Cómo comprar productos en Shopee

La plataforma de comercio electrónico Shopee se convirtió en uno de los marketplaces más populares del mundo gracias a sus precios competitivos, promociones y envíos accesibles. Cada vez más usuarios en la Argentina y América Latina buscan comprar allí desde celulares o computadoras hasta ropa.

Para quienes nunca usaron la plataforma, existe una guía que explica cómo comprar productos en el sitio paso a paso, desde la creación de la cuenta hasta el pago y el seguimiento del envío.

Qué es Shopee y por qué es tan popular

Shopee es una plataforma de comercio electrónico fundada en Singapur que conecta a vendedores de distintos países con compradores de todo el mundo. Funciona de forma similar a otros marketplaces como Amazon o Mercado Libre, pero se destaca por:

Precios muy competitivos

Gran variedad de productos

Cupones y descuentos frecuentes

Opciones de envío internacional económico

En la plataforma se pueden encontrar productos de tecnología, ropa, accesorios, artículos para el hogar, belleza y gadgets.

La plataforma posee grandes descuentos (Foto: Captura de pantalla)

Paso a paso: cómo comprar en Shopee

1. Descargar la aplicación o ingresar al sitio web

Para comenzar, podés:

Descargar la app Shopee desde la tienda de aplicaciones de tu celular.

Ingresar directamente al sitio web oficial.

La aplicación suele ofrecer más promociones y cupones, por lo que es la opción más utilizada.

2. Crear una cuenta

Para comprar necesitás registrarte. Podés hacerlo con:

Correo electrónico

Número de teléfono

Cuenta de Facebook

Cuenta de Google

Una vez creada la cuenta, deberás completar tus datos personales y la dirección de envío.

Es muy sencillo comprar en la web o la aplicación (Foto: shopee.com.ar)

3. Buscar el producto que querés comprar

En el buscador de la plataforma escribí el nombre del producto o navegá por categorías.

Antes de elegir, conviene revisar:

Calificación del vendedor

Opiniones de otros compradores

Cantidad de ventas

Fotos reales publicadas por usuarios

Esto ayuda a evitar fraudes o productos de baja calidad.

4. Elegir el producto y agregarlo al carrito

Cuando encuentres el artículo que querés:

Seleccioná el color, modelo o tamaño si corresponde.

Tocá “Agregar al carrito” o “Comprar ahora”.

También podés aprovechar cupones de descuento y promociones que suelen aparecer en la página del producto.

Las compras se realizan igual que en otro sitios (Foto: shopee.com.ar)

5. Elegir el método de pago

Dependiendo del país, Shopee permite pagar con:

Tarjeta de crédito o débito

Transferencias

Billeteras digitales

Sistemas de pago online

Antes de confirmar la compra, revisá el costo de envío y el tiempo estimado de entrega.

6. Confirmar la compra y hacer seguimiento

Una vez realizado el pago, el pedido aparecerá en la sección “Mis compras”.

Desde allí podrás:

Ver el estado del pedido

Seguir el envío paso a paso

Confirmar la recepción del producto

Shopee mantiene el dinero retenido hasta que confirmás que recibiste el producto correctamente.

Shopee ofrece ofertas especiales en ciertas fechas (Foto: @shopee_ar)

Consejos para comprar seguro en Shopee

Para evitar problemas al comprar en Shopee, los especialistas en comercio electrónico recomiendan:

Elegir vendedores con alta calificación y muchas ventas

Leer opiniones de compradores reales

Comparar precios entre distintos vendedores

Revisar siempre costos de envío e impuestos

Aprovechar cupones y campañas de descuentos

Cuánto tarda un pedido de Shopee

El tiempo de entrega depende del origen del producto. En general:

Envíos locales: entre 3 y 7 días

entre 3 y 7 días Envíos internacionales: entre 10 y 25 días aproximadamente

Algunos pedidos pueden tardar más si provienen de Asia o pasan por controles aduaneros.