Cómo crear un usuario en Shopee

Shopee se sumó a las opciones para comprar productos importados desde el exterior, con envíos y precios que la convirtieron rápidamente en una alternativa popular. Antes de comprar, sin embargo, hay que crear una cuenta, un proceso simple que solo requiere un correo electrónico o un número de teléfono.

Para comprar en Shopee es preciso, primero, crear una cuenta Shutterstock - Shutterstock

A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo:

1 Descargar la aplicación o ingresar al sitio web

Shopee está disponible como aplicación gratuita para Android e iOS, y también se puede usar desde un navegador web en la computadora. La experiencia de compra es prácticamente idéntica en ambos formatos.

2 Elegir el método de registro

Al abrir la app por primera vez, aparece la opción de crear una cuenta nueva, que se puede vincular a un número de teléfono celular o a una dirección de correo electrónico. También existe la posibilidad de registrarse usando una cuenta de Google o Facebook, lo que acelera el proceso.

3 Verificar el número o el correo

Después de ingresar los datos, Shopee envía un código de verificación por SMS o por correo electrónico. Hay que ingresarlo en la aplicación para confirmar que los datos son correctos y activar la cuenta.

4 Completar el perfil personal

Una vez verificada la cuenta, conviene completar el nombre, la fecha de nacimiento y una contraseña segura. Este paso no es obligatorio para empezar a navegar por la plataforma, pero sí resulta necesario antes de finalizar cualquier compra.

5 Cargar la dirección de envío

Antes de comprar por primera vez, hay que agregar una dirección de envío completa, incluyendo localidad, código postal y un número de contacto, ya que estos datos son los que se usan para calcular el costo y el tiempo estimado de entrega.

6 Elegir el método de pago

Shopee permite vincular tarjetas de crédito o débito, y en algunos casos ofrece medios de pago locales adicionales. Conviene revisar bien las opciones disponibles antes de confirmar cualquier compra.

7 Empezar a comprar

Con la cuenta creada, ya se puede buscar productos por nombre o categoría, agregar artículos al carrito y comprarlos directamente. Es recomendable revisar siempre el costo total del envío y el tiempo estimado de entrega antes de confirmar el pedido, ya que puede variar según el producto y su origen.

8 Cuidar la seguridad de la cuenta

Usar una contraseña única y no repetida de otras plataformas, activar la verificación en dos pasos si está disponible y evitar guardar los datos de la tarjeta de forma permanente en el dispositivo son medidas simples que reducen el riesgo de que la cuenta sea vulnerada.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Al tratarse de una plataforma con productos que en muchos casos llegan desde el exterior, los tiempos de entrega y los costos de importación pueden variar según el valor de la compra y la normativa vigente, por lo que conviene revisar bien las condiciones antes de finalizar cualquier pedido.

Los consejos útiles para comprar en Shopee Shutterstock

Una cuenta, muchas posibilidades de compra

Revisar periódicamente el historial de pedidos y las notificaciones de la cuenta también ayuda a detectar rápidamente cualquier movimiento no reconocido, algo especialmente importante en plataformas internacionales donde los tiempos de respuesta ante un reclamo pueden ser más largos que en un comercio local.

Leer las reseñas de otros compradores antes de confirmar una compra grande también ayuda a evitar sorpresas desagradables con la calidad del producto recibido, un hábito que conviene mantener en cualquier plataforma de compras online, no solo en Shopee, y que ahorra más de un dolor de cabeza a largo plazo.

Crear un usuario en Shopee es un trámite rápido y sin costo, que abre la puerta a un catálogo amplio de productos a precios competitivos. Como con cualquier plataforma de compras online, prestar atención a los datos cargados y a las condiciones de cada pedido es la mejor forma de tener una buena experiencia desde la primera compra.