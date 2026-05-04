La página de e-commerce Shopee es furor en la Argentina y por eso muchos usuarios quieren saber cómo funciona. Se puede usar de forma similar a otras plataformas, como Shein o Temu. Tiene productos de entrega rápida, ofertas “súper baratas” y monedas de puntos, que se consiguen con el uso de la aplicación.

Qué puedo comprar en Shopee

Shopee es una plataforma originaria de Singapur que se volvió furor en la Argentina hace algunas semanas. Opera trayendo productos desde el exterior, que van desde muebles hasta ropa.

Futuria; venta online; mujeres Shutterstock

En particular, esta página destaca la variedad de productos. En el rubro de la moda y los accesorios, la plataforma se destaca por ofrecer ropa de todo tipo para hombres, mujeres y niños, además de una amplia gama de calzado, carteras, mochilas, anteojos de sol y joyería de fantasía a precios muy competitivos.

De tecnología hay un catálogo amplio de gadgets y accesorios electrónicos. Se pueden conseguir auriculares inalámbricos, fundas para celulares, cables de carga rápida, smartwatches y periféricos para computadoras o consolas de juegos como mouses y teclados gamer.

Para el hogar, Shopee ofrece opciones de bazar y organización, como utensilios de cocina de silicona, termos, organizadores de cajones y elementos de decoración como tiras de luces LED y cuadros.

También cuenta con una sección dedicada a la belleza y el cuidado personal, donde destacan las brochas de maquillaje, masajeadores faciales y pequeños electrodomésticos como cortadoras de pelo.

Finalmente, también podés comprar artículos de librería, juguetes didácticos para los más chicos y todo tipo de accesorios para mascotas, desde rascadores para gatos hasta correas y ropa para perros. La clave en la plataforma es aprovechar las ofertas flash, los cupones de descuento y revisar siempre las reseñas de otros compradores antes de elegir un producto.

Cómo hacer compras online con Shopee

Shopee: la plataforma que es furor para comprar cosas en el exterior

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shopee desde la Argentina:

1 Acceso a la plataforma

El primer paso es ingresar al sitio oficial de Shopee o abrir la aplicación en tu dispositivo móvil. Una vez dentro, podés navegar por las categorías o usar la barra de búsqueda para encontrar los productos que deseás.

Otra plataforma de e-commerce es furor Freepik

2 Selección de productos

Cuando encuentres un artículo de tu interés, hacé clic en el botón “Añadir al carrito”. Asegurate de seleccionar correctamente las variantes disponibles, como el talle, el color o la cantidad, según sea necesario antes de continuar.

3 Revisión del pedido

Para verificar tu selección, hacé clic en el ícono del carrito de compras (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) y luego seleccioná “Ver mi carrito”. En esta sección podés revisar los artículos, hacer modificaciones de último momento o eliminar lo que ya no quieras. Si el pedido es correcto, presioná “Pagar y salir”.

4 Registro o inicio de sesión

Para procesar la compra, deberás entrar a tu cuenta de Shopee con tu usuario y contraseña. Si todavía no tenés una, podés crearla en el momento seleccionando la opción para generar una cuenta nueva asociada a tu correo electrónico o número de teléfono.

Cómo comprar por Shopee Freepik

5 Configuración de envío y pago

Finalmente, deberás ingresar la información completa de envío y facturación. Completá el formulario con tu dirección, elegí el método de pago y la opción de envío preferida.

Es importante recordar que ese momento es en el que se aplican los cupones de descuento o monedas Shopee para reducir el costo. Una vez revisado todo, hacé clic en “Comprar” para finalizar el proceso.