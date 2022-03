Cómo nació Golazo, la app que retoma la idea del Prode en un formato digital

Entra Benedetto en el segundo tiempo en Boca; en River, JuanFer Quintero. Algunos hinchas se ilusionan con sus posibles goles, pero hay otros a los que les empieza a recorrer una sensación que va mucho más allá: se les eriza la piel, empiezan a transpirar, se adelantan en el sillón hasta casi caerse con la mirada clavada en el televisor, en el reloj y en sus smartphones: son los que pusieron que ambos jugadores iban a hacer goles en el segundo tiempo; no, más exactamente aún, en el minuto 70 del partido, en Golazo.

Golazo es una app argentina de predicciones futbolísticas (disponible en Android y en iPhone), diseñada por 4 amigos fanáticos del fútbol y la tecnología que, aunque sin basarse en ellos, heredó elementos del viejo PRODE (porque hay que acertar los resultados de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol) y de otros juegos similares, como el Gran DT, pero con características propias que lo diferencian: no hay apuestas por dinero, no es importante la puntuación que un medio les pueda dar a los jugadores, sino solamente si hacen goles o no y, encima, tienen el respaldo de ser una aplicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El desafío empezó hace 3 años y tuvo un lanzamiento en versión beta en el torneo pasado. Actualmente, cuentan con alrededor de 200.000 personas jugando. “Creamos Golazo porque quisimos canalizar nuestra pasión por el fútbol, la diversión y la estrategia para acertar los resultados y los goleadores de cada partido”, explica Mariano Campos, uno de los 4 socios fundadores de Golazo LPF, que después agrega: “Golazo nació luego de varias charlas y reuniones entre nosotros, donde al juntarnos para ver algún partido muchas veces decíamos ‘vas a ver que entra tal y en el minuto 80 hace el gol’. Una vez casi acierto con eso, y ahí notamos que teníamos algo entre manos. Como en la Argentina somos todos DTs, quisimos hacer algo que fuera divertido, masivo y totalmente gratuito para jugar, en donde todos puedan tener chances en base no solo a la suerte, sino también a sus conocimientos de fútbol y destreza para poder pronosticar los resultados de los partidos, y quiénes y cuándo podrían hacer los goles. Vimos que no había nada similar y por eso decidimos hacerlo”.

Una vista de la interfaz de la app Golazo

La AFA y los premios

El camino para llegar a la AFA no fue sencillo, porque a los clubes y a los directivos de la Liga Profesional de Fútbol les gustaba la idea, pero no daban el visto bueno sin la aprobación del ente que nuclea a todos los equipos. Pero al tener el OK de la AFA se les allanó bastante el camino.

La dinámica de Golazo es básicamente la de arriesgar los resultados de los partidos, quiénes harán los goles en cada uno y en qué minuto exacto. Pero si bien no hay dinero de por medio, sí hay algo que limita la cantidad de predicciones que se pueden hacer por fecha: se cuenta con una cantidad determinada de “pelotas” para poder jugar. Específicamente, hasta 50 por fecha, que hay que saber repartir entre los 14 partidos. Cada acierto en los resultados, goleadores y minutos en los que hacen los goles equivalen a puntos, que son los que la app toma en cuenta para determinar al ganador de cada jornada futbolera.

Para ganar más pelotas y poder seguir jugando, hay que mirar videos de las marcas anunciantes, la pata mercantil de la app. Como no hay apuestas por dinero, sino que son solo predicciones, lo que se lleva el ganador o ganadora de cada partido es una “experiencia” relacionada al club de sus amores. Por ahora, se trata de una camiseta con los colores que se llevan en el corazón: la del club o de la selección. Para el ganador de cada fecha, la oportunidad de jugar un partido con amigos en el predio de la AFA en Ezeiza, en las mismas instalaciones donde entrena la Selección. Pero la frutilla del postre es el premio final que espera al ganador del torneo: un viaje al Mundial de Qatar para ver a Messi y compañía en su intento de levantar la Copa.

El hecho de ser aplicación oficial de la AFA no implica que sean la única. “Seguramente aparecerán otras, pero la nuestra ya está y va a ir evolucionando constantemente. Tenemos además la propiedad intelectual a nivel mundial, así que vamos a tratar de llevar Golazo a otros países también”, indica Campos.

Como además les gusta la tecnología, concibieron la idea, la diagramaron y luego contrataron a un desarrollador para ponerla en práctica. “La base de datos se almacena en servidores de Amazon Web Services con una triple capa de seguridad y para poder tener los resultados al instante de cada partido usamos una API específica” explica Campos.

La app es simple de usar, tiene una interfaz bastante intuitiva y cuenta también con videos explicativos donde algunos influencers detallan las sencillas reglas de juego.

En su versión beta, Golazo enviaba a los jugadores a las plataformas de ecommerce o sitios de cada club, pero ahora “la idea es seguir progresando -aclara Campos-, que haya aún más gente que juegue y que los clubes se involucren, que ofrezcan más experiencias para compartir con los ganadores de cada fecha, como poder ir a la cancha, conocer a los jugadores u otras que ellos determinen”.