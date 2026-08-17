ChatGPT registrará cómo usás la computadora para “entender mejor” cómo trabajás

OpenAI presentó recientemente Computer History. Esta función, integrada en la aplicación de escritorio de ChatGPT para macOS, permite que la IA “recuerde” y aprenda de las actividades del usuario en diversas aplicaciones y sitios web. Para los usuarios en Argentina que utilizan planes avanzados, esta herramienta promete un salto cualitativo en la productividad, aunque no está exenta de polémicas en torno a la privacidad.

Esta opción recuerda a la función introducida por Meta a nivel interno con la que registra la actividad de los empleados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

¿Qué es y para qué sirve?

Computer History es una función opcional que convierte la actividad diaria en una Mac (y más adelante, en una PC con Windows) en una línea de tiempo que ChatGPT y Codex pueden consultar. A diferencia de su predecesor experimental, “Chronicle”, que utilizaba capturas de pantalla (o la función Recall, de Windows 11 para Copilot+), este nuevo sistema registra eventos de interacción a través de las funciones de accesibilidad de macOS.

Sirve para que el usuario pueda hacer preguntas como: “¿En qué estaba trabajando antes de mi último descanso?”, “¿Dónde está el documento de propuesta que vi hoy temprano?” o pedir un resumen de todas las tareas realizadas el día anterior. Además, la IA puede detectar procesos repetitivos y sugerir la creación de “skills” o automatizaciones personalizadas.

We've gotten a lot of great questions on privacy implications of Computer History.



Here's a few things we've done to build a super powerful feature while keeping things private.



First off, you can review all of your Computer History in the timeline view: https://t.co/UvN2Ex91vD pic.twitter.com/pCvwCywpns — Ari Weinstein (@AriX) August 14, 2026

¿Cómo se implementa?

La función está disponible exclusivamente para usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise en la aplicación de escritorio para macOS. Es importante destacar que viene desactivada por defecto.

Para activarla, los usuarios deben seguir estos pasos:

Actualizar la app de ChatGPT en su Mac.

Ir a Settings (Configuración) y buscar la sección de Computer History .

(Configuración) y buscar la sección de . Activar la función y, si se solicita, habilitar también la opción de Memories (Memorias), ya que ambas trabajan en conjunto.

(Memorias), ya que ambas trabajan en conjunto. Configurar los permisos de accesibilidad de macOS según las indicaciones.

Un punto clave para la implementación en entornos corporativos es que los administradores de los planes Business y Enterprise deben autorizar el acceso antes de que los miembros del equipo puedan activarlo individualmente.

Beneficios y riesgos

El beneficio más evidente es qie al tener contexto sobre lo que el usuario hace fuera de la ventana de chat, la IA ahorra tiempo al evitar explicaciones repetitivas sobre tareas en curso.

Sin embargo, los riesgos son significativos y requieren prestarles atención. OpenAI advierte explícitamente que los archivos de memoria se guardan localmente en la Mac como archivos de texto plano (Markdown) sin cifrar. Esto implica que cualquier otro programa malicioso que se ejecute bajo el mismo usuario podría acceder a estos registros.

Además, aunque no captura capturas de pantalla ni audio, registra clics y pulsaciones de teclas. Esto podría incluir nombres de clientes, URLs internas o fragmentos de conversaciones privadas si no se configuran correctamente las exclusiones. Y existe el riesgo de que un sitio web malicioso incluya instrucciones ocultas que, al ser capturadas por el historial, afecten el comportamiento futuro de ChatGPT como asistente.

Para mitigar estos riesgos, OpenAI permite pausar la recolección desde la barra de menú en cualquier momento, excluir aplicaciones o sitios específicos (como gestores de contraseñas o apps de salud) y eliminar entradas individuales o rangos de tiempo del historial.

Así, Computer History marca el camino de OpenAI hacia un asistente que comprende el contexto real de nuestro trabajo, pero exige del usuario una gestión activa de su privacidad y una configuración minuciosa de las fuentes de datos permitidas.