criatura, las imágenes que protagonizan suelen dar que hablar. Esto se intensifica si hacen algo curioso o particular que no sea común en su especie.

Eso fue lo que ocurrió con Nicacio, una oveja que es cuidada por una familia de Quilmes. El animal, nacido en julio de 2022 en un campo de Chascomús, fue adoptado a pocas semanas de su llegada al mundo, según consignó Info Quilmes.

La emotiva historia detrás de la oveja que se volvió viral por jugar al fútbol

De acuerdo a lo que contó Guadalupe, integrante de la familia que cuida a la oveja, conocieron al animal cuando fueron al campo que su tío tiene en la mencionada localidad. Dada la sequía que azotó a la Argentina durante buena parte del 2022 se dio un fenómeno atípico: las madres abandonaban a las crías.

Ante esa situación y la imposibilidad de Nicacio, como fue nombrado luego, de sobrevivir en esas condiciones, la familia quilmeña decidió involucrarse. La oveja fue llevada en condición crítica hasta la casa del conurbano bonaerense, donde fue alimentada con una mamadera y pudo salvar su vida gracias a la intervención de la familia.

Ya en buen estado de salud, todavía está bajo su cuidado y tiene por costumbre un juego que sorprendió a muchos en las redes. De acuerdo a lo que se puede ver en un video compartido por el mencionado medio, el animal juega con una pelota de fútbol que le lanza el padre de la joven que dio su relato. En las imágenes, se observa como Nicacio toma carrera, salta y cabecea.

La oveja se volvió furor en las redes por jugar al fútbol Captura

Según lo que contó Guadalupe, la cabra no solo tiene un buen trato con las personas que la cuidan, sino que también se lleva de buena manera con el gato, la mascota de la familia. Más allá del vínculo generado a lo largo del tiempo, en el futuro cercano la vida del animal volverá a ser en el campo. El plan de la familia de Quilmes es llevarla la próxima semana nuevamente a Chascomús para que continúe su vida junto a otras ovejas y en un ambiente propicio.