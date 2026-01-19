Ya se hacen en Argentina cirugías de cadera y rodilla asistidas por robots

La incorporación de robots al ámbito de la salud viene avanzando desde comienzos de este siglo. Uno de los pioneros fue el robot cirujano Da Vinci, especializado en intervenciones cardiovasculares y abdominales. Y desde hace un par de años se sumó el sistema Mako SmartRobotics, que permite hacer cirugías mínimamente invasivas de cadera y rodilla.

Se trata de un brazo robótico que asiste al cirujano para lograr mayor precisión y rapidez al operar.

“Por los deportes de alto impacto y la extensión de la expectativa de vida, las cirugías de rodilla y de reemplazo de cadera son cada vez más frecuentes, y lo que hoy se busca no es solo aliviar el dolor, sino recuperar la movilidad total”, explicó Andrés Ananía, médico traumatólogo especialista en cirugía de cadera y rodilla, y uno de los primeros en utilizar este sistema en el país.

Ananía, quien es integrante de la Asociación Argentina para el Estudio de la Cadera y Rodilla (ACARO), y la Asociación Americana de Cirugía Ortopédica (AAOS por sus siglas en inglés), destacó que “el brazo robótico no reemplaza al cirujano, sino que lo asiste para lograr incisiones más pequeñas y precisas. Esto da por resultado una mayor precisión y menor sangrado durante la operación, y una recuperación postoperatoria más rápida”, señaló.

El robot tiene un sistema de seguridad que evita hacer incisiones más allá de lo previsto. Al respetar músculos, tendones y ligamentos, el paciente logra una recuperación funcional más natural y una mejor adaptación al implante.

Otra de las ventajas es que al colocar los implantes a medida se mejora la “propiocepción”. Esto es, la percepción de la posición y el movimiento de las articulaciones, sin necesidad de mirarlas, gracias a receptores nerviosos en músculos y tendones que envían información al cerebro para coordinar acciones, equilibrio y prevenir lesiones.

Cirugía basada en datos

La clave del procedimiento está en la planificación previa, aseguró el cirujano. Antes de ingresar al quirófano, se realiza una tomografía que permite reconstruir digitalmente la anatomía real del paciente. Con ese modelo tridimensional, el equipo médico define el tamaño, la alineación y la posición exacta del implante, con precisión milimétrica y en función de la biomecánica de cada persona. Eso reduce el desgaste y aumenta la durabilidad del implante, pudiendo superar los 30 años, señaló el profesional.

Además, con cada cirugía se ingresan datos al sistema para mejorar futuras intervenciones. Desde 2016, cuando el sistema comenzó a usarse en el mundo para cirugías traumatológicas, se realizaron más de 2 millones de intervenciones. En Argentina, el Sanatorio Finochietto adquirió el equipamiento con una inversión de US$2 millones y comenzó a utilizarlo a fines de 2024. Desde entonces, se realizaron en ese centro de salud más de 100 cirugías robóticas.

En cuanto a los costos de este tipo de intervención, “son variables, ya que cada cirugía es altamente personalizada”, comentó Ananía, y señaló que, en la medida en que este tipo de prácticas (que requieren una capacitación y certificación por parte de los cirujanos) se vayan masificando, las obras sociales y sistemas de salud privados comenzarán a incluirlas en sus coberturas.

“Hoy solo un 10% de las cirugías ortopédicas en el mundo se hacen con asistencia robótica, pero en un futuro serán más del 90%. El objetivo es avanzar hacia una medicina basada en la precisión, la personalización y los resultados”, vaticinó el cirujano.