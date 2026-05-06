Cómo comprar productos en Shopee
El sitio de compras desembarcó en el país y cada vez más usuarios se suman a sus increíbles ofertas; mirá cómo adquirir tus productos desde el exterior
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La plataforma de comercio electrónico Shopee se convirtió en uno de los marketplaces más populares del mundo gracias a sus precios competitivos, promociones y envíos accesibles. Cada vez más usuarios en la Argentina y América Latina buscan comprar allí desde celulares o computadoras hasta ropa.
Para quienes nunca usaron la plataforma, existe una guía que explica cómo comprar productos en el sitio paso a paso, desde la creación de la cuenta hasta el pago y el seguimiento del envío.
Qué es Shopee y por qué es tan popular
Shopee es una plataforma de comercio electrónico fundada en Singapur que conecta a vendedores de distintos países con compradores de todo el mundo. Funciona de forma similar a otros marketplaces como Amazon o Mercado Libre, pero se destaca por:
- Precios muy competitivos
- Gran variedad de productos
- Cupones y descuentos frecuentes
- Opciones de envío internacional económico
En la plataforma se pueden encontrar productos de tecnología, ropa, accesorios, artículos para el hogar, belleza y gadgets.
Paso a paso: cómo comprar en Shopee
1. Descargar la aplicación o ingresar al sitio web
Para comenzar, podés:
- Descargar la app Shopee desde la tienda de aplicaciones de tu celular.
- Ingresar directamente al sitio web oficial.
La aplicación suele ofrecer más promociones y cupones, por lo que es la opción más utilizada.
2. Crear una cuenta
Para comprar necesitás registrarte. Podés hacerlo con:
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Cuenta de Facebook
- Cuenta de Google
Una vez creada la cuenta, deberás completar tus datos personales y la dirección de envío.
3. Buscar el producto que querés comprar
En el buscador de la plataforma escribí el nombre del producto o navegá por categorías.
Antes de elegir, conviene revisar:
- Calificación del vendedor
- Opiniones de otros compradores
- Cantidad de ventas
- Fotos reales publicadas por usuarios
Esto ayuda a evitar fraudes o productos de baja calidad.
4. Elegir el producto y agregarlo al carrito
Cuando encuentres el artículo que querés:
- Seleccioná el color, modelo o tamaño si corresponde.
- Tocá “Agregar al carrito” o “Comprar ahora”.
También podés aprovechar cupones de descuento y promociones que suelen aparecer en la página del producto.
5. Elegir el método de pago
Dependiendo del país, Shopee permite pagar con:
- Tarjeta de crédito o débito
- Transferencias
- Billeteras digitales
- Sistemas de pago online
Antes de confirmar la compra, revisá el costo de envío y el tiempo estimado de entrega.
6. Confirmar la compra y hacer seguimiento
Una vez realizado el pago, el pedido aparecerá en la sección “Mis compras”.
Desde allí podrás:
- Ver el estado del pedido
- Seguir el envío paso a paso
- Confirmar la recepción del producto
Shopee mantiene el dinero retenido hasta que confirmás que recibiste el producto correctamente.
Consejos para comprar seguro en Shopee
Para evitar problemas al comprar en Shopee, los especialistas en comercio electrónico recomiendan:
- Elegir vendedores con alta calificación y muchas ventas
- Leer opiniones de compradores reales
- Comparar precios entre distintos vendedores
- Revisar siempre costos de envío e impuestos
- Aprovechar cupones y campañas de descuentos
Cuánto tarda un pedido de Shopee
El tiempo de entrega depende del origen del producto. En general:
- Envíos locales: entre 3 y 7 días
- Envíos internacionales: entre 10 y 25 días aproximadamente
Algunos pedidos pueden tardar más si provienen de Asia o pasan por controles aduaneros.
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