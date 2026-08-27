Un celular Android perdido puede localizarse de forma remota mediante la cuenta de Google asociada al dispositivo. La herramienta también permite proteger el equipo y, en determinadas situaciones, borrar su contenido.

Qué se necesita para localizar el celular

Google ofrece la herramienta Localizador para encontrar dispositivos Android vinculados a una cuenta. Para utilizarla, el teléfono debe tener una cuenta de Google iniciada y la función activada. También debe aparecer entre los dispositivos asociados a la cuenta.

Cómo rastrear un celular con la cuenta de Google Imagen ilustrativa generada con IA

Si el equipo está conectado a internet, el sistema puede mostrar su ubicación disponible. En algunos casos también puede informar una ubicación reciente aunque el teléfono esté sin conexión.

Cómo rastrear el dispositivo con Google

El procedimiento puede realizarse desde otro celular, una tablet o una computadora. Se debe ingresar a Localizador de Google e iniciar sesión con la misma cuenta vinculada al teléfono perdido. Luego, hay que seleccionar el dispositivo correspondiente.

La plataforma muestra la información de ubicación disponible y ofrece distintas herramientas para intentar recuperar o proteger el equipo.

Qué opciones existen si el celular no aparece

Además de consultar su ubicación, Google permite marcar el dispositivo como perdido y protegerlo de forma remota.

Cómo rastrear un celular

También existe la posibilidad de borrar los datos del teléfono. Esta alternativa está pensada para situaciones en las que recuperar el equipo resulta poco probable.

Si el dispositivo aparece después de haber sido borrado, será necesario ingresar nuevamente la contraseña de la cuenta de Google para utilizarlo.

Una red de más de mil millones de dispositivos Android

La red de localización de Google se apoya en más de mil millones de dispositivos Android, según informó la propia compañía en su informe “5 formas de usar Find My Device en Android”.

Este sistema colaborativo permite detectar equipos compatibles incluso cuando están sin conexión y utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger los datos de ubicación.