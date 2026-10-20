Cómo activar el modo IA de Google Maps y qué funciones tiene

Google Maps se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas para encontrar direcciones, consultar el estado del tránsito y descubrir nuevos lugares para conocer, incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la incorporación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, transformó la manera en que los usuarios interactúan con esta herramienta, al permitir realizar consultas y recibir indicaciones sin necesidad de escribir.

Esta integración ofrece al usuario la posibilidad de conversar con la IA y solicitarle cambios en los trayectos, buscar establecimientos y obtener información relacionada con la ubicación a la que quieren acceder con instrucciones de un lenguaje más coloquial. De esta forma, la aplicación deja de limitarse a mostrar recorridos y suma funciones similares a las de un asistente virtual.

Por el momento, las nuevas funciones de inteligencia artificial se incorporan de manera gradual, por lo que su disponibilidad puede variar según el dispositivo, la región y la versión de Google Maps instalada.

Las nuevas funciones buscan que las personas puedan utilizar Google Maps sin la necesidad de escribir, para hacer más fáciles y seguros los viajes en vehículos (Foto: Generada con IA)

Es por eso que, para utilizar las funciones de Gemini dentro de Google Maps en dispositivos Android e iPhone, es importante contar con las aplicaciones actualizadas y comprobar que la integración esté habilitada. Los pasos para acceder a esta herramienta son los siguientes:

Actualizar Google Maps: ingresar a Google Play Store, buscar la aplicación y comprobar si existe una actualización pendiente.

ingresar a Google Play Store, buscar la aplicación y comprobar si existe una actualización pendiente. Configurar Gemini: abrir la aplicación de Gemini y, si el dispositivo lo permite, seleccionarlo como asistente digital predeterminado.

abrir la aplicación de Gemini y, si el dispositivo lo permite, seleccionarlo como asistente digital predeterminado. Revisar los permisos: comprobar que Google Maps tenga acceso a la ubicación y habilitar los permisos adicionales que requieran las funciones de Gemini que se deseen utilizar.

comprobar que Google Maps tenga acceso a la ubicación y habilitar los permisos adicionales que requieran las funciones de Gemini que se deseen utilizar. Iniciar un recorrido: abrir Google Maps, seleccionar un destino y comenzar la navegación.

abrir Google Maps, seleccionar un destino y comenzar la navegación. Activar el asistente de voz: presionar el ícono del micrófono ubicado en la pantalla de navegación. En los dispositivos compatibles, este acceso permite interactuar con Gemini.

presionar el ícono del micrófono ubicado en la pantalla de navegación. En los dispositivos compatibles, este acceso permite interactuar con Gemini. Realizar una consulta: pedir indicaciones, buscar establecimientos cercanos o solicitar modificaciones en el recorrido mediante comandos de voz.

Cómo activar el modo IA de Google Maps y qué funciones tiene

Una de las señales que permiten identificar la integración es la aparición del símbolo característico de Gemini, representado por un destello, cuando se activa el asistente.

¿Cuáles son los prompts más útiles para utilizar en la IA de Google Maps?

Entre los prompts más útiles para aprovechar la inteligencia artificial de Google Maps se encuentran: