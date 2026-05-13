Oracle y el Ministerio de Economía lanzan cursos gratuitos sobre inteligencia artificial, datos, software y ciberseguridad

El Ministerio de Economía, a través de su dependencia de Industria y Economía del Conocimiento informó que se renuevan las capacitaciones para quienes buscan habilidades en computación en la nube, inteligencia artificial, bases de datos, desarrollo de software, ciberseguridad y automatización y son sin costo.

Todas las cacapitaciones que ofrece Oracle

A través de la compañía Oracle, especializada en sistema de gestión de bases de datos relacionales, que ofrece almacenamiento, gestión y anális de enormes volúmenes de información, se encuentran disponibles diferentes cursos gratuitos para quienes se inscriban.

Este es el listado de cursos gratuitos

Las capacitaciones están orientadas a quienes buscan habilidades en computación en la nube, inteligencia artificial, bases de datos, desarrollo de software, ciberseguridad y automatización, utilizando tecnologías y servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

La actualización incluye la revisión de nombres y descripciones de los cursos, así como la incorporación de nuevas propuestas formativas alineadas con las certificaciones y perfiles profesionales más demandados en el ecosistema tecnológico.

El proyecto está orientado a quienes buscan desarrollar habilidades técnicas en infraestructura cloud, desarrollo, seguridad y gestión de datos.

Entre los cursos disponibles se destacan:

Conviértete en Arquitecto Profesional OCI

Conviértete en desarrollador de asistente digital

Conviértete en un profesional de la ciencia de datos de OCI

Conviértase en un profesional de Oracle AI Cloud Database Services

Conviértase en un profesional de Oracle AI Autonomous Database

Conviértete en un profesional de DevOps de OCI

Conviértete en un desarrollador profesional de OCI

Conviértete en un profesional de la seguridad en la nube

OCI para arquitectos de GCP

Las opciones gratuitas para capacitarse en teconología e inteligencia artificial Gorodenkoff - Shutterstock

Cómo revisar e inscribirse a los cursos gratuitos

Los cursos se encuentran disponibles en la sección de Oracle dentro de Capacitar, la plataforma de formación del Ministerio de Economía de la Nación, que reúne una amplia oferta de capacitaciones gratuitas desarrolladas en conjunto con empresas líderes e instituciones del sector productivo y tecnológico.

Allí se puede elegir la opción deseada, ver en detalle la duración de cada curso, los requisitos, y hacer click en el botón de preinscripción.