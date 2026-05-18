El papa León XIV creó un grupo de estudio sobre inteligencia artificial

El Vaticano informó el sábado que el papa León XIV ha creado un grupo de estudio sobre inteligencia artificial, mientras se prepara para publicar su primera encíclica, que se espera subraye la necesidad de un enfoque basado en la ética para esta tecnología, que priorice la dignidad humana y la paz.

El Vaticano indicó que León decidió crear el grupo de estudio interno debido a la aceleración en el uso de la IA, “sus posibles efectos sobre el ser humano y sobre la humanidad en su conjunto, y la preocupación de la Iglesia por la dignidad de toda persona humana”.

El anuncio se produjo un día después de que León firmara su encíclica, exactamente 135 años después de que su homónimo, el papa León XIII, fechara su encíclica más importante, “Rerum Novarum”, o “De las cosas nuevas”. En ese documento, el difunto pontífice abordó los derechos de los trabajadores, los límites del capitalismo y las obligaciones que los Estados y los empleadores tenían con los trabajadores mientras avanzaba la Revolución Industrial.

El documento se convirtió en la base del pensamiento social católico moderno, y el actual jerarca católico ya la ha citado en relación con la revolución de la IA que, según cree, plantea las mismas preguntas existenciales que la Revolución Industrial hace más de un siglo. Se espera que la nueva encíclica sitúe la cuestión de la IA en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, que también abarca asuntos como el trabajo, la justicia y la paz.

León XIV ha creado un grupo de estudio sobre inteligencia artificial Taris Tonsa - Shutterstock

“Creo que la Iglesia católica, en muchos sentidos, va a ser la adulta en la sala en algunos de estos debates sobre cómo integraremos la IA en el resto de nuestra sociedad”, señaló Meghan Sullivan, profesora de filosofía en la Universidad de Notre Dame y directora de su instituto de ética, y agregó: “Sin duda, el papa será uno de los defensores más firmes de la dignidad humana en estas discusiones”.

Pocos días después de su elección en 2025, León dijo a los cardenales que lo eligieron que la Iglesia católica debía ofrecer al mundo el “tesoro de su doctrina social” para afrontar los desafíos que plantea la IA a la “dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Es probable que la publicación de la encíclica, prevista para las próximas semanas, se convierta en un nuevo foco de tensión entre León, nacido en Chicago, y el gobierno del presidente Donald Trump, quien ha convertido al rápido desarrollo de la IA en un asunto vital de estrategia económica y de seguridad nacional. Estados Unidos ha rechazado con firmeza los esfuerzos regulatorios internacionales para frenar la IA, y el gobierno de Trump ha eliminado obstáculos burocráticos que ralentizaban su desarrollo dentro del país.

La intensa actividad vaticana se produjo mientras Trump concluía una visita a China en la que incluyó asuntos empresariales relacionados con la IA. Entre quienes viajaban con el mandatario en el Air Force One estaban, entre otros, Elon Musk, cuya red social X incluye su chatbot de IA Grok, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien recientemente obtuvo la aprobación federal para vender chips de IA H200 a compradores chinos.

El Vaticano quiere que su voz y sus valores estén en el debate sobre la IA

Desde el inicio del auge de la IA, con el debut de ChatGPT, las impresionantes capacidades de esa tecnología han asombrado al mundo. Las empresas tecnológicas se han apresurado a desarrollar mejores sistemas de IA, aun cuando expertos advierten sobre sus riesgos, desde amenazas existenciales pero lejanas, como inteligencias artificiales fuera de control, hasta problemas cotidianos como los sesgos en sistemas algorítmicos de contratación.

Las Naciones Unidas adoptaron el año pasado una nueva arquitectura de gobernanza para frenar la IA, después de que esfuerzos multilaterales previos, incluidas las cumbres sobre IA organizadas por Reino Unido, Corea del Sur y Francia, solo dieran lugar a compromisos no vinculantes. En 2024, la Unión Europea aprobó su propia Ley de Inteligencia Artificial, aplicando un enfoque basado en el riesgo a sus normas sobre esa tecnología.

La Iglesia católica también ha advertido sobre el impacto ambiental de la carrera por la IA, señalando las “enormes cantidades de energía y agua” que requieren los centros de datos de IA y la potencia de cómputo Getty Images

El Vaticano ha intentado sumar su voz al debate, ofreciendo directrices éticas para la aplicación de la IA en sectores que van desde la guerra hasta la educación y la atención sanitaria. El llamado de fondo ha sido que la tecnología debe utilizarse como una herramienta para complementar, y no sustituir, la inteligencia humana.

La Iglesia católica también ha advertido sobre el impacto ambiental de la carrera por la IA, señalando las “enormes cantidades de energía y agua” que requieren los centros de datos de IA y la potencia de cómputo.

“Hay casi 1500 millones de católicos en el mundo, así que ese solo hecho ya es motivo para prestar atención”, afirmó Thomas Harmon, profesor de teología en la Universidad de St. Thomas en Houston, y agregó: “Pero más allá de las cifras, la Iglesia católica tiene una tradición profunda y sofisticada de reflexionar sobre lo que significa ser humano”.

En 2020, el Vaticano convocó a empresas tecnológicas para que se sumaran a un compromiso sobre IA, conocido como la Llamada de Roma por una Ética de la IA, que, entre otras cosas, delineó principios fundamentales para la regulación de esa tecnología, incluidos la inclusión, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la privacidad. Microsoft, IBM y Cisco estuvieron entre las empresas del sector privado que lo suscribieron.

En sus últimos años, el papa Francisco pidió un tratado internacional para regular la IA, al afirmar que los riesgos de una tecnología carente de valores humanos de compasión, misericordia, moralidad y perdón eran demasiado grandes como para limitarse a confiar en la moralidad de los investigadores y desarrolladores de IA.

También hizo valer su autoridad ante el Grupo de los Siete, al intervenir en una sesión especial sobre los peligros y las promesas de la IA en 2024. Allí, Francisco sostuvo que los políticos deben liderar para garantizar que la IA siga centrada en el ser humano, de modo que las decisiones sobre cuándo usar armas o incluso herramientas menos letales siempre sigan siendo tomadas por personas. En última instancia, pidió prohibir el uso de armas autónomas letales, conocidas coloquialmente como “robots asesinos”.

León se preocupa por la paz, la verdad y las relaciones humanas

En el ámbito interno, León ha advertido a los sacerdotes que no utilicen la IA para escribir sus homilías. Pero el papa, que estudió matemáticas y que sí pasa su tiempo libre desplazándose por la pantalla de su teléfono, también ha alzado la voz sobre las implicaciones más amplias de la IA para la paz mundial, el trabajo y el propio significado de la realidad.

El papa León XIV ha alzado la voz sobre las implicaciones más amplias de la IA para la paz mundial, el trabajo y el propio significado de la realidad Gregorio Borgia - AP

Para el papa agustino, la capacidad de la IA generativa de desinformar y engañar mediante imágenes deepfake resulta especialmente preocupante, dado que la búsqueda de la verdad es un elemento fundamental de su espiritualidad.

En un discurso de junio de 2025, ante una conferencia sobre IA, León reconoció las contribuciones de la IA generativa a la atención sanitaria y al descubrimiento científico. Pero cuestionó “sus posibles repercusiones en la apertura de la humanidad a la verdad y la belleza, en nuestra capacidad particular de comprender y elaborar la realidad”.

León, que ha enfatizado un llamado constante a la paz, también ha pedido vigilar cómo se utiliza y se desarrolla la IA en la guerra en Oriente Medio y Ucrania, donde sistemas de armas automatizados emplean desde drones aéreos hasta plataformas marítimas y terrestres. “Lo que ocurre en Ucrania, Gaza y los territorios palestinos, Líbano e Irán ilustra la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”, manifestó esta semana en La Sapienza, la universidad más grande de Europa.

The Associated Press