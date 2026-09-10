Cómo migrar tus chats de WhatsApp de Android a iPhone sin perder nada

Durante mucho tiempo, pasar de un sistema operativo a otro implicaba perder todo el historial de conversaciones. A raíz de esto, WhatsApp desarrolló un método para transferir los chats sin necesidad de aplicaciones de terceros ni procesos engorrosos.

Cómo migrar los datos de WhatsApp Magnific

La función se apoya en un código QR que conecta ambos dispositivos durante el proceso de configuración inicial del iPhone.

A continuación, te explicamos el paso a paso completo:

1 Preparar ambos dispositivos

Antes de empezar, hay que asegurarse de que el iPhone sea nuevo o esté restablecido de fábrica, ya que la migración se realiza durante la configuración inicial del equipo. Ambos celulares deben estar conectados a la misma red Wi-Fi y tener batería suficiente durante todo el proceso.

2 Descargar la app “Mover a iOS” en el Android

Desde Google Play, hay que instalar la aplicación oficial de Apple “Mover a iOS” en el celular Android. Esta app es la que permite establecer la conexión con el iPhone durante la configuración.

3 Llegar a la pantalla de transferencia en el iPhone

Al encender el iPhone por primera vez, o después de restablecerlo, el sistema pregunta si se quiere transferir información desde un dispositivo Android. Hay que seleccionar “Migrar datos desde Android” y avanzar hasta que aparezca un código de varios dígitos en pantalla.

4 Conectar ambos dispositivos

Ese código hay que ingresarlo en la aplicación “Mover a iOS” del Android y tocar “Conectar”. Una vez establecida la conexión, en la pantalla de “Transferir datos” aparecerá la opción de WhatsApp entre los contenidos disponibles para migrar.

5 Iniciar la transferencia de WhatsApp

Al seleccionar WhatsApp, la aplicación mostrará una pantalla de confirmación. Hay que tocar “Iniciar” y luego “Siguiente” para comenzar el traspaso de chats, fotos, videos y archivos multimedia compartidos en las conversaciones.

6 Completar la configuración en el iPhone

Una vez transferidos los datos, hay que completar el resto de la configuración inicial del iPhone, descargar WhatsApp desde la App Store, registrarse con el mismo número de teléfono que se usaba en Android y, cuando lo solicite, elegir “Transferir conversaciones desde Android” para finalizar el proceso.

7 Verificar que todo se haya migrado correctamente

Antes de borrar WhatsApp del celular Android, conviene revisar que todos los chats, fotos y archivos importantes se hayan transferido correctamente al nuevo iPhone, una función que la app sigue perfeccionando con cada actualización.

8 Qué pasa con los grupos y los archivos multimedia

Los chats de grupos también se transfieren con el mismo proceso, aunque el tiempo total puede variar bastante según la cantidad de fotos, videos y documentos compartidos a lo largo de los años. Cuanto más pesado sea el historial multimedia, más tiempo llevará completar la migración, por lo que conviene iniciar el proceso con tiempo y buena batería en ambos equipos.

Qué hacer si algo sale mal

Si la migración falla o queda incompleta, la alternativa es exportar los chats más importantes de forma manual desde cada conversación, aunque este método no traslada el historial completo de la misma manera que la herramienta oficial. En esos casos, también puede ayudar reiniciar ambos equipos, verificar que tengan espacio de almacenamiento suficiente y repetir el proceso desde cero antes de recurrir a herramientas de terceros.

Cambiar de celular sin perder la memoria de tus conversaciones

Antes de deshacerse del celular Android, conviene esperar unos días y confirmar que todo funciona correctamente en el nuevo equipo, incluidas las conversaciones más antiguas y los archivos multimedia compartidos hace tiempo, para evitar sorpresas una vez que ya no se tenga acceso al dispositivo anterior. Guardar además una copia de seguridad adicional en la nube nunca está de más como resguardo extra.

¿Cómo saber si alguien clonó mi WhatsApp?

Gracias a esta herramienta, pasar de Android a iPhone dejó de ser sinónimo de perder años de charlas, fotos y recuerdos compartidos por WhatsApp. Seguir el proceso con calma, con ambos equipos cargados y sin interrumpir la conexión Wi-Fi, es la mejor garantía de una migración exitosa.