El 2024 empezó con grandes videojuegos que dan que hablar. En esta lista, te contamos cinco opciones que pueden llegar a gustarte para despedir el verano.

Helldivers 2

Para PlayStation 5 y PC

Después del boom del Palworld, Helldivers 2 agarró el trono del juego viral y comentado en las redes sociales. Este título, disponible solo en PS5 y PC, es el shooter en tercera persona más literal que vas a jugar. Caés en un planeta, y solo tenés que matar bichos o robots hasta más no poder. Pensado para disfrutar con amigos, donde vamos a tener que combinar los tipos de ataques, Helldivers 2 llega con muchísima acción visceral y un humor irónico que te va a sacar más de una sonrisa en los momentos menos esperados.

Con una estética muy similar a la película Starship Troopers y un precio reducido, es uno de los más recomendados para pasar el rato y divertirse sin preocupaciones ni historias complejas. Acá vas a atacar planetas en un mapa global cooperativo donde la única misión es “La Libertad” y “llevar democracia a toda costa”.

Suice Squad: Kill the Justice League

Para PC, Xbox Series y PS5

Con muy poco amor desde las críticas, pero bien recibido por los fans de DC, este juego de Suicide Squad también nos lleva a un mundo abierto cooperativo donde vamos a jugar con diferentes personajes que aportan poderes y movimientos distintos. Pero lo llamativo es que en este mundo abierto orientado en una Metrópolis destruida por los ataques de Brainiac, además de tener miles de enemigos genéricos, los “malos” son los queridos miembros de la Liga de la Justicia que fueron poseídos por el villano principal.

De la mano de Rocksteady Studios, creadores de la saga Batman Arkham, este juego de Warner Games apunta también a combates dinámicos y estrategias de ataque, pero con el aporte de la verticalidad: vamos a poder saltar o volar a puntos distintos, y usar las cualidades de cada uno de los antihéroes, como Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang y Deadshot, que son totalmente diferentes entre sí. Y si bien se puede jugar en solitario, claramente está pensado como un juego cooperativo de hasta cuatro jugadores.

Final Fantasy 7 rebirth

PlayStation 5

Si le preguntás a un fan de Final Fantasy, te va a decir que este es un juego obligado y una de las sagas que tenés que jugar antes de morir. Pero si venís de la otra vereda, la de los que nunca lo jugaron, Final Fantasy 7 Rebirth (y el anterior FF7 Remake) son un gran punto de entrada a esta gigantesca saga de juegos de rol japoneses.

En este caso, con combates dinámicos y un mundo semiabierto, el Rebirth actúa como secuela de lo que pasó en el Remake del título lanzado a fines de los 90. Totalmente reimaginado y con un nivel profundo de complejidad de los personajes, este juego apunta a ser uno de los premiados del 2024 a pesar de que no concluye la saga, sino que será el punto intermedio de esta batalla por la esencia Mako y el combate contra Sephiroth, de la mano de nuestro protagonista Cloud y el grupo Avalanche.

Lo único a aclarar es que por ahora es exclusivo solamente de PlayStation 5, pero luego llegará también a PC para que más puedan probarlo.

Pacific Drive

PlayStation 5 y PC

A veces los juegos nos transportan a mundos espectaculares, llenos de fantasía y lugares que solo soñamos con conocer. Pero con Pacific Drive no es el caso. En este juego, vamos a tener que manejar nuestro auto, mejorarlo y prepararlo para pasar un mundo totalmente terrorífico y repleto de suspenso al mejor estilo Twin Peaks, X-Files o por qué no alguna novela de Stephen King. En este trayecto vamos a poder manejar nuestro vehículo para cruzar esta ruta que nos llevó a un mundo que no es el nuestro, pero también vamos a poder bajarnos para investigar y tratar de descubrir que es lo que pasó.

Tanto a pie como en auto, vamos a jugar en primera persona por esta zona que claramente no es lo que parece, y que estará repleta de momentos espeluznantes que te van a poner los pelos de punta. Pensado como un survival-horror, Pacific Drive te va a llevar a explorar estos misterios en esta zona de exclusión que quedó aislada luego de un experimento, donde allí vas a tener que enfrentarte a… bueno no te lo vamos a espoilear.

Mario vs Donkey Kong

Nintendo Switch

Como un clásico de puzzles y plataformas, Mario vs Donkey Kong llega con una remake para Nintendo Switch del juego de GameBoy Advance, pero con la tecnología y gráficos de la generación actual de Nintendo, que ya está próxima a tener un sucesor.

Acá vamos a tener partidas de no mucha duración, y centradas en resolver problemas y divertirnos con el formato plataformero al que Nintendo nos tiene acostumbrados. La historia, que tampoco es que va a ser demasiado importante, nos cuenta que Donkey Kong se robó todos los “mini-marios” y nuestra misión, con el Mario original como protagonista, será recuperarlos.

Con más de 130 niveles y desafíos tanto fáciles como más difíciles, esta nueva versión agrega varios modos de juego, incluido el cooperativo, y también nuevos mapas, música y sonidos.

