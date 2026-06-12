Cómo sale Estados Unidos vs. Paraguay según la IA para completar tu Prode

El partido entre los Estados Unidos y Paraguay es el primer cruce que genera interés real entre los futboleros, ya que ambas selecciones tienen buenos jugadores y justo se da la casualidad que ambas tienen un entrenador argentino: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, respectivamente. Por eso, en pleno furor por el Prode del Mundial 2026, los principales modelos de inteligencia artificial se animaron a hacer sus pronósticos y el resultado es contundente.

El duelo de estilos de Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro genera expectativa en el Mundial TIMOTHY A. CLARY - AFP

Gemini

En un primer lugar, el bot conversacional de Google comenzó por afirmar que “el contexto favorece fuertemente a los norteamericanos”, aunque Estados Unidos tiene “la obligación absoluta de proponer”, algo a lo que quizá no estén acostumbrados. Para este partido, el duelo de sistemas será fundamental, donde Pochettino busca un equipo que domine la posesión y Alfaro justamente lo contrario, donde ceder la iniciativa y jugar sobre el error de EE. UU. será fundamental para crecer.

A la hora de elegir qué jugadores serán clave para el desarrollo del juego, Gemini mencionó a Christian Pulisic y Folarin Balogun de la selección de la CONCACAF, mientras que optó por Gustavo Gómez y Miguel Almirón en el combinado de la Conmebol.

En un partido cerrado y de mucha fricción física en la mitad de la cancha, se destrabará en el segundo tiempo a favor de los anfitriones gracias a la profundidad de sus bandas. Resultado estimado: Estados Unidos 2 - 1 Paraguay.

Para la IA de Google, el ganador del partido será Estados Unidos Captura Gemini

ChatGPT

Luego, el chatbot de OpenAI fue más directo y afirmó que será un encuentro muy parejo que tendrá una ligera ventaja para Estados Unidos por tres factores: “Juega de local, tiene una plantilla más profunda y llega con varias figuras ofensivas en buen momento”.

En cuanto a los jugadores más determinantes, apuntó principalmente a los norteamericanos: Christian Pulisic, Folarin Balogun, Timothy Weah, Weston McKennie y Tyler Adams. Además, asegura que la ausencia de Julio Enciso es muy pesada para Paraguay y esto será fundamental para definir de qué lado caerá la victoria, aunque también mencionó a Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Diego Gómez y Gustavo Gómez.

Si bien no se sorprendería en caso de empate, ChatGPT brindó probabilidades estimadas (50% para la victoria de Estados Unidos, 28% para el empate y 22% para el triunfo de Paraguay) y decidió ser contundente con su predicción. Resultado estimado: Estados Unidos 2 - 1 Paraguay.

En el caso de la IA de OpenAI, también ven un triunfo por 2 a 1 de EE. UU. Captura ChatGPT

Claude

En último lugar, el chatbot de Anthropic también mencionó el duelo de estilos, donde el juego ofensivo y rápido norteamericano deberá superar la solidez defensiva de la “Albirroja”. Por el lado de los jugadores, destacó a Christian Pulisic, Folarin Balogun, Weston McKennie y Gio Reyna para Estados Unidos; y Julio Enciso, Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Diego Gómez para Paraguay.

El dato que sumó Claude es el historial entre ambos, donde en nueve enfrentamientos hay cinco triunfos de EE. UU., dos para Paraguay y dos empates. Luego, mencionó que el pronóstico más repetido es Estados Unidos 1 o 2 a 0 sobre Paraguay, con una tendencia por debajo de 2.5 goles esperados.

Con Pulisic y Balogun como protagonistas, Paraguay puede complicar mucho si mantiene el cero en la primera hora. Resultado estimado: Estados Unidos 2 - 0 Paraguay.