Casi del tamaño de una moneda: cómo es la impresora 3D más pequeña del mundo

escuchar

El YouTuber My N Mi creó una impresora 3D de tan solo 1,7 centímetros de alto. El dispositivo, pese a ser tan diminuto, realiza impresiones detalladas. Su tamaño, sin embargo, limita sus creaciones, pero los resultados son sorprendentes.

La impresora 3D no es más grande que un fósforo o cerillo de madera. Además, no cuenta con todo lo que maravilla de una convencional, pues su tamaño, de 11 x 11 x 17 mm, no permite que tengan tantas partes o que funcione exactamente igual.

Así funciona la impresora más pequeña del mundo

A diferencia del uso de la extrusión, la impresora toma otra ruta. Debido a que una impresora 3D convencional requeriría más hardware y derretir el filamento de plástico, el cual sería demasiado grueso para que este dispositivo pueda manejarlo, la de My N Mi utiliza la estereolitografía.

Es decir, esta mini impresora 3D inyecta una resina líquida en una pequeña cámara. Esta se endurece capa por capa mediante una matriz de LED UV en la parte inferior. Así, crea los objetos que deseamos tener.

En uno de los videos del YouTuber, muestra cómo la impresora 3D crea una figura de un robot con varios detalles. Paso a paso, My N Mi enseña cómo el dispositivo recrea lo que le pide, como lo haría una de estas máquinas convencionales.

Así es la diminuta impresora 3D El Comercio Perú

Sin embargo, el robot es una impresión más “simple”, pese a su tamaño. Esta impresora puede recrear un barco remolcador que incluso puede posarse sobre la cabeza de un cerillo. Es decir, este dispositivo crea objetos muy pequeños pero con detalles sorprendentes.

El Comercio (Perú)