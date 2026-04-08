Cómo los asistentes de IA y las capacitaciones virtuales le están enseñando finanzas a la población de más de 55 años

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) América Latina y el Caribe es una región joven, donde los mayores de 60 años representan, en promedio, un 11% de la población total. Sin embargo, se prevé que en las próximas décadas experimente el mayor ritmo de envejecimiento poblacional del mundo.

En esta línea, la Organización de Naciones Unidas calcula que la edad media global pasará de 72,8 años en 2019 a una proyección de 77,2 para 2050, lo que implica un aumento de cinco años en tres décadas.

Frente a este contexto analistas destacan que la tradicional vida en tres etapas -que consta de aprender, trabajar y jubilarse-, se está modificando para dar paso a una vida donde muchas personas buscan reinventarse laboralmente o desarrollar nuevos proyectos después de los 50 años. Por otro lado, entre los desafíos que plantea la longevidad se encuentra la planificación económica, pero dentro de esta población pocos pueden contar con la información y las herramientas suficientes para realizar un buen plan en este sentido.

Por eso, para solucionar esta situación, varias entidades bancarias comenzaron a ofrecer capacitaciones y herramientas para ayudar a la población “silver”. Entre ellos se destaca Banco Comafi, quien lanzó recientemente Diagui, el asistente virtual de inteligencia artificial de Diagonal Asociación Civil, que aporta contenidos para el nuevo módulo de Educación Financiera Silver.

Según explican desde Banco Comafi, el objetivo de esta herramienta es acompañar a personas de más de 50 años en la planificación de sus finanzas personales, promoviendo decisiones económicas más informadas y seguras.

El módulo Educación Financiera Silver contará con contenidos curados por Banco Comafi. Esta institución pondrá a disposición todo su expertise en educación financiera con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje accesible para personas mayores de 50 años, acercando información clara, confiable y alineada con buenas prácticas; junto con herramientas que permitan tomar decisiones financieras con mayor confianza.

“La educación financiera es clave para que las personas puedan comprender cómo funcionan las herramientas del sistema financiero y tomar decisiones informadas. Contar con más preparación y acceso a información clara no solo fortalece la autonomía de las personas, sino que también promueve una mayor inclusión financiera. Invertir o planificar las finanzas personales no se trata de adivinar el futuro, sino de tener herramientas concretas para decidir mejor, organizar los recursos y proyectar a largo plazo”, señala Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil.

Al mismo tiempo, Haro reconoce que iniciativas como Diagui permiten acercar ese conocimiento de una manera accesible y acompañar a la comunidad “silver” en una etapa donde la planificación financiera cobra un rol especialmente relevante.

“Diagui es un espacio accesible, disponible 24/7, que busca transformar la experiencia acumulada en oportunidades concretas y acompañar proyectos de vida de manera cercana y empática”, detalla Vanesa Marignan, directora ejecutiva de Diagonal Asociación Civil.

En relación con la tecnología, los desarrolladores aclaran que Diagui combina inteligencia artificial con contenidos desarrollados por especialistas y un lenguaje claro, sencillo y accesible. En el módulo de educación financiera utiliza OpenAI y un sistema RAG, que construye respuestas únicamente a partir de información curada y validada.

Sobre el presente y futuro de esta herramienta, Banco Comafi adelanta que actualmente más de 2600 personas utilizan Diagui, y que el 95% están ubicadas en la Argentina. “El objetivo es llegar a 10.000 usuarios para fin de este año y a 20.000 para 2027”, adelantan desde esta entidad bancaria. De cara al futuro, buscan ampliar su alcance a más provincias de nuestro país y expandirse a otros países de América Latina mediante alianzas con organizaciones y actores estratégicos que compartan la misión de acompañar a las personas en esta nueva etapa profesional y financiera.

Capacitación virtual

Pero Banco Comafi no es la única institución financiera que quiere capacitar a esta población clave. Otra de ellas es el Banco Santander, que ofrece educación financiera gratuita en su web. Incluso han lanzado un taller de prevención de estafas para mayores y de adicciones como el juego online.

El Programa de Educación Financiera de Santander, que es de acceso gratuito, combina actividades presenciales y contenidos digitales a partir de dinámicas y recursos interactivos pensados para distintos públicos, entre ellos jóvenes y adultos mayores.

“La propuesta promueve el hábito del ahorro, la planificación del gasto y el uso responsable de los productos y servicios financieros, al tiempo que busca fortalecer la estabilidad financiera frente a problemáticas actuales, impulsar la inclusión digital, proteger a los consumidores y prevenir el fraude”, explican desde Santander.

Los interesados pueden ver la oferta completa de capacitaciones desde la web oficial de este banco .

Además, esta entidad cuenta con Santander Open Academy , una plataforma global de formación que incluye una propuesta gratuita de más de 1000 cursos, contenidos y becas de formación para todas las edades.

“Estas iniciativas buscan ampliar el acceso a la educación, fortalecer la empleabilidad y acompañar el desarrollo profesional, a través de programas académicos y de formación continua desarrollados en alianza con universidades e instituciones de prestigio internacional. La propuesta combina modalidades online y presenciales, con alternativas flexibles que permiten estudiar desde cualquier lugar y adaptar los tiempos de cursada”, aclaran desde Santander.

Por último, desde BBVA comentan que llevan adelante una iniciativa con la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). “Emprender +55 es una iniciativa gratuita que busca acompañar a personas de más de 55 años en el desarrollo y fortalecimiento de proyectos emprendedores, promoviendo la inclusión productiva y el aprendizaje continuo”, detallan desde el banco.

Con modalidad virtual, este programa brinda herramientas para desarrollar negocios y potenciar las habilidades de los participantes. Entre sus contenidos se destaca: cómo vender en redes, de qué manera publicitar un emprendimiento y cómo armar un plan de negocios. Además, cuenta con espacios de mentoreo personalizado, orientados al acompañamiento de sus proyectos.

El programa Emprender +55 tiene una duración de dos meses y se dicta en modalidad virtual. “Las clases son compartidas por personas de la misma edad que están transitando por la misma experiencia, de modo que pasarán a formar parte también de una red de emprendedores”, sostienen desde BBVA.

Según aclaran desde la entidad bancaria, este programa fue diseñado para impactar principalmente en tres dimensiones:

Ofrecer herramientas y capacidades que impulsen el autoempleo de personas de más de 55 años.

de personas de más de 55 años. Generar un espacio de encuentro y pertenencia entre pares, ayudándolos a tener y sostener un proyecto que será vital para realizarse, para que puedan aportarles un sustento y para ser felices; pero también que les estructure su día a día y los mantenga en contacto con otras personas y saberes.

entre pares, ayudándolos a tener y sostener un proyecto que será vital para realizarse, para que puedan aportarles un sustento y para ser felices; pero también que les estructure su día a día y los mantenga en contacto con otras personas y saberes. Desarmar sesgos edadistas autolimitantes que puedan tener incorporados, empoderándolos para generar un nuevo comienzo.

La tercera edición de “Emprender +55”, que se realizó en 2025, contó con la participación de 65 personas de todo el país que participaron de 10 encuentros virtuales. Aunque aún no hay fecha de inicio de la próxima edición, desde BBVA adelantan que se realizará durante el segundo semestre de este año.