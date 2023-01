CES 2023: Samsung mostró sus nuevas TV, electrodomésticos, proyectores, y la casa conectada pensando en la sustentabilidad y la vida inteligente

escuchar

La feria más grande del mundo de la tecnología, la CES 2023 de Las Vegas está a la vuelta de la esquina, y las marcas ya presentan sus productos como antesala de lo que se verá en los pasillos del Convention Center y los centros de exposiciones de los imponentes hoteles del Strip, como se conoce a la avenida principal de la ciudad. Con más de 3200 expositores y más de 100.000 visitantes en la feria, Samsung pretende destacarse entre tanta innovación con un batallón de nuevos productos que buscan resaltar por su diseño, su sustentabilidad y su enfoque en hacer más fácil la vida con tecnología.

TV: Micro LED, OLED de 77 pulgadas y pantallas gamer

Dentro de las TV que presentaron se encuentra la nueva generación de hasta 77 pulgadas de las OLED. Estas nuevas pantallas tendrán lo mejor de la tecnología Quantum Dot para empujar al máximo los colores y el brillo, como así también lo mejor del mundo OLED, con sus oscuros profundos, ya que siempre se compararon estas tecnologías y ahora, se combinarán.

En caso de los MicroLED, vamos a ver una nueva gama de televisiones que mediante su proceso de fabricación simplificado nos permitirá tener una variedad más alta (y de calidad sobresaliente). Vamos a tener pantallas prácticamente de todos los tamaños, hasta una monstruosa de más de 100 pulgadas que van a explotar su brillo y negros de 0 a 100% de iluminación en cada LED.

El Odyssey Neo G9 de Samsung es un panel de 57 pulgadas en formato 32:9

En cuanto al gaming, pudimos ver las nuevas Neo QLED 8K y Free Sync Premium Pro, y se presentaron nuevos monitores de alta gama Odyssey OLED y Viewfinity junto con adiciones al software de la tele como Gaming Hub, que permite jugar en la nube con Geforce Now, Xbox Game Pass y otros servicios de juegos por streaming como Luna (aún no disponible en Argentina). Ahora no solo vamos a correr los juegos de consola directo de las apps de la TV (es decir, sin invertir más que en la pantalla y en un abono mensual), sino que podremos integrar videos tutoriales para solucionar niveles difíciles o cambiar de juego en un solo clic, sin importar en qué plataforma los estemos jugando. También el sistema incluirá la posibilidad de compartir a una segunda pantalla el minimapa de los juegos.

Samsung incluirá controles remotos solares para todas sus pantallas a partir de este año

Estas TVs estarán también enfocadas en la sustentabilidad y el reciclado de su empaquetado. En este caso, no solo se podrán reciclar, sino también se podrán reutilizar para crear objetos de decoración y juego, como casas de juguete, animales divertidos y hasta macetas, algo que Samsung ya viene haciendo hace unos años.

Otro cambio es que de ahora en más todos los controles remotos de la compañía serán solares; lo viene haciendo desde 2021, pero hasta ahora estaba limitado a algunos modelos.

TV Matte y Frame personalizable

Sin dudas, lo que más nos sorprendió en nuestro paseo por la presentación de productos de Samsung en los salones de convenciones del Caesar’s Palace de Las Vegas, fueron las TV con pantalla Matte y los nuevos The Frame.

Estas TVs no reflejan el brillo y nos dan una imagen clara y como lo dice su nombre, mate. En el caso del modelo The Frame, como en años anteriores, vamos a tener un efecto tan verosímil de un cuadro que al estar presentando una imagen estática de una obra de arte, por ejemplo, va a parecer una pintura real. En las demos, nos mostraban cuadros que con la terminación mate de la pantalla hasta parecían mostrar los trazos de la brocha, casi indistinguible de un cuadro real.

A esto se le suma la personalización, dado que podremos comprar y cambiar el marco con decenas de opciones que van de marcos de cuadros clásicos, hasta bordes metálicos o con coloridos diseños en madera. Realmente es una evolución de cómo puede verse un living de una casa para que la TV no sobresalga como un elemento tecnológico, sino como una verdadera pieza de decoración.

Una pantalla Matte de Sasmung en la feria CES 2023; tiene un tratamiento antireflejo

SmartThings

Samsung en 2023 quiere que la casa inteligente sea más fácil de controlar para todos. Ahora los equipos de la línea 2023 van a poder conectarse con casi todas las marcas conocidas de ioT (productos con internet y conectividad) como luces, electrodomésticos, aspiradoras, parlantes, cámaras y más. Con una nueva integración con Zigbee y Matter (antes teníamos que comprar puentes o adaptadores para integrar todo junto), sumado a la compatibilidad con Alexa y Google Assistant, ahora vamos a poder manejar desde la TV o el celular todos los elementos conectados de nuestra casa.

Vamos a poder ver sus consumos, activarlos, y hasta mapear nuestra casa para controlar y emparejar nuestra tecnología para que trabajen en conjunto. Si bien esta tecnología ya existe, la idea de Samsung con SmartThings es que sea más cotidiano, más simple y más directo. Que encender las luces, hacer videollamadas desde cualquier equipo de la casa o bien controlar el consumo eléctrico sea algo que no sea complicado ni de configurar ni usar. Mediante la app para el celu, o la TV (que ahora tendrán una app dedicada con seguridad Knox) vamos a ver todo de manera práctica, y con IA integrada para que nos notifique de los problemas, situaciones o eventos. La casa inteligente ya está al alcance de todos, y en Argentina se pueden conseguir prácticamente todos los elementos para lograrlo, pero el problema siempre fue su configuración. SmartThings promete hacerlo más intuitivo y fácil a partir de esta CES 2023 con su nueva colección de equipos.

BeSpoke: heladeras, lavarropas, hornos

De la mano de SmartThings, la línea de diseño Bespoke mostró también sus nuevas heladeras personalizables y modulares, como así también hornos, microondas, lavarropas y lavavajillas… hasta extractores y purificadores de aire. Todos estos conectados a nuestra casa para darnos notificaciones de cuando la ropa está limpia, de si hay humo en la cocina, o bien, para darnos un panorama de como va nuestro pollo para la cena. La línea Bespoke, con una cruza entre diseño vanguardista y usabilidad inteligente, se suma al proyecto de la casa inteligente más fácil con varios detalles destacables. Por ejemplo, las heladeras, que son modulares y que podemos expandir y personalizar con colores, vienen con sensores de puerta automáticos, alertas mediante SmartThings, dos tipos distintos de hielo dependiendo la bebida y hasta un sector en la puerta lateral para crear nuestra propia limonada.

Los nuevos hornos conectados que presentó Samsung en la CES 2023

Proyector doble y una pantalla 8K de 150 pulgadas

Si bien Samsung ya presentó el primer modelo en Argentina del llamativo y pequeño proyector The Freestyle (que había debutado en la CES 2022), en esta CES amplió sus posibilidades. En este caso no solo mostró otras aplicaciones para su uso como decoración de pisos y paredes, sino también la posibilidad de ampliar su área de trabajo vinculando dos proyectores. Ahora, si tenemos dos, vamos a poder usarlos al unísono y ampliar (con la función smart EDGE Blending) a una imagen de 21:9 sin necesidad de ajustes manuales. Además, la compañía también anunció que este proyector será compatible con Gaming Hub, por lo que podremos jugar con Xbox Game Pass en la nube directo de nuestro proyector, sin una TV, sin una consola, y tan solo con un joystick.

Y si de novedades hablamos, la empresa coreana mostró el imponente Premiere 8K. Este nuevo producto de proyección de imagen expande su resolución a 8K y hasta 150 pulgadas con una notoria mejora en calidad.

Curiosidades para cuidar las zapatillas y una TV que gira

Dentro de las curiosidades que también presentó Samsung, podemos destacar un par de productos. El primero, llamado Shoe Dresser, es como un armario que se dedica específicamente a ventilar y eliminar gérmenes de los zapatos y zapatillas. Con espacio para una media docena de zapatillas, va a refrescar, desodorizar y desinfectar lo que pongamos dentro. Eso sí, el tamaño que ocupa no es algo que todos podamos poner en nuestras casas, ya que hará falta bastante lugar, dado que ocupa el mismo espacio que un armario pequeño.

Otro producto para que los millennials y Gen Z deliren de alegría es un nuevo marco para colgar nuestra TV que no solo nos va a dejar empotrar una SmartTV a la pared, sino que también, mediante un motor y un control remoto, nos va a permitir girar el televisor entre un formato horizontal, para TV tradicional, o un formato vertical para ver contenidos de redes. Con un solo clic la tele va a girar lentamente y detectará el contenido para migrar, como si fuese un celular, entre un modo full screen y modo vertical.

La feria CES estará mostrando toda su innovación y productos durante los primeros días de enero, del 5 al 8, con un regreso pospandemia y un crecimiento del 70% tanto en visitantes como expositores en referencia al año pasado.