CES 2022 en primera persona: un paseo por una feria gigante, pero semivacía por culpa del Covid

A pesar de todo, aún frente a la ola de contagios que sigue azotando a varios países, a la masiva cancelación de vuelos y a la renuncia de participar en forma presencial de varias de las principales empresas, la mayor feria de tecnología del mundo, la Consumer Electronic Show (CES 2022) finalmente abrió sus puertas este miércoles 5 de enero.

No se trata de una edición más, queda claro. Lo saben los participantes, que se esfuerzan más que nunca por mostrar que todo está bien, y lo saben los visitantes, que se cuidan al máximo y tratan de aprovechar la visita. Pero la cantidad de gente es mucho menor a la de otros años (también, porque muchas empresas optaron por presentaciones virtuales), y eso se nota en varias cosas: la posibilidad de recorrer la muestra sin ver pasillos atestados, casi nulas colas para entrar a las atracciones que promueven las empresas grandes en sus stands y, por supuesto en las ausencias de varias marcas de peso.

Esas ausencias se notan. Hay grandes espacios vacíos, algo impensado en otros años. No deja de llamar la atención el ir caminando y, de repente, encontrarse con un gran rectángulo vacío, donde debería haber estado el stand de alguna empresa. Y la invitación a participar, casi a último momento, a muchas pequeñas empresas que, por los costos usuales, jamás hubieran soñado con estar en la feria, no termina de compensar esa sensación de que algo está faltando.

La encargada de prensa de la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA por sus siglas en inglés) Jeane Abella, le dijo a LA NACION que “más de 2200 empresas participan en forma presencial de la feria, de los cuales 143 confirmaron su presencia en las últimas semanas”. Esta declaración cobra relevancia luego de que muchas de las principales empresas del sector hayan decidido no asistir en forma presencial -lo harán en virtualmente- debido al temor al contagio. No es casual, entonces, que para evitar que se vieran stands vacíos y que se devalúe la feria misma ante la falta de pesos pesados del sector, sus organizadores hagan hincapié en valorar la importancia de las pequeñas y medianas empresas: es así como el presidente y CEO de la CTA, Gary Shapiro, publicó en su cuenta de LinkedIn lo siguiente: “En la CES, más del 80% de las empresas son pequeñas, porque creemos que la innovación puede venir de cualquier lado y de cualquiera”.

Ingresar no es tan sencillo

Los cuidados que exigen a los visitantes no son pocos: debido a la rápida propagación de la variante ómicron del Covid-19, quienes vengan a la feria no solo deben tener completo su esquema de vacunación en su país de origen (con las vacunas aprobadas por el Departamento de Salud de EEUU), sino que además tenían que hacerse un test al menos un día antes de viajar a Las Vegas. Es más, a todos los asistentes al gran evento de tecnología se les otorgó un kit de autotesteo de antígenos, que permite detectar en 15 minutos la presencia del virus. Y según una de las indicaciones de la página web oficial del evento, es obligatorio llevar el resultado del test (el kit trae 2) para poder entrar a la feria todos los días. Igualmente, esto en la práctica no se cumple, al menos para la prensa.

Pero antes de poder entrar a la feria es necesario completar el testeo de PCR para poder regresar a la Argentina, porque las directivas de Migraciones solicitan que se haga unas 72 horas antes del vuelo de vuelta. Ese testeo, que se lleva a cabo en forma gratuita, demoró por cuestiones de logística más de dos horas para poder ser llevado a cabo. Complicaciones con las bases de datos, más la escasez de personal (debido mayormente a contagios) hicieron que la espera para ser atendido fuera inusualmente larga. La complicación fue aún mayor debido a que si bien había que solicitar un turno para ser atendido y se recibía un código QR para agilizar el trámite, el personal encargado de recibir a la gente y de llevar a cabo los test no tenía un lector de códigos. Y la nota más tragicómica la supuso el momento en que la encargada de completar los datos y realizar el test solicitó una birome a quienes esperábamos en fila, porque se le había acabado la tinta a la suya. ¿Cabe recordar que todo esto es en el marco de la mayor feria de tecnología de consumo mundial?

Al llegar al predio, lo primero fue encontrar un puesto donde fuera posible encontrar un barbijo (hay disponibles en todos los hoteles, casinos y restaurantes de la ciudad) y unos stickers de colores para colocar al lado de la credencial, indicando el verde si uno está dispuesto a aceptar un apretón de manos como saludo, el amarillo si acepta hasta un saludo con el puño y rojo para quienes solo se animan a saludar a la distancia.

Un stand con cosas invisibles, la metáfora de la feria

En el enorme Hall Central de Las Vegas Convention Center LG dio una de las sorpresas con su stand “invisible”. Se trata de un stand donde pareciera no haber nada, y sin embargo unas líneas pintadas en el piso invitan a soñar. Al sentarse en unos asientos con forma de cubos dispersos en un inmenso espacio, era posible escanear un código QR, disponible en algunos de ellos, a través del cual se podía ver, en forma virtual, el producto que se estaba anunciando. Entre ellos, evo G2, una gigantesca pantalla OLED de 97 pulgadas.

El stand de LG en la CES 2022: lleno de productos virtuales en un lugar semivacío

Una de las novedades más llamativas la propuso BMW, con su auto que cambia de color, algo que seguramente no le hará gracia a los policías llegado el caso que tengan que perseguirlo. El vehículo está cubierto externamente con una capa de Prism ePaper de la empresa E Ink, la misma que diseña las pantallas de los ereaders Kindle de Amazon. Usando tinta electrónica sobre esta capa, el auto puede modificar su color a gusto y por el tiempo que se desee. Más adelante, según un comunicado de la empresa, será posible personalizar cualquier vehículo a gusto.

Así es el prototipo de BMW que cambia de color

Al oprimir un botón, el modelo iX Flow puede cambiar hasta 4 colores de forma externa. Así, el auto puede reflejar la luz solar en los días de extremo calor veraniego al volverse blanco y así adaptar sus propiedades térmicas, o negro en los días fríos, para absorber la luz solar. Y otra opción, tal vez no tan relevante, es que es más fácil poder encontrarlo fácilmente en un estacionamiento.

Una de las cosas que llamó la atención al ingresar son las gigantescas pantallas que varias empresas tienen montadas en sus stands, donde presentan algunos de sus productos. El stand de Samsung, por ejemplo, incluye varias de estas pantallas. Una vez dentro del stand, y con espacios armados ad hoc, se exhiben los proyectores Freestyle, los nuevos modelos de televisores, la nueva línea de electrodomésticos Bespoke y hasta un robot que va montando las carcasas de distintos colores del flamante celular Galaxy S21 FE.

El robot de Samsung que ensamblaba Galaxy S21 FE

Por su parte, Sony, en un stand del tamaño de una cancha de fútbol, presentó el prototipo de auto Vision-S 02, totalmente eléctrico y piedra de lanza de su flamante división Sony Mobility.

La empresa japonesa aprovechó además para mostrar el nuevo kit de Realidad Virtual para PlayStation, VR2, con mejoras en la resolución y compatibilidad con HDR. En otro costado de su stand también fue posible apreciar el prototipo de nanosatélite (pequeños satélites de entre 1 y 10 kilogramos de peso) STAR SPHERE, que incluirá una cámara propia y, a través de un simulador, les permitirá a las personas que lo deseen controlarlo para captar imágenes de la Tierra y para ver las estrellas sin que se interponga la atmósfera.

Esos nuevos televisores

Abundan los nuevos televisores en la fiesta. Uno de los más llamativos es el 8K Laser TV de Hisense. El mismo trae una pequeña caja que actúa como una especie de proyector, y el uso del láser permite lograr un mayor nivel de brillo, al tiempo que requiere menos mantenimiento que los proyectores LED. La pantalla está equipada para no reflejar la luz, por lo que se puede ver una imagen nítida y sin interrupciones en cualquier momento del día. Además, los láser de tres colores ofrecen una gama de colores muy amplia para favorecer aún más la imagen y gasta menos energía que los modelos LED.

El stand de Hisense en la CES 2022, con su pantalla laser 8K Hand-out - Hisense

En cuanto a las pequeñas empresas, fue posible apreciar a Geminos, un monitor doble vertical de MobilePixels., con una resolución Full HD, compatible con cualquier sistema operativo y con conexión Bluetooth, entre otros.

La empresa Naxa, por su parte, apeló a la nostalgia. Por un lado, porque en su stand se mostraban, cual museo tech, reproductores de CD y grabadores de casete, combinados con llamativos parlantes para exteriores con forma y colores de piedra, con panel solar para poder recargarlos.

Naxa mostró en la CES 2022 sus parlantes para exteriores con diseño símil piedra

Unos sillones robot masajeadores -con forma de cabina de nave espacial- de la empresa Daiwa fueron las preferidas por varios de los asistentes, que durante media hora podían relajar sus músculos al introducirse -literalmente- en estos cómodos asientos.

La alemana Bosch, por su parte, mostró un sistema de seguridad digital portátil llamado Spexor, diseñado con sensores para detectar movimiento, sonido y cambios en la presión de aire en un radio de 5 metros. Así, puede detectar la presencia de intrusos al entrar en una casa, un jardín o un garage, por ejemplo, pero que también sirve para monitorear el sueño de los bebés, saber si una persona mayor que vive sola se cayó o necesita ayuda, entre otras funciones.

Los sillones masajeadores de Daiwa en la CES 2022

En la parte de vehículos, los autos autónomos son la gran estrella de la fiesta. Pero la sección automotor se presenta en un sector apartado del salón central, que está a más o menos 15 minutos caminando por pasillos internos o, para poder llegar en forma mucho más divertida, abordando un Tesla e ir por un túnel para llegar en apenas 2 o 3 minutos. Se trata del sistema de transporte público Loop, que diseñó hace un par de años The Boring Company, la compañía de Elon Musk.