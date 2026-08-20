Cómo podés tener un año gratis de Google AI Plus si sos estudiante universitario

Google anunció hoy que ofrecerá un abono que permite a estudiantes universitarios usar gratis durante un año Google AI Plus, la membresía que ofrece un acceso a una versión avanzada de su IA Gemini y sus herramientas asociadas, y que tiene un costo mensual usual de 5 dólares.

Según explicó la compañía, “los estudiantes universitarios podrán acceder al plan durante un año sin cargo. Incluye acceso a Gemini Omni, límites de uso más altos en Gemini y 400 GB de almacenamiento, entre otros beneficios. También, para aquellos que quieran reproducir música y videos sin anuncios, contarán con un paquete de Google AI Pro y una suscripción a YouTube Premium con un 70% de descuento.”

Algunas de las funciones avanzadas de Gemini para estudiantes

Cómo tener un año gratis de Google AI Plus

Para anotarse hay que ir a este link y luego a la página donde habrá que indicar nombre completo e institución universitaria en la que se está cursando.

La compañía presentó también un nuevo sitio para estudiantes dentro de Gemini, un espacio con “herramientas de aprendizaje como cuadernos de estudio, tarjetas de memoria y cuestionarios de práctica.”

Google busca posicionar a Gemini como una herramienta de ayuda para el estudio: con los materiales de clase, la plataforma puede armar un plan de estudio, generar clases extra, cuestionarios, simulaciones 3D, tablas, gráficos y más.

Además, Deep Research ahora está disponible en Gemini Live: permite investigar un tema en profundidad y luego tener una charla oral con la IA sobre ese tema, hacer preguntas, deterse en un punto y ampliar la consulta, etcétera.