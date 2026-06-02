Microsoft presenta Scout, su primer agente de IA para Copilot, y su primer modelo de razonamiento

La compañía hizo el anuncio en Build, su encuentro anual para desarrolladores
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Microsoft ha aprovechado la vidriera que ofrece Build 2026 para anunciar nuevas capacidades de Copilot como agente autónomo y para anunciar su primer modelo de razonamiento, como parte de la actualización de la familia MAI.
Copilot, el asistente de IA generativa de Microsoft, ha pasado de ser un chatbot a un compañero de trabajo y de programación. Como novedad, se amplía con Autopilots, agentes autónomos personalizables para el trabajo.
Cada uno de ellos tiene un nombre, una memoria y está impulsado por un modelo determinado para ayudar con el trabajo. Scout es el primer autopiloto que Microsoft ha introducido, con capacidad para estar pendiente del correo y de Teams.
La compañía también ha anunciado siete nuevos modelos de la familia MAI, que abarcan imagen, voz y audio. Uno de ellos es el primer modelo de razonamiento de Microsoft (MaI Thinking 1) de tamaño medio (unos 35.000 millones de parámetros) que ha sido entrenado desde cero con datos limpios, que no han sido destilados por terceras partes.
Otra novedad es MAI Code 1 Flash, una versión más eficiente de su modelo de programación, de 5.000 millones de parámetros, que está integrado en GitHub Copilot y VS Code.
MAI Image 2.5, para la generación y edición de imágenes, llega con un modelo flash, más rápido y eficiente. Microsoft asegura que los dos tienen un rendimiento mejor que Nano Banana de Google.
MAI Transcribe 1.5 es un modelo de transcripción que ha sido diseñado para trabajar con terminología específica en 43 idiomas. La compañía asegura que es cinco veces más rápido que modelos de la competencia, como Gemini y GPT.
Para la generación de voz de alta calidad, ha anunciado MAI Voice 2, que también es capaz de reproducir sonido natural en 15 idiomas. Microsoft ha destacado su capacidad para adaptarse a una voz a partir de una muestra de corta duración y las medidas de seguridad que integra. Próximamente, además, estará disponible MAI Voice 2 Flash.
Microsoft también ha hablado de la nueva fase en la que está entrando el desarrollo de la IA, que es mucho más capaz gracias al aprendizaje por refuerzo en entornos reales. Para adaptar esta tecnología a flujos de trabajo concretos, ha anunciado Microsoft Frontier Tuning.
Se trata de una capa de ajuste de Microsoft 365 Copilot que permite a las empresas crear copilots personalizados y específicos para cada tarea con el apoyo de los datos propios.