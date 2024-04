Quiénes son y a qué se dedican los tres hijos de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo

Escuchar

Bill Gates es un filántropo estadounidense y es conocido por ser el cofundador de Microsoft, junto con su amigo de la infancia Paul Allen. Durante su carrera, ocupó los cargos de presidente, director ejecutivo (CEO), arquitecto y jefe de software. Fue uno de los principales empresarios que revolucionó la industrias de las computadoras en los años 1970 y 1980.

Es uno de los hombres más ricos del mundo, su fortuna está evaluada en 129.000 millones de dólares, según la revista Forbes en el año 2023; actualmente, ocupa el puesto número cuatro en el ranking de las personas más adineradas.

Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele se muestran muy cercanos a sus padres (Foto Instagram @phoebegates)

En el año 1986, Bill Gates fue considerado como uno de los 50 solteros codiciados por la revista Good Housekeenping. El primero de enero de 1994 se casó con Melinda French y tuvieron tres hijos: Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele. Sin embargo, tras 27 años de estar casados, en el 2021 anunciaron su divorcio.

El empresario se considera un padre amoroso y siempre les brindó a sus hijos la mejor educación, estudiando en colegios prestigiosos y universidades. Aunque hace unos años dijo que no le dejaría su fortuna a sus descendientes, ya que ellos tenían los recursos para salir adelante, esta sería destinada a la ciencia y a causas benéficas.

A qué se dedican los tres hijos de Bill Gates

Los tres hijos de Gates estudiaron carreras de prestigio; por ejemplo, su hija mayor, Jeniffer Katharine, nació en Washington en el año 1996, se graduó en Biología Humana de la Universidad de Stanford y, de ese modo, se inscribió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Jennifer Katharine comparte algunos aspectos de su vida en las redes sociales (Foto Instagram @jenngatesnassar)

“Estoy profundamente interesada en estudiar los factores que afectan el crecimiento y el desarrollo de los niños, específicamente las experiencias adversas de la infancia. Mi pasión por la medicina fue provocada por mis padres, Bill Gates y Melinda French, cuyas conversaciones regulares sobre la salud de los niños a escala global me afectaron a una edad temprana”, comentó en el año 2021, cuando era estudiante de segundo año.

Jennifer se casó con el egipcio Nayel Nassar en el año 2021 y en 2023, se convirtieron en padres; unas de las pasiones de ella es la equitación, deporte que tiene por gusto desde que era una niña y participó en varias competencias internacionales y tiene un equipo llamado Paris Panthers. Además, es dueña de su propio rancho que tiene por nombre Evergate Stables.

Con un perfil bajo, Rory John resguarda su intimidad de las redes sociales (Foto Instagram @phoebegates)

Su segundo hijo, Rory John, nació en 1999 y al igual que su madre estudió Informática y Economía en la Duke University y, también, asistió a la escuela de negocios Fuqua School of Business. A la edad de 11 años desarrolló su pasión por la poesía y escribió su primer poema titulado Qué hacemos por diamante y hablaba en algunos párrafos acerca de los agujeros negros y las estrellas. Esto llenó de mucho orgullo a sus padres.

Rory es muy diferente a sus dos hermanas, es alguien muy reservado y de él solo se sabe que es amante al béisbol. Sus redes sociales son privadas y se puede conocer algo de él cuando sus hermanas lo publican en alguna de estas.

Phoebe Adele es la menor de la familia, nació en 2002 y es amante de la moda, asistió en varias ocasiones al Fashion Week de Nueva York y a la gala de la Women’s Tennis Association. Al terminar sus estudios se mudó a la ciudad de San Francisco para asistir a la Universidad de Stanford, no se sabe que carrera está cursando, según su perfil en Linkedin, consiguió ser becaria en Vogue.

Phoebe Adele se dedica al mundo del activismo y la moda (Foto Instagram @phoebegates)

Ella ama la lectura y el mundo de las artes, en especial el ballet, por lo que estudió en The School of American Ballet y en la famosa escuela Juilliard. Le gusta hablar mucho sobre la salud femenina. En junio de 2022 dijo: ”Mi cuerpo, mi decisión. No me avergüenzo de mi cuerpo y te digo que mantengas tus prohibiciones fuera de él. Toda persona merece acceso a la atención de la salud sexual”. También tuvo la fortuna de asistir a una asamblea general de la ONU, junto con su madre.