Cómo activar el “modo escarapela argentina” en WhatsApp

Este lunes 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela, por lo que muchos desean activar el “modo escarapela argentina” en WhatsApp. Esto permite a los usuarios modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a este símbolo patrio.

La escarapela es uno de los distintos elementos que representan la identidad argentina. Fue Manuel Belgrano, prócer y creador de la bandera argentina, quien solicitó el 13 de febrero de 1812 al Triunvirato la creación de la escarapela nacional, con el objetivo de uniformar al Ejército Revolucionario y, a su vez, distinguirlo de los enemigos. Su uso se oficializó el 18 de febrero de ese año y desde entonces que se usa en las fechas patrias importantes. Este domingo 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela, que da pie a la Semana de Mayo, un período que llevó a la Revolución del 25 de mayo de 1810.

Así se ve el "modo escarapela" en WhatsApp ChatGPT

Dado que se vienen días muy importantes de nuestra historia, muchas personas optan por teñir su WhatsApp con los colores celeste y blanco, emblema de esta insignia patria. De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Así se configura el "modo escarapela" en WhatsApp ChatGPT

Pero para poder configurar el “modo escarapela”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo configurar el “modo escarapela” en WhatsApp

El "modo escarapela" es un cambio estético en el logo de WhatsApp ChatGPT

Aquellos usuarios que desean activar el “modo escarapela” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a este símbolo patrio. El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

y luego Fotos. Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo escarapela” en WhatsApp.

En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.

Se puede teñir WhatsApp de blanco y celeste para la Semana de Mayo Grok

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.