La inteligencia artificial no es una herramienta exclusiva para la creación de textos o respuestas de consulta, sino que tiene una amplia gama de funciones en tanto a la imagen. Uno de los usos más útiles para muchas personas de rubros diversos es la de mejorar la calidad de imágenes. Lo que hasta la IA estaba reservado a plataformas complejas o a diseñadores profesionales, hoy está al alcance de la mano: una foto de mala calidad puede restaurarse con IA y tener más resolución.

Un ejemplo de restauración de imagen

El prompt ideal para restaurar una foto

Para lograr restaurar una imagen, el prompt debe diseñarse bajo una jerarquía de prioridades:

Describir qué es la imagen: hay que decir si es una “fotografía antigua en blanco y negro”, una “foto de álbum familiar” o una “imagen sepia desgastada”. Esto le da el contexto visual básico.

hay que decir si es una “fotografía antigua en blanco y negro”, una “foto de álbum familiar” o una “imagen sepia desgastada”. Esto le da el contexto visual básico. Señalar los daños visibles: no hay que usar necesariamente los términos complejos. Se pueden usar palabras claras como “eliminar arañazos”, “sacar manchas de humedad”, “unir grietas de doblado” o “limpiar el ruido digital”. Entre más específico seas con el daño, menos modificará la IA las partes que sí están bien.

no hay que usar necesariamente los términos complejos. Se pueden usar palabras claras como “eliminar arañazos”, “sacar manchas de humedad”, “unir grietas de doblado” o “limpiar el ruido digital”. Entre más específico seas con el daño, menos modificará la IA las partes que sí están bien. Pedir realismo, no perfección: el error más común es que la IA deje las caras como si fueran de plástico. Para evitarlo, hay que decir siempre: “mantener la textura original” o “no suavizar los rasgos faciales”. El objetivo es que la foto se vea limpia, pero real.

El mejor prompt para la IA Foto de Atlassian

Un modelo de referencia para la IA

Un ejemplo de comando para que la IA mejore una imagen de mala calidad, vieja o borrosa, sería:

“Restauración digital de alta fidelidad de un [insertar qué es la imagen]. Eliminar [añadir todas las fallas que tiene la foto, como grietas superficiales y manchas de oxidación, o mismo la mala calidad] sin alterar la textura original. Corregir el contraste dinámico preservando el detalle en las altas luces y sombras profundas. Salida en resolución 4K, nitidez orgánica, sin artefactos de suavizado IA”, por ejemplo.

Inteligencia Artificial: cómo mejorar imágenes Imagen generada con IA

O bien: “Mejora de imagen de alta fidelidad (Upscaling). Aumentar la resolución y nitidez sin generar artefactos artificiales. Definir bordes y texturas sutiles, eliminando el ruido digital y la pixelación. Preservar los detalles originales del rostro/objeto y mantener una iluminación natural. Estilo fotográfico realista, evitar el aspecto de pintura o suavizado excesivo de piel (plastic look)”.