Cinco estudiantes neuquinos viajarán al “mundial” de robótica en Panamá

Entre el 29 de octubre y el 1ro de noviembre se hará, en la ciudad de Panamá, el FIRST Global Challenge 2025, la competencia internacional de robótica que une a jóvenes de distintos países para abordar problemáticas globales, inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En el certamen participarán equipos de más de 190 países para promover el interés de los jóvenes en carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés).

Este año, Neuquén fue elegida para representar a nuestro país, continuando la tradición de rotar la invitación entre distintas provincias. En años anteriores, los equipos procedieron de Misiones (2019), La Rioja (2021), Provincia de Buenos Aires (2022), Mendoza (2023) y San Luis (2024).

La selección del equipo la hizo el gobierno provincial a través de Ecydense, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres junto al Ministerio de Educación de la provincia. El grupo está integrado por cinco estudiantes de la EPET N.º 20, una institución conocida por su trayectoria en tecnología, robótica, programación y ciencias.

Y tiene le apoyo de Educabot, la compañía de educación tecnológica que desde hace nueve años programas de robótica en escuelas de todo el país, con un alcance de 1,5 millones de estudiantes y más de 100.000 docentes capacitados, y que desde hace ocho años, es el socio oficial de la FIRST Global Challenge en Argentina, y organiza la Copa Robótica argentina.

Ahora le tocará a los chicos viajar a Panamá a disputar el torneo, donde deberán resolver en el lugar problemas específicos aplicando conocimientos de robótica, programación y tecnología en general; los problemas planteados por los organizadores responden a preocupaciones reales, generalmente relacionadas con la protección del medio ambiente.