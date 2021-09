The Frame: así es la nueva versión del televisor inteligente que puede exhibir más de 1200 obras de arte

La carrera por las resoluciones parece haberse encontrado (al menos por ahora) con un techo, los 8K. Es decir, 7680×4320 pixeles. Por eso, los fabricantes necesitan encontrar un diferencial más allá de los valores de resolución.

En este sentido, un producto que llama mucho la atención es The Frame, de Samsung, un televisor pensado, además, para decorar el living. Colgado en la pared parece un cuadro; la idea es, incluso, que nunca esté apagado, sino que, cuando no se utiliza como TV, quede proyectando obras de arte.

El producto ya cuenta con algunos años en la Argentina, y acaba de presentar la nueva versión, que probamos en LA NACION.

De caballete

La nueva versión de The Frame usa un panel de 55″QLED 4K. O sea que no, no es 8K. Pero a diferencia de la primera versión, este es bastante más delgado (24,9 milímetros), por lo que resulta más estético y agradable a la vista.

A la hora de ubicar el televisor, contamos con distintas opciones. La más lógica es colgarlo de la pared. Para esto incluye un soporte especial llamado No Gap Wall-Mount que pega el televisor a la pared sin dejar espacio, al revés que los soportes genéricos. La otra alternativa es instalar las dos patas incluidas para colocarlo sobre una mesa; fue la opción que elegimos, dado que era un televisor de pruebas.

Para terminar de lookear el televisor se incluyen unos biseles imantados para cubrir los bordes y que parezca un cuadro. Vienen de distintos colores y son símil madera; en el kit que recibimos había de color marrón oscuro y otros más claros. De nada serviría intervenir una pared con este dispositivo si, por debajo, asoman una cantidad de cables que arruinan la estética de la propuesta.

Para que esto no suceda, el televisor cuenta con lo que es quizás su innovación más importante: un cable único e invisible de 5 metros de longitud que es lo único que sale del dispositivo. El cable debe conectarse a una caja llamada One Connect, donde convergen todas conexiones del equipo. El One Connect incluye tres puertos USB, cuatro HDMI, una salida de audio óptica, un Componente In (Y/Pb/Pr), uno Compuesto In de audio y video y una ficha RJ45. Por su parte, el cable invisible tiene la capacidad de transmitirle energía y datos, y también internet.

Otra mejora de la nueva versión es el almacenamiento interno: pasa de los 500 MB de la versión anterior a 6 GB. Así es posible descargar, por ejemplo, unas 1200 obras de arte y exponerlas mediante la función Art Mode. En el modo Art Mode consume 36 Watts por hora.

Experiencia de uso

Luego del encendido del equipo, la experiencia de uso fue muy satisfactoria. En el dock inferior de la pantalla tenemos todas las apps que necesitamos para sumar entretenimiento: Netflix, YouTube, Amazon Prime y Disney+, entre otras.

Un asunto interesante es la posibilidad de sincronizarlo con nuestro móvil (lo hicimos con un Galaxy S21 Ultra) para poder compartir la pantalla o simplemente controlar The Frame usando el smartphone como control remoto. Para esto simplemente deberemos agregar el televisor al ecosistema de Samsung desde la app SmartThings. En definitiva, The Frame es un producto único en su tipo y ese es un dato que no pasa inadvertido en las ferias y exposiciones. En cuanto a su precio, mantiene el valor de la versión anterior: se consigue en el comercio minorista a partir de 179.999 pesos.