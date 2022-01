CES 2022: robots humanoides y autos que cambian de tamaño, lo otro que dejó la feria de Las Vegas

A su propio ritmo, como un o una runner que sabe que todavía falta bastante y no conviene esforzarse de más para no terminar agotado, la CES 2022 entró en su zona de umbral. Así como es imposible disimular las notorias ausencias de varios de los principales pesos pesados de la industria, las sorpresas siguen estando a la hora del día.

La CES se lleva a cabo tanto en el Convention Center de Las Vegas como en el hotel Venetian, uno de los tantos gigantescos edificios de esta ciudad que en invierno tiene un sol que calienta bastante, pero cuyas temperaturas descienden abruptamente a medida que transcurre el día, teniendo en cuenta que el sol se oculta a las 17.30. En el Convention Center y en los enormes salones del hotel Venetian se presentaron muchas de las pequeñas y medianas empresas que pasaron, súbitamente, a tener un protagonismo impensado en otros momentos. O, al menos, a captar la atención de los visitantes.

Por ejemplo, el Oddysey Neo G8 de Samsung mostró una pantalla para juegos capaz de rotar en forma horizontal (y con un tamaño de 32 pulgadas, ultra curvo, ultra ancho, 4K y 240 Hz de tasa de refresco) y vertical, que puede dividirse en hasta 3 pantallas distintas, para facilitar la multitarea.

El inusual monitor Odyssey Neo G8 presentado en la CES 2022

Los robots de la CES 2022

Una de las grandes sorpresas de la feria es sin duda Ameca, el robot de la empresa inglesa Engineered Arts que responde preguntas en forma natural y tiene gestos muy naturales, aunque reconoce no tener emociones porque eso es algo “humano”. Con una voz femenina (aunque sin nada que la identifique como tal, porque no tiene piel ni formas), Ameca no solo responde todo tipo de preguntas en inglés con una velocidad y soltura sorprendentes, sino que incluso es capaz de saludar a quienes solo le mueven la mano de lejos y también reaccionar si alguien acerca demasiado la mano a su rostro (algo que se pudo apreciar en un video que se volvió viral rápidamente).

Con ustedes #Ameca. Le hablás, te responde. Le hacés una pregunta rara, sus gestos son de sorpresa. Pero siempre contesta bien (en inglés, aunque dice entender otros idiomas). Dice no sentir emociones, porque eso es algo "humano". Una de las grandes sorpresas de la #CES2022 pic.twitter.com/edLp6lPJXX — Miguel Distefano (@Eternauta) January 6, 2022

Por otro lado, no se queda solo con la primera respuesta que formula, sino que luego reflexiona (“esa pregunta me la hacen muy seguido”, “los humanos son fascinantes”) y hasta reconoce entender varios idiomas, pero su programación solo le permite responder en inglés. Cada tanto, incluso, hace una pausa para -literalmente- elongar sus brazos.

Si bien Ameca acaparó la atención de la mayoría de la gente, otros robots se hicieron presente en la muestra, como Labrador, un robot “mayordomo”, capaz de ir a buscar bebidas a la heladera y llevarlas al comedor o donde estén las personas para que se las sirvan. La empresa Labrador Systems hizo una demostración muy convincente del funcionamiento de este pequeño ayudante, que podría estar acompañado por Servi, de Bear Robotics, que tiene una función similar, pero que en vez de las bebidas se encarga de servir las comidas.

El stand de Hyundai fue uno de los más visitados, porque cada hora se hacía una demostración de los robots parecidos a perros y utilizados por Boston Dynamics. Los mismos bailaban primero una coreografía de la banda de pop coreano BTS y luego realizaban una especie de show mostrando sus habilidades para sortear obstáculos, subir rampas o escaleras y hasta saltar. De esta manera, mostraron su habilidad para sortear obstáculos y cumplir con misiones en lugares complicados para el ser humano. De hecho, el video presentación estaba ambientado con estos robots explorando la superficie de Marte.

Los autos de la CES 2022

La impronta del transporte en la CES viene dada por los autos eléctricos (la gran mayoría de los que se presentaron en la feria lo son) y por el manejo autónomo. Queda claro que el futuro cercano estará marcado por los autos pequeños, unipersonales y ¿capaces de volar?

Los autos voladores nunca terminan de despegar. Aunque parezca chiste, lleva varios años la promesa de tener vehículos híbridos que puedan ir tantos por las calles como por los aires. En la CES se presentaron algunos nuevos prototipos, más parecidos a drones de gran tamaño ya que incluyen hasta cuatro aspas giratorias y cuya intención es, finalmente, hacer realidad la posibilidad de correr y volar. Desde San Francisco llegó ASKA, un modelo de 4 asientos, eléctrico y capaz de andar por tierra a unos 110 km/h y de ir por los cielos hasta unos 400 km.

El auto volador diseñado por Aska

Sky Drive es otro prototipo similar, en este caso japonés, también eléctrico, pero diseñado para ser utilizado por solo una persona. Su primer prototipo fue lanzado en 2020, y esperan poder lanzarlo masivamente en 2030. Puede llevar hasta 2 pasajeros, tiene 8 hélices y puede volar hasta unos 500 metros de altitud con una autonomía de entre 20 y 30 minutos. En tierra, puede ir hasta a 60 km/h por 20 o 30 km.

En relación a los autos que solo se mueven por tierra, la movilidad del futuro cercano está pensada para poder afrontar el cada vez más complicado tránsito de las grandes ciudades. Por eso se mostraron varios vehículos no solo eléctricos y amigables con el ambiente, sino además diseñados para ser usados por una sola persona. Uno de ellos fue el que mostró la empresa canadiense ElectraMeaccanica y al que bautizó Solo Cargo, un modelo eléctrico con capacidad para una sola persona. Su punto fuerte es que no genera contaminación, llega a unos 128 km/h y que se puede customizar a gusto.

Un modelo similar de vehículo unipersonal mostraron los ingleses de Triggo, un vehículo cómodo, fácil de manejar y con una característica especial: en la ciudad, el auto es compacto (86 cm de ancho) y puede ir a una velocidad de hasta 35 km/h. Pero en la ruta (o en avenidas más anchas), las ruedas se separan del chasis, alcanzando un ancho de 148 cm y ahí ya puede ir a 90 km/h.

En la feria también llamó la atención un vehículo personal diseñado por Hyundai para las personas con movilidad reducida. Se trata de una especie de cápsula que puede bajar por la parte externa de los edificios (para evitar el uso de ascensores no preparados para el tamaño de estos vehículos) y que también puede ir por la calle por una senda especial. Al mismo tiempo, en el video ambientado en una ciudad futurista se podía ver una especie de camión autónomo concebido para llevar a varias de estas cápsulas al mismo tiempo, como si fuera un colectivo.

En relación a los autos autónomos, varios modelos fueron presentados con la intención de demostrar su conducción inteligente y mejorada, con sensores que pueden avisar con tiempo y evitar así accidentes.

Startups en la CES 2022

Nuevamente, con el fin de promocionar a las pequeñas y medianas empresas, la CES le dio lugar en el Elektra Park, dentro del hotel Venetian, a muchas compañías de distintas partes del mundo que mostraron sus productos y prototipos.

Samsung presentó a varias de las empresas que participaron del C-Lab, el programa para fomentar startups. Allí fue posible ver (y guiado por entusiastas empleados dispuestos no solo a dar souvenirs, sino a explicar cada detalle de los productos que presentaban) a ZamStar, una guitarra con luces LED que le indican a la persona que está aprendiendo a tocar cómo y dónde debe poner los dedos; o Innovision, un móvil musical para colgar en la cuna y que trae una cámara capaz de detectar signos de estrabismo temprano. A estos innovadores productos se sumaron otros que ya están listos para salir al mercado, como el robot modular y multiservicio RGT; Bitsensing, un sistema de radar para autos autónomos o Digisonic, un sistema de audio inmersivo diseñado para dispositivos móviles, entre muchos otros.