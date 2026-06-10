Son argentinos y desarrollaron una solución para tener firmas legales de documentos vía WhatsApp

Dicen que, para emprender, primero hay que encontrar un problema real al cual darle una solución. A partir de esta premisa, los ingenieros Luis Lacoste, Nicolás Tzovanis y Darío Novara crearon Wapi Firma, una solución de firma legal de documentos a través de WhatsApp con validación de identidad, para simplificar la rúbrica de documentos.

Para construir esta herramienta invirtieron 20.000 dólares; hoy están expandiéndose en otros países, como México y España, y su facturación superó los 30.000 dólares mensuales. “Muchas veces se habla de WhatsApp como un canal de comunicación, pero creemos que también se está convirtiendo en un canal para cerrar acuerdos”, explica Novara, de 38 años.

Aprender del error

Wapi Firma es, de alguna manera, la consecuencia de los aprendizajes de un emprendimiento anterior, que cerró sus puertas. “Previamente, fui uno de los fundadores de Countit, una startup que llegó a vender sensores de tránsito en Buenos Aires, Neuquén y Pinamar, ganó concursos de innovación y compitió en eventos en París y Dubái antes de cerrar”, recuerda Novara. Y justifica: “Creo que llegamos al mercado antes de tiempo, y en aquel entonces tuvimos que hacer frente a problemas coyunturales que complicaron la importación de insumos de China, contar con contratos con el sector público en pesos a 12 meses, y un dólar que no paraba de moverse. Tenía 25 años y había muchísimas cosas que no sabía. Esos aprendizajes hoy me permiten que el nuevo emprendimiento crezca de otra manera”, reflexiona este ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires.

Darío Novara, Luis Lacoste y Nicolás Tzovanis, de Wapi Firma

En pleno auge de la IA, todavía millones de personas firman documentos en papel, o en el mejor de los casos, envían un PDF por mail para que el otro lo imprima, firme, escanee y devuelva. En simultáneo, hay un sinfín de herramientas de firma segura a distancia, como DocuSign, pero Novara dice que ninguna es como su recurso, surgido hace poco más de un año: “Hay miles de personas que no saben lo que es la casilla de spam, no se acuerdan de la contraseña del mail y nunca aprendieron a usar un link de firma; por eso nuestra solución está montada sobre WhatsApp, para mantener el proceso de firma lo más simple posible con trazabilidad y evidencia”.

Cómo funciona Wapi Firma

Para usar Wapi Firma, el interesado sube el documento a la plataforma, carga los datos del firmante, y esa persona recibe un mensaje de WhatsApp. Valida su identidad con foto de DNI y selfie, abre el documento, lo firma con el dedo y recibe la copia firmada en el mismo chat. Sin apps adicionales, sin registros, sin mails. El resultado tiene validez legal. Es decir que usando este recurso es posible evitar ir a una escribanía para cuestiones como contratos de alquiler y certificaciones de firma. “Nosotros venimos a ser un tercero de confianza”, dice, equiparando el rol de su plataforma al del escribano dentro de lo que la ley permite. Pero traza un límite claro: no pueden participar en una escritura pública, porque ahí hay que ir al escribano sí o sí.

Wapi Firma tiene una modalidad gratis y otra paga

Su mirada más amplia es cautelosa, pero directa: “Indefectiblemente, el mundo va a simplificar los procesos, y en esa transformación algunas profesiones serán afectadas y otras beneficiadas”, analiza el emprendedor, que ocupa el rol de CEO.

Crecer sin inflar la estructura

Desde finales de 2025, Wapi Firma crece al doble dígito. El equipo es de cinco personas, un número que se mantiene chico, pero ágil, “gracias a la IA”, dice Novara. Y se explaya: “Por ejemplo, utilizar Claude nos permitió dar de baja Canva, y así con un montón de otras cosas. Incluso podemos hacer en cuestión de horas desarrollos que antes nos requerían semanas”.

Actualmente, sus principales clientes son entidades financieras como mutuales, cooperativas, empresas de garantías de alquiler y bancos, que pagan una suscripción mensual para acceder al servicio. Puntualmente, algunas organizaciones son el Banco de Corrientes y la Fundación del Banco Nación. “Uno de los datos que más los enorgullece es la tasa de firma, porque más del 97% de los documentos enviados terminan siendo firmados, incluso en carteras donde el firmante tiene más de 70 años”, cuenta. Adicionalmente, está el servicio WapIA para que cualquier persona pueda firmar su documento sin costo. Se trata de un bot en el que el usuario carga el documento o lo genera con IA, lo firma y recibe su copia, todo por WhatsApp.

Si bien ahora los tres socios están concentrados en hacer crecer el emprendimiento hasta convertirlo en la solución de firma preferente en toda Latinoamérica, no descartan venderla en el futuro.