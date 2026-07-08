OpenAI presentó GPT-Live, para hablar con la IA como si fuera una persona

Con un simpático video protagonizado por tres señoras mayores, OpenAI anunció el lanzamiento global de GPT-Live, una nueva generación de modelos de voz que prometen transformar a ChatGPT de un simple chatbot a un asistente con el que podés hablar con la misma fluidez que con un amigo.

GPT-Live representa un cambio profundo en la arquitectura de voz de la compañía. Hasta ayer, interactuar por voz con una IA implicaba esperar a que el modelo terminara de procesar para que vos pudieras hablar. Con GPT-Live, entramos en la era del “full-duplex”: el sistema puede escuchar y hablar al mismo tiempo.

Esto permite que la conversación sea orgánica. La IA ahora es capaz de soltar un “ajá” o un “te entiendo” mientras le hablás, o incluso quedarse en silencio si nota que estás haciendo una pausa para pensar, sin interrumpirte de golpe como hacía el antiguo Advanced Voice Mode.

Inteligencia en segundo plano

Lo que realmente separa a GPT-Live de sus predecesores es su capacidad de delegación. Cuando le hacés una pregunta compleja que requiere razonamiento profundo o una búsqueda en la web, el modelo no se queda mudo “cargando”. En cambio, GPT-Live delega la tarea a un modelo más potente en segundo plano (actualmente GPT-5.5) mientras mantiene el flujo de la charla.

Es un comportamiento que se siente muy natural; la IA usa a GPT-5.5 para obtener la respuesta y la reintegra a la charla sin que sientas que la conexión se cortó, en una suerte de “esperá que me fijo” mientras charla con vos.

Entre las nuevas funciones que trae este modelo de GPT-Live están:

Traducción simultánea: Ahora ChatGPT puede actuar como un intérprete. Es posible pedirle que traduzca lo que decís en tiempo real a otro idioma mientras hablás.

Ahora ChatGPT puede actuar como un intérprete. Es posible pedirle que traduzca lo que decís en tiempo real a otro idioma mientras hablás. “Hey Chat”: Al igual que con Siri o Gemini, el sistema ahora responde a un comando de voz (wake word), permitiendo una interacción totalmente manos libres.

Al igual que con Siri o Gemini, el sistema ahora responde a un comando de voz (wake word), permitiendo una interacción totalmente manos libres. Tarjetas visuales: Por primera vez, la voz se apoya en lo visual. Si preguntás por el clima o los resultados de fútbol, la IA puede desplegar tarjetas con información gráfica en la pantalla.

Por primera vez, la voz se apoya en lo visual. Si preguntás por el clima o los resultados de fútbol, la IA puede desplegar tarjetas con información gráfica en la pantalla. Disponibilidad: GPT-Live-1 es el modelo estándar para los suscriptores pagos (Plus, Pro y Go), mientras que los usuarios gratuitos recibirán el GPT-Live-1 mini, una versión más liviana pero igualmente capaz.

GPT-Live no solo supera a los modelos anteriores en razonamiento científico y búsquedas, sino que busca ser la interfaz primaria con la que nos relacionamos con la tecnología. Si bien el despliegue global empieza hoy, podría tardar unos días en estar disponible en en Argentina.