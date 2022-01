El futuro, ahora: así es la casa conectada que adelantó la CES 2022

En cada edición de la Consumer Electronic Show (CES), es posible armar una visita a la casa del futuro, hoy. Ahora hay que tener en cuenta otras cosas en la previa: primero, por supuesto, porque se llegaría a esta casa en un auto eléctrico, tal vez autónomo. Pero después, hay que prestar atención a detalles e innovaciones que hace unos años solo se podían ver una película de ciencia ficción.

Si bien no hubo una demostración de una casa inteligente específica en los pasillos de la CES 2022, al visitar varios stands y ver muchos de los productos presentados era posible armar como si fuera un rompecabezas o, pongámoslo para que sea más interesante, una visita guiada.

Al pararse en la puerta de entrada de esta típica casa de los suburbios (estadounidenses), lo primero que llamaría la atención no es la casa (ficticia) a visitar, sino la de enfrente. Y es que pareciera haber gente, sin dudas, porque hay luces y sombras, como de gente moviéndose. Y, sin embargo, no hay nadie, porque el único habitante de la casa es Home Shadows, un sistema desarrollado por la austríaca GeroTech que, al mejor estilo Mi Pobre Angelito, simula que hay gente en casa al mostrar sombras moviéndose detrás de las luces prendidas.

Pero la puerta principal misma ya trae sorpresas preparadas. Es una M-Pwr Smart de la empresa Masonite, con paneles de fibra de vidrio y que cuenta con una cerradura inteligente marca Yale y un timbre de video. Trae un panel de luces LED en su parte superior, que pueden adaptarse para recibir con diferentes juegos de colores según quién sea la visita. Se conecta al Wi-Fi de la casa y usa la electricidad no solo para funcionar, sino también para cargar su batería interna y poder seguir en funcionamiento por 24 horas si el suministro de energía llegara a cortarse. Tiene una app propia para poder controlar quién está en la puerta de la casa aunque se esté a miles de kilómetros de distancia y poder tener la seguridad de que la puerta está perfectamente cerrada. Si llegara a quedarse sin batería, igualmente siempre se podrá usar el picaporte y las llaves, claro.

Claro que el timbre puede ser otro, ojo. Y es que el Tapo D230 de TP-Link incluye una videocámara de alta resolución con captura vertical de imagen, la posibilidad de informar al dueño o dueña de casa sobre quién está o quiénes está en la puerta, ya que su Inteligencia Artificial (IA) le permite identificar a quienes se acercan, ya sean personas, mascotas, autos…y con gran nitidez, porque las imágenes que muestra son a todo color y mucho brillo, sea que la visita se produzca de día o de noche. De hecho, tampoco importa si llueve o hay tormenta, porque es resistente tanto al agua como al polvo.

Invoxia presentó en CES 2022 un collar diseñado para medir los datos de salud del can o felino y su ubicación

Al entrar, pasar de una habitación es toda una experiencia muy Star Trek, porque las puertas interiores no tienen picaportes, sino que se abren al hacer un gesto con la mano. Waay Door es todavía un prototipo de puerta que se abre al mover la mano, o al acercarla a un pequeño panel situado al costado de la misma. Detecta movimiento si se está abriendo o cerrando, y puede usarse para cualquier habitación de la casa.

Para la recepción, el robot Labrador trae una bandeja con las bebidas, de las cuales llama la atención la cerveza. No se trata de una lata de una marca comercial, sino de una hecha en casa. Y hecha con la nueva Beer Mkr, a la que solo hay que agregarle todos los ingredientes y, como si fuera una máquina de hacer pan, se pondrá a mezclarlos y procesarlos para dar como resultado una buena cerveza casera. Obviamente, se pueden buscar distintos sabores y opciones para hacer varios tipos de cerveza.

Compartir con amigos un rato agradable está muy bien, pero si hace mucho calor sería bueno abrir las ventanas…aunque no hace falta ni levantarse. Con el sistema Smart Slydr, de LycheeThings, las ventanas (y las puertas también) pueden automatizarse para abrirse o cerrarse a conveniencia, ya sea por cambios de temperatura, airear los ambientes a una hora determinada del día, que la mascota de la casa quiera salir al patio o volver a entrar, o lo que sea. Se puede controlar todo con órdenes de voz o desde una app.

Si de las mascotas hablamos, hubo varias demostraciones de productos pensadas para ellas. Una de las más llamativas fue Invoxia, un collar diseñado para medir los datos de salud del can o felino y su ubicación, como para poder controlarlos y quedarse tranquilos a la distancia, ya que todos los datos pueden monitorearse desde una app.

Siempre es educado pedir permiso para ir al baño. Y este baño tiene una atmósfera especial, con un espejo como el Sound Mirror, que se activa por voz y reproduce música, permite establecer alarmas, ver el estado del clima o controlar otros dispositivos hogareños. Sound Mirror utiliza Wi-Fi y se conecta con los servicios de voz de Alexa. Para reproducir música, puede reproducir prácticamente todos los servicios existentes.

Mientras se está ahí, no está demás pararse un segundo sobre la alfombra Bbalance, de Baracoda, que actúa como balanza para indicar el peso pero además también recomienda adoptar una mejor postura. Toda esa información la envía a una app, desde donde es posible seguir la evolución del peso y ver si la postura y el balance. Incluye varios ejercicios y videos para mejorar la postura. Eso sí, lo ideal es hacerlo descalzo, porque Bbalance es capaz de reconocer las huellas de los dedos de los pies de cada persona, y enviar información personalizada sobre cada persona que se pare sobre ella.

Si hay mucha confianza o si se va a estar un tiempo en la casa, es posible darse una ducha. Pero hacerlo con Rainstick tiene algo especial: recicla el agua, permitiendo ahorrar hasta el 80% de líquido y de energía. Además, viene con Wi-Fi incorporado, por lo que se puede poner música en Alexa, Siri o algún otro asistente personal, además de seguir en una app el detalle de cada baño, para ver cuánto tiempo se tomó en cada uno y cuánta energía y agua se ahorró cada vez. Ah, y además es autolimpiable, con lo cual el mantenimiento es mínimo.

Ahora, si la idea es darse un baño de inmersión, nada como la PerfectFill de Kohler capaz de llenar la bañera a la temperatura justa solo con un comando de voz, que se puede indicar a través de Alexa o Google. El llenado de la bañera se puede programar también con diferentes opciones y desde una app, porque cada miembro de la casa puede tener diferentes gustos en cuanto a cantidad de agua y temperaturas.

La exclusiva bañadera de Kohler cuenta con un efecto niebla y saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2022 a 8000 dólares

Una línea de electrodomésticos del futuro (cercano) fue presentada por Samsung, que con su colorida línea Bespoke demostró en la feria que, además de última tecnología (todos los electrodomésticos se pueden conectar entre sí) también se los puede combinar por color y diseño. En cuanto a la tecnología, el lavarropas con IA es capaz de determinar cuánta agua y jabón necesitará para hacer un lavado eficiente, la heladera puede adaptar la temperatura automáticamente según la cantidad de comida que haya dentro, pero además puede reproducir música y videos desde la pantalla que trae incorporada la puerta.

La limpieza de la casa, por supuesto, se deja en manos de los robots aspiradoras, que se presentaron en la CES 2022 pero sin grandes novedades, salvo la Roborock S7 MaxV, que limpia, usa una mopa para llegar más lejos y ahora trae una base, en donde no solo se recarga, sino que limpia la mopa, la estruja, rellena el tanque de agua y además vacía el depósito de la aspiradora, por lo que su mantenimiento es totalmente automático.

Y si bien hoy en día es normal ver a adolescentes con sus rostros inmersos en las pantallas de sus celulares o tablets, cada tanto es bueno que se desconecten. Y si no lo hacen por las buenas, no queda otra opción que enviarlos a la cárcel. No a ellos, sino a los dispositivos. Tech-Break es una especie de caja fuerte donde resguardar, en forma temporaria, los equipos electrónicos para cortar un poco con la adicción que los jóvenes (y los no tan jóvenes también, digamos todo) pueden tener. Se programa un determinado tiempo, se cierra la puerta y a disfrutar de un día o un rato al aire libre o a charlar amablemente en familia.

A la hora de dormir, nada mejor que alguien pueda controlar cómo se comporta el cuerpo al descansar. Sengled Smart Health Monitoring Light es una lámpara inteligente que utiliza frecuencias de radar para medir la calidad del sueño, la temperatura corporal, el ritmo cardiaco y diversos signos vitales. Lo puede hacer también durante el día y, si hay varias lámparas, se pueden conectar vía Bluetooth para realizar una especie de control total de lo que pasa en el hogar, y emitir alertas si pasa algo grave. Toda la información, por supuesto, va a una app que se puede manejar desde el celular.

Así sería la casa del futuro (muy cercano) que se pudo apreciar en los no tan atestados pasillos de la CES 2022. Obviamente, había muchos más productos pensados y diseñados para el hogar inteligente, algunos de los cuales ya están disponibles en el mercado, otros no pasarán de su faz de prototipo y muchos se verán cumplidos con figurar en los videos o posteos realizados por los sorprendidos visitantes de la feria de consumo más grande.