Cómo sale Brasil vs. Marruecos según la IA para completar tu Prode

El partido entre Brasil y Marruecos es el primer gran enfrentamiento que genera interés real entre los futboleros, ya que ambas selecciones tienen buenos jugadores y se trata de la única pentacampeona del mundo y la sorpresa de Qatar 2022, respectivamente. Por eso, en pleno furor por el Prode del Mundial 2026, los principales modelos de inteligencia artificial se animaron a hacer sus pronósticos y el resultado es contundente.

Vini Jr. y Achraf Hakimi son los mejores de cada selección y casualmente les tocará jugar mano a mano Instagram

Gemini

En primer lugar, el bot conversacional de Google comenzó por afirmar que “representa un choque de estilos de altísimo nivel”, y que el reciente triunfo en un amistoso de Marruecos evidencia que “los africanos saben perfectamente cómo plantarle cara a la Canarinha”. Para este partido, el duelo de sistemas será fundamental, donde Carlo Ancelotti apostará por el control, vértigo y renovación, mientras que Mohamed Ouahbi tiene un sistema donde se utiliza el bloque bajo y transiciones supersónicas.

A la hora de elegir qué jugadores serán clave para el desarrollo del juego, Gemini mencionó a Vinícius Júnior de la selección de Sudamérica, mientras que optó por Achraf Hakimi en el combinado de África.

“Aunque Marruecos ya demostró que puede ganarle a Brasil en un contexto de partido amistoso, la presión y el escenario de un debut mundialista suelen inclinar la balanza hacia la jerarquía individual”, analizó antes del pronóstico. Resultado estimado: ajustada victoria de Brasil (2-1 o 1-0).

Para la IA de Google, el ganador del partido será Brasil Captura Gemini

ChatGPT

Luego, el chatbot de OpenAI fue más directo y afirmó que “Brasil llega como favorito, pero Marruecos probablemente sea uno de los rivales más incómodos que podía tocarle en un debut mundialista”. Al mismo tiempo, afirmó que la pentacampeona cuenta con más talento diferencial en ataque, mejor equilibrio defensivo y sale favorecida con la ausencia de Neymar, ya que gana presión colectiva.

En cuanto a los jugadores más determinantes, apuntó principalmente a los brasileños: Vinícius Júnior, Raphinha y Casemiro. Por el lado de los marroquíes, destacó a Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Sofyan Amrabat.

“No espero una victoria cómoda de Brasil. Veo un encuentro muy táctico, con Marruecos defendiendo en bloque medio-bajo y buscando lastimar mediante transiciones rápidas”, concluyó antes del pronóstico. Resultado estimado: Brasil 2-1 Marruecos.

En el caso de la IA de OpenAI, apuntó directamente a un resultado Captura ChatGPT

Claude

En último lugar, el chatbot de Anthropic también mencionó la potencia ofensiva de los equipos de Ancelotti y el bloque sólido junto a las transiciones rápidas de Marruecos. Por el lado de los jugadores, destacó a Vinícius Júnior, Raphinha y Bruno Guimarães para Brasil; y Brahim Díaz, Achraf Hakimi y Bilal El Khannouss para los africanos.

El dato que sumó Claude es el antecedente mundialista que le favorece a Brasil, cuando venció 3-0 a Marruecos en Francia 1998. “Sin embargo, el recuerdo más reciente pertenece a los marroquíes, que ganaron 2-1 en un amistoso en marzo de 2023″, recordó.

Con Vinícius y Raphinha como protagonistas, Marruecos puede complicar mucho a Brasil si mantiene el cero en la primera hora. Resultado estimado: victoria de Brasil ajustada (2-1 o 1-0).