Así es el Pura X Max de Huawei, el smartphone plegable que adelanta lo que ofrecerán Samsung y Apple

Huawei ha presentado oficialmente su último smartphone plegable, el Pura X Max, que se caracteriza por contar con una pantalla de 7,7 pulgadas para “reinventar” el concepto de plegado en móviles.

El fabricante mostró un adelanto de su último smartphone plegable la semana pasada en un video publicado en la red social Weibo, en el que solo aparecía el diseño del dispositivo, sin detallar ninguna de sus especificaciones. Este lunes, el nuevo plegable de Huawei se ha convertido en una realidad.

La característica principal del dispositivo es su pantalla OLED interna, que llega a las 7,7 pulgadas cuando está completamente desplegada, con una tasa de resfresco adaptativa que alcanza los 120 Hz, como también sucede con su pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Además, cuenta con las protecciones IP58 e IP59.

Se confirman así las filtraciones que apuntaban a que el Pura X Max tendría una pantalla de 7,69 pulgadas. De esta forma, la compañía china no consigue superar las 8 pulgadas que ofrece el Pixel 10 Pro Fold de Google, pero ofrece una pantalla de proporciones más cortas y anchas, para impulsar la inmersión.

Huawei Pura X Max es un smartphone plegable con un formato inusual; la pantalla externa es de 5,4 pulgadas, y la interna de 7,7 pulgadas

Esto se traduce en que Huawei Pura X Max tiene una altura de 120 mm y su anchura es de 85 mm plegado, que aumenta a los 166,5 mm extendido. Su grosor es de 11,2 mm plegado y extendido se reduce a los 5,2 mm. En cuanto al peso, se queda en 229 gramos.

En el primer vistazo ofrecido por la compañía se pudo apreciar su módulo de cámaras horizontal. Durante la presentación oficial, Huawei ha indicado que está compuesto por una cámara principal de 50 MP, una gran angular de 12,5 MP, y un teleobjetivo de 50 MP. Por su parte, la cámara frontal tiene 8 MP.

El Pura X Max de Huawei está potenciado por un procesador Kirin 9030 Pro, que mejora el rendimiento de la CPU un 25 por ciento, la GPU en un 40 por ciento y la NPU en un 70 por ciento en comparación con el Kirin 9020 integrado en el modelo Pura X.

Funciona con el sistema operativo HarmonyOS 6.1 y respecto a su batería, el teléfono tiene una capacidad de 5300 mAh y es compatible con una carga rápida por cable SuperCharge de 66 W y una carga inalámbrica Huawei SuperCharge de 50 W.

Antes que Samsung y que Apple

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El Pura X Max ya se encuentra disponible en el mercado chino en los acabados Azul interestelar, Naranja Vibrante, Blanco cero grados, Oro Oliva y Negro Fantasma. Se puede adquirir en su tienda oficial por un precio que parte de los 10.999 yuanes (unos 1613 dólares) en su configuración de 12 GB de RAM y 25 6GB de almacenamiento, y que asciende a los 11.999 yuanes (1760 dólares) si el almacenamiento es de 512 GB.

Por otra parte, la edición coleccionista sube a los 12.999 yuanes (1906 dólares) en su configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y la versión más cara asciende a los 13.999 yuanes (2053 dólares) por su configuración de 16GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

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Con el lanzamiento del Pura X Max, Huawei consigue adelantarse a competidores de la talla de Samsung, con su plegable Galaxy Z Fold 8 Wide, cuya llegada está prevista para el tercer trimestre de 2026, como avanzó ETNews en enero; o Apple, que presumiblemente presentará su primer iPhone plegable para septiembre, junto al iPhone 18 Pro y Pro Max.