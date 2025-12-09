iPhone y Android: cómo localizar un celular

La pérdida o el robo de un celular es una situación estresante que afecta a miles de personas a diario. Afortunadamente, tanto los dispositivos Android como los iPhone ofrecen herramientas para ayudar a los usuarios a localizar sus smartphones, proteger su información personal e incluso recuperarlos.

De todos modos, vale aclarar que, aunque ambas herramientas son similares, el proceso para localizar un celular varía entre los dispositivos que operan con el sistema operativo de Google y el de Apple. A continuación, todo lo que hay que saber para rastrear un celular Android y un iPhone.

Es posible localizar un celular que se perdió o fue robado

¿Cómo se puede rastrear un celular Android?

Para localizar un dispositivo Android, se utiliza la herramienta “Encontrar mi dispositivo” de Google. Esta función permite ver la ubicación del celular en un mapa, activar un sonido para encontrarlo si está cerca, bloquear el acceso de forma remota o, si la situación lo requiere, borrar todos sus datos para proteger la privacidad del usuario.

Es fundamental que el celular cumpla con ciertos requisitos: debe estar encendido, conectado a internet (datos móviles o Wi-Fi), tener activada la función “Encontrar mi dispositivo” (generalmente viene por defecto) y tener una cuenta de Google sincronizada con la sesión iniciada. Además, la función de ubicación debe estar activa para garantizar la máxima precisión.

Cómo usar "Encontrar mi dispositivo" de Google para rastrear un celular Android

Así se usa “Encontrar mi dispositivo” de Google para localizar un celular Android:

1 Buscar la herramienta

Desde otro dispositivo, como una computadora o un celular, abrir un navegador y buscar “Encontrar mi teléfono” en Google. También se puede usar la aplicación dedicada para Android.

2 Iniciar sesión

Ingresa a la misma cuenta de Google que está vinculada al celular que se desea localizar, con usuario y contraseña.

3 Localizar el dispositivo

Una vez dentro, la herramienta mostrará la ubicación en tiempo real del celular en un mapa. Si el dispositivo está apagado o sin conexión, solo se podrá ver su última ubicación registrada antes de perder la conexión.

Si el celular sigue conectado, están las opciones para hacerlo sonar (ideal si está cerca), bloquearlo para impedir su uso, mostrar un mensaje personalizado en la pantalla con un número de contacto alternativo o borrar todos sus datos para salvaguardar tu información.

¿Cómo se localiza un iPhone?

Los dispositivos iOS cuentan con una función integrada llamada “Encontrar mi iPhone” (Find my iPhone), parte del servicio “Encontrar”. Esta herramienta ofrece funcionalidades similares a la de Android: localizar el dispositivo en un mapa, emitir un sonido para detectarlo, bloquearlo, configurar un mensaje personalizado en la pantalla o borrar todos los datos de forma remota.

Una ventaja que tiene es que el iPhone puede ser ubicado desde cualquier otro dispositivo de Apple, como un Apple Watch, iPad, Mac u otro iPhone. Para que la función opere correctamente, debe haber tenido activado “Encontrar mi iPhone” antes de su pérdida, estar encendido y conectado a internet, y tener la sesión iniciada con el Apple ID asociado.

Cómo usar "Encontrar mi iPhone"

Estos son los pasos para usar “Encontrar mi iPhone”:

1 Acceder a la función

Desde cualquier navegador web, ingresar a iCloud.com o utilizar la aplicación “Encontrar,” disponible en cualquier dispositivo Apple.

2 Iniciar sesión

Ingresar las credenciales del Apple ID que está vinculada al iPhone que se desea rastrear.

3 Ubicar el iPhone

Una vez dentro, seleccionar el iPhone de la lista de tus dispositivos. Se desplegará un mapa que indicará la ubicación actual del celular. En caso de que el iPhone esté apagado o sin conexión, el sistema mostrará la última posición que se registró antes de que perdiera su conexión. Es posible activar el “Modo Perdido” para rastrear el dispositivo en segundo plano y recibir notificaciones cuando vuelva a conectarse.

Si se está cerca del dispositivo, se puede hacer que el iPhone reproduzca un sonido para facilitar su búsqueda. También tienes la opción de bloquear el smartphone y mostrar un mensaje personalizado junto a un número de contacto en la pantalla. Para proteger la información personal, especialmente si se cree que el dispositivo no será recuperado, se puede borrar todo su contenido de forma remota.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.