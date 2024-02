escuchar

La industria de los videojuegos nos está acostumbrando a tener este tipo de batacazos de éxitos con producciones que superan ampliamente lo esperado. Con un presupuesto que se estima en 6 millones de dólares (ya que el equipo creador Pocketpair declaró que no sabe exactamente cuál fue su costo total) el videojuego Palworld alcanzó los 19 millones de jugadores. Esto se reduce a 12 millones de jugadores en PC vía Steam y en 7 millones de jugadores en Xbox Game Pass, que lo sentenció como el juego de terceros más exitoso de la historia del servicio de suscripción de Microsoft.

Estos son números impresionantes, más aún si se toma en cuenta que no está disponible para PS4 ni PS5, la consola de mayor crecimiento, ni en Nintendo Switch, la consola más exitosa de los últimos tiempos y ni siquiera está en una versión para smartphones, aunque esto último está por cambiar en el futuro cercano según rumores.

En comparación, esto triplica los números de juegos de altísimo presupuesto como Spider-man 2, de más de 200 millones de dólares, e inclusive tiene más jugadores activos que un superpopular FIFA, o EA FC.

Una captura del videojuego Palworlds

Takuro Mizobe, japonés director ejecutivo de PocketPair declaró, sorprendido por el éxito del juego: “La respuesta de los fans es tremenda, y es increíble ver a millones de jugadores de todo el mundo disfrutando nuestro juego”, que cabe aclarar, aún está en una versión preliminar: ni siquiera es la versión final, y esto se puede notar en un juego no muy pulido en aspecto de performance, con bugs, y que recibe constantes actualizaciones.

Pero: ¿es una copia de Pokémon?

Y… sí y no. Palworld se destaca por ser un juego donde no solo combatimos solos o con amigos, en un server en un gran mapa donde descubriremos a criaturas muy, muy similares a los Pokémon en muchísimas variaciones que se reconocen como los personajes exclusivos de las consolas de Nintendo, pero con algunos cambios para que no sean idénticos. Además, a estos los tendremos que cazar con una especie de pokebola, lo que suma a la queja de los fanáticos en las redes. Pero a la vez también brinda construcción de base, estrategia, creación de personaje y sobre todo… lucha con armas. Algo que jamás podríamos ver en un juego de Game Freak, Pokémon.

Y el dato más sobresaliente sobre si esto es plagio o no está en que aun ninguna empresa relacionada con Pokémon inició acciones legales contra el equipo de Pocketpair… Todavía no.

Este debate de “si es Pokémon o no” también fue uno de los empujes más fuertes del éxito del juego, que lo llevó a hacerse conocido por millones de personas como tendencia en redes sociales que van desde el humor de ver un “pikachu gordo con una ametralladora” o bien de lo divertido y profundo que es su gameplay.

Lo que está claro es que el juego aún no llegó a su techo, y sigue sumando nuevos jugadores de todas partes del mundo… y que las noticias legales merodean a PocketPair, ya que ni los expertos en este tipo de denuncias de plagio parecen ponerse de acuerdo en si hay una violación de derechos o no.

Temas Videojuegos